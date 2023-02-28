الثلاثاء, فبراير 28, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتنا6 أشياء داخل المطبخ يمكنك تنظيفها بالليمون
حياتنا

6 أشياء داخل المطبخ يمكنك تنظيفها بالليمون

لتنظيف الميكروويف وإزالة الروائح منه، يمكنك استخدام الليمون

كتب ايمان الباجي
6 أشياء داخل المطيخ يمكنك تنظيفها بالليمون watanserb.com
الليمون
- Advertisement -

وطنيعتبر الليمون عنصرًا أساسيًا في المطبخ، حيث يضيف نكهة لذيذة ورائعة عند إضافته للسلطات والعديد من الأطعمة الأخرى. لكن هل تعلم أن الليمون مفيد أيضًا للتنظيف؟

يعتبر الليمون الطازج أو المستخدم أو المعبأ في زجاجات من أقوى المواد الطبيعية التي يمكنك استخدامها في تنظيف مطبخك.

وفي هذا المقال الذي نشره موقع “simplyrecipes“، سنتعرف معََا عن استخدامات الليمون لتنظيف المطبخ.

لإزالة الروائح الكريهة وتنظيف ألواح التقطيع

الليمون فعال للغاية لإزالة روائح الثوم والبصل من ألواح التقطيع البلاستيكية والخشبية.

كما له قدرة كذلك على تبييض ألواح التقطيع وإزالة البقع أيضًا.

الليمون فعال لإزالة روائح الثوم والبصل من ألواح التقطيع البلاستيكية والخشبية

كل ما عليك فعله هو رش بعض الملح على اللوح قبل فرك نصف ليمونة عليها. اترك خليط الليمون والملح لبضع دقائق قبل الشطف للحصول على لوحة خالية من الرائحة الكريهة.

لإزالة الدهون المتراكمة

- Advertisement -

لتنظيف الأطباق والمقالي الدهنية، يمكنك استخدام مزيج من الليمون والملح.

قم برش الملح وعصير الليمون على المقالي أو الأطباق، ثم قشر نصف ليمونة فوق الطبق مع ترك الخليط لمدة خمس دقائق قبل مسحه بقطعة قماش قابلة لإعادة الاستخدام والشطف.

سيساعد حامض الليمون في التخلص من الشحوم والأوساخ.

لتنظيف الميكرويف

لتنظيف وإزالة روائح الطعام من الميكروويف، قم بضع عصير الليمون والماء وقشر الليمون إلى كوب أو وعاء ثم قم بوضعه في الميكروويف مع تشغيله إلى درجة الغليان لحوالي ثلاث دقائق.

لتنظيف الميكروويف وإزالة الروائح منه، يمكنك استخدام الليمون

بعد ذلك، اترك الخليط لمدة خمس إلى عشر دقائق،. ثم افتح الميكروويف وامسحه بقطعة قماش قابلة لإعادة الاستخدام وستحصل بالتالي على ميكروويف نظيف وله رائحة منعشة.

لتنظيف العبوات البلاستيكية

لإزالة البقع والروائح من عبوات الطعام البلاستيكية مثل Tupperware، افرك قطعة ليمون مقطعة إلى نصفين حول الحاوية من الداخل، أو صب عصير الليمون الطازج أو المعبأ في عبوة الـ”بلاستيك”، مع التأكد من وضعه على جميع الأسطح.

اترك الخليط لمدة 15 دقيقة قبل شطفه بالماء. أما بالنسبة للبقع الصعبة، أضف صودا الخبز وعصير الليمون واترك الخليط طوال الليل.

لإزالة الأوساخ من على سطح الموقد والمغسلة

لتنظيف الأحواض المتسخة ومواقد الطهي، يوصي بصنع خليط من خلال الجمع بين 1/2 كوب من صودا الخبز وربع كوب من الصابون السائل وملعقة كبيرة من عصير الليمون في وعاء.

ببساطة قم بسكب الخليط على الموقد أو في الحوض حتى تتحصل على سطح نظيف وخالي من الروائح الكريهة.

لإزالة الروائح الكريهة من الثلاجة

لإزالة الروائح الكريهة من الثلاجة، أضف صودا الخبز وعصير الليمون الطازج أو المعبأ في زجاجات إلى وعاء زجاجي، واترك الخليط في الثلاجة لمدة أسبوع تقريبًا.

يمكناستخدام الليمون لإزالة الروائح الكريهة من الثلاجة

تساعد صودا الخبز على امتصاص الروائح، وسيترك الليمون رائحة الثلاجة رائعة.

احذر من استخدام الليمون على هذه الأسطح

هناك بعض الأسطح التي لا يجب عليك استخدام الليمون لتنظيفها، بما في ذلك الرخام والأرضيات الصلبة والحجر الطبيعي والنحاس، حيث يمكن أن يتلف الليمون هذه الأسطح أو يترك بقعًا وعلامات يصعب بعد ذلك إزالتها.

المصدرموقع "simplyrecipes"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
اقرأ أيضاً
حياتنا

لهذا السبب عليك وضع شرائح الليمون بجوار سريرك أثناء النوم

حياتنا

مكوّن منزلي في مطبخك سيغير منزلك بالكامل

حياتنا

تخلص من أدوات المطبخ الخشبية على الفور إذا رأيت هذا الشيء

حياتنا

لا يعرفها كثيرون..طريقة بسيطة وسريعة لتنظيف غسالة الأطباق

حياتنا

10 أشياء يجب ألا تقوم بها في المطبخ.. قد تكون بعضها خطيرة

حياتنا

دراسة: هذه هي الفاكهة التي تساعدك على قضاء ليلة جيّدة ومحاربة الأرق

حياتنا

صودا الخبز والزبدة.. 7 منتجات صحية ومدهشة يمكن أن تضيفها إلى قهوتك

حياتنا

تعرف معنا على أفضل الطرق لاستخدام عصير الليمون لتنظيف الملابس المتسخة

حياتنا

دراسة: تُحارب هذه الروائح التوتر وتَزيدك ثقة بالنفس

حياتنا

5 أشياء يجب ألا تنظفها أبدًا باستخدام صودا الخبز لأنها تتلف

حياتنا

كم يوما يمكننا تخزين الطعام في الثلاجة؟ من المهم معرفة العمر الافتراضي لكل طعام

حياتنا

أماكن في منزلك تختبئ فيها الصراصير.. لن تتفطن إليها أبدًا

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

ماتت العروس يوم الزفاف فوجدوا الحل سريعاً بطريقة غير متوقعة!

كيف يواجه بيكيه أغاني شاكيرا؟ صديقه المقرب يكشف مفاجأة!

شاكيرا تتحدث لأول مرة عن انفصالها في لقاء تلفزيوني.. هذا ما كشفته حول تحولها للبؤة قوية!

تاريخ مواجهات كلاسيكو برشلونة وريال مدريد قبيل قمة كأس الملك

دراسة تكشف..الشعور بالوحدة يمكن أن يزيد من خطر الإصابة يهذا المرض

صافيناز ترفض رفع أجرها بسبب ظروف مصر.. لن تتخيل كم تتقاضى مقابل ساعة رقص!

أسطورة الأفلام الإباحية إيلي بروك تكشف المكان الوحيد الذي لن تمارس به الجنس!

تشكيلة أرسنال ضد إيفرتون والتوقيت في الدوري الإنجليزي

داء السكري: إنجاب طفل بوزن كبير يزيد من مخاطر الإصابة به

المغرب: حكم قضائي جرد أبا من الولاية على طفلتيه يعيد جدل “المعركة الأسرية”

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC