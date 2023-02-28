نابولي في الصدارة وميلان يُواصل صحوته.. ترتيب الدوري الإيطالي 2023

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وطن- يتربع فريق نابولي على صدارة ترتيب الدوري الإيطالي 2023، مع قرب ختام منافسات الجولة ال24، بفارق كبير عن أقرب المنافسين له فريق إنتر ميلان صاحب المركز الثاني في دوري الكالتشيو للموسم الحالي.

كما وشهدت منافسات الجولة ال24 من الدوري الإيطالي (الكالتشيو)، فوز المتصدر نابولي على نظيره إمبولي بهدفين نظيفين دون رد، وفوز ميلان على أتالانتا بذات النتيجة، في مباراة شهدت عودة الحارس ميك مايغنان، والمهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش.

فيما تعثر في ذات الجولة الوصيف إنتر ميلان بالخسارة. أمام بولونيا بهدف نظيف دون رد، كما وستختتم منافسات الجولة، الثلاثاء، بمواجهة روما أمام كريمونيسي، ويوفنتوس أمام تورينتو.

ترتيب الدوري الإيطالي 2023

وجاء ترتيب الدوري الإيطالي 2022-2023، مع ختام الجولة ال24، كما يلي:

(1) نابولي 65 نقطة.

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(2) إنتر ميلان 47 نقطة.

(3) ميلان 47 نقطة.

(4) لاتسيو 45 نقطة.

(5) روما 44 نقطة.

(6) أتالانتا 41 نقطة.

(7) بولونيا 35 نقطة.

(8) يوفنتوس 32 نقطة.

(9) تورينو 31 نقطة.

(10) أودنيزي 31 نقطة.

ترتيب جدول هدافين الدوري الإيطالي 2023

كما وآتى أبرز جدول هدافين الدوري الإيطالي 2022-2023، مع ختام الجولة ال24، على النحو الآتي:

(1) فيكتور أوسيمين (نابولي) 19 هدفاً.

(2) لوتارو مارتينيز 14 هدفاً.

(3) أديمولا لوكمان (أتالانتا) 12 هدفاً.

(4) مبالا نزولا (سبيزيا) 11 هدفاً.

(5) كفاراتسخيليا (نابولي) 10 أهداف.

وستنطلق منافسات الجولة ال25 من منافسات الدوري الإيطالي (الكالتشيو)، الجمعة، بمواجهة نابولي ولاتسيو، كما وستختتم بمواجهة بولونيا وتورينو، الاثنين.