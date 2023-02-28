6 أشياء داخل المطبخ يمكنك تنظيفها بالليمون

- Advertisement -

وطن– يعتبر الليمون عنصرًا أساسيًا في المطبخ، حيث يضيف نكهة لذيذة ورائعة عند إضافته للسلطات والعديد من الأطعمة الأخرى. لكن هل تعلم أن الليمون مفيد أيضًا للتنظيف؟



يعتبر الليمون الطازج أو المستخدم أو المعبأ في زجاجات من أقوى المواد الطبيعية التي يمكنك استخدامها في تنظيف مطبخك.

وفي هذا المقال الذي نشره موقع “simplyrecipes“، سنتعرف معََا عن استخدامات الليمون لتنظيف المطبخ.

لإزالة الروائح الكريهة وتنظيف ألواح التقطيع

الليمون فعال للغاية لإزالة روائح الثوم والبصل من ألواح التقطيع البلاستيكية والخشبية.

كما له قدرة كذلك على تبييض ألواح التقطيع وإزالة البقع أيضًا.

كل ما عليك فعله هو رش بعض الملح على اللوح قبل فرك نصف ليمونة عليها. اترك خليط الليمون والملح لبضع دقائق قبل الشطف للحصول على لوحة خالية من الرائحة الكريهة.

لإزالة الدهون المتراكمة

- Advertisement -

لتنظيف الأطباق والمقالي الدهنية، يمكنك استخدام مزيج من الليمون والملح.

قم برش الملح وعصير الليمون على المقالي أو الأطباق، ثم قشر نصف ليمونة فوق الطبق مع ترك الخليط لمدة خمس دقائق قبل مسحه بقطعة قماش قابلة لإعادة الاستخدام والشطف.

سيساعد حامض الليمون في التخلص من الشحوم والأوساخ.

لتنظيف الميكرويف

لتنظيف وإزالة روائح الطعام من الميكروويف، قم بضع عصير الليمون والماء وقشر الليمون إلى كوب أو وعاء ثم قم بوضعه في الميكروويف مع تشغيله إلى درجة الغليان لحوالي ثلاث دقائق.



بعد ذلك، اترك الخليط لمدة خمس إلى عشر دقائق،. ثم افتح الميكروويف وامسحه بقطعة قماش قابلة لإعادة الاستخدام وستحصل بالتالي على ميكروويف نظيف وله رائحة منعشة.



لتنظيف العبوات البلاستيكية

لإزالة البقع والروائح من عبوات الطعام البلاستيكية مثل Tupperware، افرك قطعة ليمون مقطعة إلى نصفين حول الحاوية من الداخل، أو صب عصير الليمون الطازج أو المعبأ في عبوة الـ”بلاستيك”، مع التأكد من وضعه على جميع الأسطح.

اترك الخليط لمدة 15 دقيقة قبل شطفه بالماء. أما بالنسبة للبقع الصعبة، أضف صودا الخبز وعصير الليمون واترك الخليط طوال الليل.

لإزالة الأوساخ من على سطح الموقد والمغسلة

لتنظيف الأحواض المتسخة ومواقد الطهي، يوصي بصنع خليط من خلال الجمع بين 1/2 كوب من صودا الخبز وربع كوب من الصابون السائل وملعقة كبيرة من عصير الليمون في وعاء.

ببساطة قم بسكب الخليط على الموقد أو في الحوض حتى تتحصل على سطح نظيف وخالي من الروائح الكريهة.

لإزالة الروائح الكريهة من الثلاجة

لإزالة الروائح الكريهة من الثلاجة، أضف صودا الخبز وعصير الليمون الطازج أو المعبأ في زجاجات إلى وعاء زجاجي، واترك الخليط في الثلاجة لمدة أسبوع تقريبًا.

تساعد صودا الخبز على امتصاص الروائح، وسيترك الليمون رائحة الثلاجة رائعة.

احذر من استخدام الليمون على هذه الأسطح

هناك بعض الأسطح التي لا يجب عليك استخدام الليمون لتنظيفها، بما في ذلك الرخام والأرضيات الصلبة والحجر الطبيعي والنحاس، حيث يمكن أن يتلف الليمون هذه الأسطح أو يترك بقعًا وعلامات يصعب بعد ذلك إزالتها.

