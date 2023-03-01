إحالة طاقم مسلسل “السجين النصاب” للنيابة.. وزير إعلام الكويت وصف أحداثه بـ”قلة أدب”

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وطن- قالت وسائل إعلام كويتية إن وزير الإعلام عبد الرحمن المطيري، أحال طاقم عمل مسلسل “السجين النصاب” إلى النيابة العامة، متهما إياه بتشويه صورة المرأة الكويتية.

مسلسل “السجين النصاب” يفجر غضب الكويتيين

وأكد “المطيري” في حديثه لصحيفة “السياسة” الكويتية، إحالة طاقم عمل “السجين النصاب” الذي يعرض على إحدى المنصات الرقمية والإنتاج، ومن له علاقة به إلى النيابة العامة بعد انتشار مقطع فيه تشويه لنساء الكويت.

حبيت الصراحه حسافه لو بنتفلكس جان شفنا شقته #السجين_النصاب انا احب الجرأة بالطرح و خصوصا لما ياخذون قصص صجية من المحاكم الكويتية keep going و بعد نبي اكثر قصص حقيقية و ضحايا حقيقيين pic.twitter.com/CGepx5SSp4 — Dalal AL-Musallam | دلال المسلّم (@dalalalmusalla1) February 24, 2023

وقال الوزير الكويتي لذات المصدر: “لن نسمح لأحد بتجاوز القانون مهما كان، ومن يرد أن يأتي بأعمال فيها قلة أدب فليذهب بعيداً عن الكويت ومجتمعها.”

وكان النائب “مبارك الطشة” وجه أسئلة برلمانية للوزير المطيري، حول ما تعرضه بعض المنصات والتي تتضمن إساءة للمجتمع الكويتي عبر نقل صورة مشوهة عنه.

وغرد “الطشة” وهو نائب عن تجمع “شركاء في الإصلاح” على حسابه في “تويتر”في 22 فبراير:”وردتني عدة شكاوى من غيورين حول ما يعرض في بعض المنصات الرقمية، فتوجهت بأسئلة لوزيري الإعلام والتجارة عن هذه الأعمال، وهل تخضع للرقابة ومدى التزام هيئة الاتصالات ببيانها مع دول مجلس التعاون لحجب إحدى المنصات وإزالة كل محتوى يتعارض مع قيمنا وأخلاقنا”.

وردتني عدة شكاوى من غيورين حول

ما يعرض في بعض المنصات الرقمية ،

فتوجهت بأسئلة لوزيري الإعلام والتجارة عن هذه الاعمال ، وهل تخضع للرقابة ومدى التزام هيئة الاتصالات ببيانها مع دول مجلس التعاون لحجب إحدى المنصات وإزالة كل محتوى يتعارض مع قيمنا وأخلاقنا

@faisalaljasem @alnassar_kw pic.twitter.com/3Wy5v26MX7 — 🇰🇼 د. مبارك حمود الطشه (@mubarakaltasha) February 21, 2023

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اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المسلسلات المخالفة

من جهته، قال الوكيل المساعد للصحافة والنشر والمطبوعات لافي السبيعي: “جميع الأعمال الدرامية التي تعرض على التلفزيون والسينما والمنصات وغير حاصلة على إجازة نص من وزارة الإعلام فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها”.

وبدوره وصف الناشط السياسي “جمال الساير” مسلسل “السجين النصاب” بأنه عمل ماسوني ويهودي.

يأتي ذلك في وقت أفاد فيه نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن “منصة شاشا” العارض الرسمي للمسلسل تتجه لحذفه من جميع تطبيقاتها ومنصاتها.

اعترافات وأحداث مثيرة في #الحلقة_الأخيرة • شاهد مسلسل #السجين_النصاب بكامل حلقاته.. على تطبيق شاشا — SHASHA – شاشا (@ShashaVOD) February 24, 2023

قصة مسلسل “السجين النصاب”

وتدور أحداث مسلسل “السجين النصاب” الذي يعرض على “SHASHA – شاشا” مساء كل، خميس، حول جرائم نصب واحتيال مارسها البطل من داخل السجن ضد تجار وفاشينستات ومشاهير وشخصيات بارزة في الكويت.

والمسلسل مأخوذ عن قصة حقيقية، كان بطلها شاب محكوم بجرائم نصب واحتيال وهي الجريمة التي أثارت جدلاً كبيرا في الدولة الخليجية.

#السجين_النصاب نقلة نوعية حقيقية في الدراما الكويتية، #محمد_دحام_الشمري دائمًا يثبت انه مخرج عبقري ورقم صعب في مجاله .. حبيت وايد أداء الفنان #عبدالله_السيف ومدى اتقانه بتجسيد الشخصية .. كل طاقم العمل أبدعوا .. أحداث المسلسل مبنية على أحداث واقعية و رتم العمل سريع ومليان إثارة 🔥 pic.twitter.com/iKPuF6Runw — عس عس (@EssaRashed_) February 28, 2023

وتعود بداية الكشف عن قضية “السجين النصاب” إلى شهر آب/ أغسطس 2019، حيث تم إحالة مدير السجن المركزي و26 ضابطا وعسكريا على الأقل إلى التحقيق، بعد قيام السجين بانتحال صفة شيخ من الأسرة الحاكمة.

واستغل هذه الصفة المنتحلة للنصب على شيوخ ورجال وسيدات أعمال ومشاهير وهو داخل زنزانته، وحقق هذا الشاب بجرائمه الملايين واستطاع أن يستدرج ضحاياه ويدير عملياته من داخل الزنزانة، بمساعدة آخرين موجودين خارج السجن.

وسائل عدة للنصب على #المشاهير والسياسيين لكسب ملايين • الآن.. أول حلقتين من #السجين_النصاب على تطبيق شاشا — SHASHA – شاشا (@ShashaVOD) February 10, 2023

ووفقاً لتقارير إعلامية سابقة، فإن “المتهم كان يمارس عمليات النصب من داخل سجنه، إذ كان يقضي في الأصل عقوبة 19 عامًا بسبب قضايا نصب واحتيال أيضًا، كما بينت تحقيقات أنه يعيش حياة مرفهة داخل السجن”.

وكشفت المعلومات أن المهتم الرئيسي في القضية، الذي انتحل صفة “شيوخ” ورجال أعمال، قام بإهداء فاشينيستا سيارة نوع (رولز رويس) حتى يتم تصديقه بأنه ذلك الشيخ البارز في الأسرة الحاكمة، وبعدها استولى على نحو 350 ألف دينار على دفعات لإيهامها بشراء أرض لها بمنطقة بحرية.

الى #وزارة_الداخلية النزيل #خالد_بوخضور يتعرض لمضايقات وسوء معاملة وتهديد بالقتل من داخل #السجن_المركزي .

بعد عرض مسلسل "السجين النصاب" عبر شاشات التلفزة ، أصبحت حياة النزيل "خالد بوخضور" مهددة "بالقتل" من قبل "النزلاء" ، وذلك بتحريض من أحد "ضباط" السجن المركزي ، راجعوا… https://t.co/I1fvwOGN5G pic.twitter.com/1EtQC9Y60R — يكيكي⚖️ (@XrAcb) February 27, 2023

وعلى خلفية المسلسل أفاد نشطاء أن بطل القصة الحقيقية النزيل “خالد بوخضور” يتعرض لمضايقات وسوء معاملة وتهديد بالقتل من داخل السجن المركزي بعد عرض مسلسل “السجين النصاب” عبر شاشات التلفزة. وبات مهدداً “بالقتل” من قبل “النزلاء” ، وذلك بتحريض من أحد “ضباط” السجن المركزي.