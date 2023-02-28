موعد الكلاسيكو القادم 2023 كأس الملك بين ريال مدريد وبرشلونة

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وطن- ينتظر عشاق وجماهير الكرة المستديرة في كل مكان، موعد الكلاسيكو القادم 2023 بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة، في قمة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2022-2023.

ويستضيف ملعب (سانتياغو برنابيو) قلعة الفريق الملكي الأبيض، قمة الكلاسيكو الناري بين ريال مدريد وبرشلونة، في ذهاب دور نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، الخميس.

موعد الكلاسيكو القادم 2023

وستبدأ صافرة بداية مباراة الكلاسيكو بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي.

روبرت ليفاندوفسكي يعاني من إجهاد في العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيسر. مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه. pic.twitter.com/4OrJ1hqA08 — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) February 27, 2023

كما وبتوقيت سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، عند الساعة الثانية عشرة مساءً، ولكن بتوقيت فلسطين ومصر، في تمام الساعة العاشرة مساءً.

بينما ستكون المباراة بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، عند الساعة التاسعة مساءً.

معلق كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

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ومن المتوقع أن يعلق على أحداث مواجهة الكلاسيكو من منافسات دور النصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا 2023، على قنوات (SSC) الرياضية السعودية، المعلق السعودي فهد العتيبي.

كما وستنقل مباراة ريال مدريد وبرشلونة، على قناة (SSC 1 HD) على القمر الصناعي (النايل سات)، بتردد 12418، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 3/4.

تاريخ مواجهات الكلاسيكو

وتقابل الغريمين ريال مدريد وبرشلونة في 284 مباراة في كافة المسابقات المختلفة، كان الأكثر فوزاً فيها لصالح الفريق الملكي الأبيض الرسمية برصيد 100 مباراة، مقابل 98 مباراة لصالح البرسا.

على عكس المباريات الودية التي كان الأكثر فوزاً فيها فريق برشلونة. برصيد 20 مباراة، مقابل 4 مباريات لفريق ريال مدريد فقط.

الدوري الإسباني الممتاز

كما ويعد سيرخيو راموس أكثر لاعب مشاركاً في مواجهات الكلاسيكو مع ريال مدريد، والأرجنتيني ليونيل ميسي مع نادي برشلونة.

ويعتلي فريق برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني (الليغا). برصيد 59 نقطة، كما وبفارق 7 نقاط عن غريمه الوصيف وحامل اللقب ريال مدريد برصيد 52 نقطة حتى الآن.