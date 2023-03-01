كارول جي تكشف خطة شاكيرا الخفية لتدمير بيكيه! (شاهد)

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وطن- كارول جي هي المغنية التي ترافق شاكيرا في الأغنية الثانية التي واصلت فيها فضح جيرارد بيكيه.

خطة خفية

تواصل النجمة الكولومبية رمي السهام المسمومة بموسيقاها التي تصنعها كعلاج لتخطي الشخص الذي كان شريكها. والذي أعاد بناء حياته مع كلارا شيا، وهي شابة أصغر منها بعشرين عامًا.

لقد انهارت فكرة تكوين أسرة مع أم وأب مع أطفالهم تحت سقف واحد. تبرز شاكيرا الآن ما بداخلها بالأغاني، حتى قررت كارول جي التحدث عن خطتها الخفية.

إغراق بيكيه

المغنية كارول جي سعيدة بالاتصال بشاكيرا لأغنية جديدة.

كلاهما يحب ويحترم بعضهما، فهما من عشاق الحب والأغاني القوية كما رأينا.

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كارول جي، كصديقة جيدة، لم تتردد في الاتصال بشاكيرا عندما كان كل ما يحدث معروفًا، ربما تفكر في التعاون الذي كان معلقًا.

كما تشرح بنفسها: “يمكنني الاتصال بها وإخبارها أن لدي أغنية وأنه من المحتمل أن تتعلق بها. وأنه إذا أحببت ذلك، فيمكننا غناؤها معًا.. لقد قادتها الأغنية للجنون، لقد أحبتها. أخبرتني أن لديها أغنية مع بيزارب وأنا أيضًا أصبت بالجنون”.

تجربة مماثلة

وأوضحت كارول جي: “أودّ أن يستمع الناس إلى هذه الأغنية دون أن يفكروا في أنها سلة مهملات لأي شخص. نحن امرأتان عشنا تجربة مماثلة في أوقات مختلفة من حياتنا. نحن نصدر أغنية سيتعرف عليها كثير من النساء أيضًا. وهذه هي الرسالة الحقيقية للأغنية، ما وراء الانفصال”.

قررت شاكيرا أن تتعامل مع كارول جي، مشيرة إلى أن هذه ستكون آخر أغنية تتحدث فيها عما حدث في حياتها.

وكشفت كارول جي عن ذلك: “أخبرتني شاكيرا أن الخطة كانت على هذا النحو: “أغنية مونوتونيا “والأغنية مع بيزاراب. وأرادت إغلاق هذه الدائرة بأغنيتنا معاً”.

آخر مرة

لذا من الأفضل أن نستمتع بهذه الأغنية قبل فوات الأوان.

ستكون آخر مرة تستخدم فيها شاكيرا قصة جيرارد بيكيه وصديقته الجديدة كلارا شيا في واحدة من كلماتها الرائعة، جنبًا إلى جنب مع كارول جي.

ستأتي الأغاني الجديدة، ولكن بدون هذا المرض الإضافي المتمثل في حسرة القلب التي كسرت كل المخططات.