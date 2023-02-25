ملابس مثيرة ورضيعة على صدرها.. جورجينا تستعرض أنوثتها في حديقة بالرياض

- Advertisement -

وطن- لفتت عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز، عشيقة نجم نادي النصر السعودي الجديد كريستيانو رونالدو، الأنظار في أحدث إطلالة لها وهي تتنزه مع أطفالها داخل حديقة بالعاصمة السعودية الرياض.

جورجينا تتنزه في حديقة بالرياض

ويأتي هذا الظهور بعد أشهر من توقيع رونالدو، صفقة مع النصر للعب مع النادي السعودي.

ومنذ هذه الخطوة ، يستمتع الزوجان بحياتهما في المملكة العربية السعودية من جناح فخم في فندق “فور سيزونز” الرياض.

انتقلت جورجينا للإقامة في الرياض مع كريستيانو، بعد تعاقده مع نادي النصر حتى صيف عام 2025.

جورجينا وابنتها في أحد حدائق الرياض ❤️ pic.twitter.com/0HztfStlnS — Gorgeous (@gorgeous4ew) February 25, 2023

وأظهر الفيديو الذي التقطه أحد المعجبين، جورجينا وهي تحمل طفلتها الرضيعة بحمالة على صدرها، وبجانبها طفلة أخرى، والتقطت صورة سيلفي لنفسها وصورة تجمعها مع الطفلتين.

- Advertisement -

وتكسب جورجينا أموالا طائلة من الترويج لدور أزياء ومنتجات التجميل، وتمتلك حسابات نشطة على مواقع التواصل وأكثر من 45 مليون متابع على انستغرام فقط.

جورجينا توثق فكرة “الأنوثة الواثقة والواعية”

وتحظى رودريغيز بشعبية هائلة في العالم وقد نجحت في الاستئثار بمحبة الناس نظراً لطبيعتها اللاتينية الدافئة، وحبها للحياة فضلاً عن كونها الشخص الأقرب الى قلب النجم المحبوب كريستيانو رونالدو.

كما اختارتها مؤسسة “إليزابيتا فرانكي” وللمرة الأولى في تاريخ دار الأزياء، سفيرةً للعلامة التجارية لتجسد فكرة الأنوثة الواثقة والواعية.

وكانت “جورجينا رودريغيز” كشفت عن تفاصيل حياتها اليومية مع رونالدو وقالت في مقابلة مع مجلة “Sportweek” إن “كريستيانو أب رائع وأفضل زوج يمكن أن أحلم به على الإطلاق”.

وأكملت بأن كريستيانو حريص جدًّا على تناول الطعام في المنزل، ولا يهوى الأكل في الخارج، ولكنه لا يهوى المطبخ، ولا يمكن أن يرتدي في المنزل أي مريلة للطبخ، لأنه إذا رأى مراحل إعداد وجبة لا يشتهي تناولها في ما بعد.

حياة جورجينا ورونالدو في السعودية

وتابعت عارضة الأزياء الأرجنتينية بأن: “رونالدو بعد أدائه تمارينه طوال الصباح، يبحث عن طبق ساخن من الطعام اللذيذ المحضر على الطاولة، يتناوله على الفور”.

وارتبط المهاجم البرتغالي وجورجينا منذ عام 2016 ولكن دون زواج، وأنجبا ألانا مارتينا (12 نوفمبر 2017) وبيلا إزميرالدا (18 أبريل 2022)، كما أن عارضة الأزياء الأرجنتينية الأصل تعتني بأطفال رونالدو الخمسة.

وأطفال رونالدو هم: كريستيانو جونيور، المولود في عام 2010 من أم مجهولة، والتوأم إيفا وماتيو المولودان في عام 2017 من أم بديلة أيضا، وآلانا مارتينا التي أنجبتها جورجينا في عام 2017، والصغيرة بيلا إزميرالدا.

ويستمتع الزوجان جورجينا ورونالدو بوقتهما في المملكة العربية السعودية وغالبًا ما يشاهدان وهما يقضيان وقتًا ممتعًا معًا في أيام الخروج في الرياض.

وسُمح لهما بالعيش معًا على الرغم من القواعد السعودية التي تحظر العلاقات خارج إطار الزواج.