الأربعاء, مارس 1, 2023
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إحالة طاقم مسلسل “السجين النصاب” للنيابة.. وزير إعلام الكويت وصف أحداثه بـ”قلة أدب”

وزير الإعلام الكويتي: لن نسمح لأحد بتجاوز القانون مهما كان، ومن يريد أن يأتي بأعمال فيها "قلة أدب" فليذهب بعيداً عن الكويت ومجتمعها.

كتب خالد الأحمد
مسلسل السجين النصاب watanserb.com
مسلسل السجين النصاب
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وطن- قالت وسائل إعلام كويتية إن وزير الإعلام عبد الرحمن المطيري، أحال طاقم عمل مسلسل “السجين النصاب” إلى النيابة العامة، متهما إياه بتشويه صورة المرأة الكويتية.

مسلسل “السجين النصاب” يفجر غضب الكويتيين

وأكد “المطيري” في حديثه لصحيفة “السياسة” الكويتية، إحالة طاقم عمل “السجين النصاب” الذي يعرض على إحدى المنصات الرقمية والإنتاج، ومن له علاقة به إلى النيابة العامة بعد انتشار مقطع فيه تشويه لنساء الكويت.

وقال الوزير الكويتي لذات المصدر: “لن نسمح لأحد بتجاوز القانون مهما كان، ومن يرد أن يأتي بأعمال فيها قلة أدب فليذهب بعيداً عن الكويت ومجتمعها.”

وكان النائب “مبارك الطشة” وجه أسئلة برلمانية للوزير المطيري، حول ما تعرضه بعض المنصات والتي تتضمن إساءة للمجتمع الكويتي عبر نقل صورة مشوهة عنه.

وغرد “الطشة” وهو نائب عن تجمع “شركاء في الإصلاح” على حسابه في “تويتر”في 22 فبراير:”وردتني عدة شكاوى من غيورين حول ما يعرض في بعض المنصات الرقمية، فتوجهت بأسئلة لوزيري الإعلام والتجارة عن هذه الأعمال، وهل تخضع للرقابة ومدى التزام هيئة الاتصالات ببيانها مع دول مجلس التعاون لحجب إحدى المنصات وإزالة كل محتوى يتعارض مع قيمنا وأخلاقنا”.

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اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المسلسلات المخالفة

من جهته، قال الوكيل المساعد للصحافة والنشر والمطبوعات لافي السبيعي: “جميع الأعمال الدرامية التي تعرض على التلفزيون والسينما والمنصات وغير حاصلة على إجازة نص من وزارة الإعلام فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها”.

وبدوره وصف الناشط السياسي “جمال الساير” مسلسل “السجين النصاب” بأنه عمل ماسوني ويهودي.

يأتي ذلك في وقت أفاد فيه نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن “منصة شاشا” العارض الرسمي للمسلسل تتجه لحذفه من جميع تطبيقاتها ومنصاتها.

قصة مسلسل “السجين النصاب”

وتدور أحداث مسلسل “السجين النصاب” الذي يعرض على “SHASHA – شاشا” مساء كل، خميس، حول جرائم نصب واحتيال مارسها البطل من داخل السجن ضد تجار وفاشينستات ومشاهير وشخصيات بارزة في الكويت.

والمسلسل مأخوذ عن قصة حقيقية، كان بطلها شاب محكوم بجرائم نصب واحتيال وهي الجريمة التي أثارت جدلاً كبيرا في الدولة الخليجية.

مسلسل السجين النصاب
مسلسل السجين النصاب

وتعود بداية الكشف عن قضية “السجين النصاب” إلى شهر آب/ أغسطس 2019، حيث تم إحالة مدير السجن المركزي و26 ضابطا وعسكريا على الأقل إلى التحقيق، بعد قيام السجين بانتحال صفة شيخ من الأسرة الحاكمة.

واستغل هذه الصفة المنتحلة للنصب على شيوخ ورجال وسيدات أعمال ومشاهير وهو داخل زنزانته، وحقق هذا الشاب بجرائمه الملايين واستطاع أن يستدرج ضحاياه ويدير عملياته من داخل الزنزانة، بمساعدة آخرين موجودين خارج السجن.

ووفقاً لتقارير إعلامية سابقة، فإن “المتهم كان يمارس عمليات النصب من داخل سجنه، إذ كان يقضي في الأصل عقوبة 19 عامًا بسبب قضايا نصب واحتيال أيضًا، كما بينت تحقيقات أنه يعيش حياة مرفهة داخل السجن”.

وكشفت المعلومات أن المهتم الرئيسي في القضية، الذي انتحل صفة “شيوخ” ورجال أعمال، قام بإهداء فاشينيستا سيارة نوع (رولز رويس) حتى يتم تصديقه بأنه ذلك الشيخ البارز في الأسرة الحاكمة، وبعدها استولى على نحو 350 ألف دينار على دفعات لإيهامها بشراء أرض لها بمنطقة بحرية.

وعلى خلفية المسلسل أفاد نشطاء أن بطل القصة الحقيقية النزيل “خالد بوخضور” يتعرض لمضايقات وسوء معاملة وتهديد بالقتل من داخل السجن المركزي بعد عرض مسلسل “السجين النصاب” عبر شاشات التلفزة. وبات مهدداً “بالقتل” من قبل “النزلاء” ، وذلك بتحريض من أحد “ضباط” السجن المركزي.

المصدرتويتر، منصة شاشا، صحيفة "السياسة" الكويتية، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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