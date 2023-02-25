السبت, فبراير 25, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتناملابس مثيرة ورضيعة على صدرها.. جورجينا تستعرض أنوثتها في حديقة بالرياض
حياتنا

ملابس مثيرة ورضيعة على صدرها.. جورجينا تستعرض أنوثتها في حديقة بالرياض

ظهرت عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز، صديقة كريستيانو رونالدو، وهي تحمل طفلتها الرضيعة بحمالة على صدرها في أحد حدائق الرياض

كتب خالد الأحمد
- Advertisement -

وطن- لفتت عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز، عشيقة نجم نادي النصر السعودي الجديد كريستيانو رونالدو، الأنظار في أحدث إطلالة لها وهي تتنزه مع أطفالها داخل حديقة بالعاصمة السعودية الرياض.

جورجينا تتنزه في حديقة بالرياض

ويأتي هذا الظهور بعد أشهر من توقيع رونالدو، صفقة مع النصر للعب مع النادي السعودي.

ومنذ هذه الخطوة ، يستمتع الزوجان بحياتهما في المملكة العربية السعودية من جناح فخم في فندق “فور سيزونز” الرياض.

انتقلت جورجينا للإقامة في الرياض مع كريستيانو، بعد تعاقده مع نادي النصر حتى صيف عام 2025.

وأظهر الفيديو الذي التقطه أحد المعجبين، جورجينا وهي تحمل طفلتها الرضيعة بحمالة على صدرها، وبجانبها طفلة أخرى، والتقطت صورة سيلفي لنفسها وصورة تجمعها مع الطفلتين.

- Advertisement -

وتكسب جورجينا أموالا طائلة من الترويج لدور أزياء ومنتجات التجميل، وتمتلك حسابات نشطة على مواقع التواصل وأكثر من 45 مليون متابع على انستغرام فقط.

أحدث ظهور لـ "جورجينا" داخل حديقة في الرياض
أحدث ظهور لـ “جورجينا” داخل حديقة في الرياض

جورجينا توثق فكرة “الأنوثة الواثقة والواعية”

وتحظى رودريغيز بشعبية هائلة في العالم وقد نجحت في الاستئثار بمحبة الناس نظراً لطبيعتها اللاتينية الدافئة، وحبها للحياة فضلاً عن كونها الشخص الأقرب الى قلب النجم المحبوب كريستيانو رونالدو.

كما اختارتها مؤسسة “إليزابيتا فرانكي” وللمرة الأولى في تاريخ دار الأزياء، سفيرةً للعلامة التجارية لتجسد فكرة الأنوثة الواثقة والواعية.

وكانت “جورجينا رودريغيز” كشفت عن تفاصيل حياتها اليومية مع رونالدو وقالت في مقابلة مع مجلة “Sportweek” إن “كريستيانو أب رائع وأفضل زوج يمكن أن أحلم به على الإطلاق”.

وأكملت بأن كريستيانو حريص جدًّا على تناول الطعام في المنزل، ولا يهوى الأكل في الخارج، ولكنه لا يهوى المطبخ، ولا يمكن أن يرتدي في المنزل أي مريلة للطبخ، لأنه إذا رأى مراحل إعداد وجبة لا يشتهي تناولها في ما بعد.

حياة جورجينا ورونالدو في السعودية

وتابعت عارضة الأزياء الأرجنتينية بأن: “رونالدو بعد أدائه تمارينه طوال الصباح، يبحث عن طبق ساخن من الطعام اللذيذ المحضر على الطاولة، يتناوله على الفور”.

وارتبط المهاجم البرتغالي وجورجينا منذ عام 2016 ولكن دون زواج، وأنجبا ألانا مارتينا (12 نوفمبر 2017) وبيلا إزميرالدا (18 أبريل 2022)، كما أن عارضة الأزياء الأرجنتينية الأصل تعتني بأطفال رونالدو الخمسة.

وأطفال رونالدو هم: كريستيانو جونيور، المولود في عام 2010 من أم مجهولة، والتوأم إيفا وماتيو المولودان في عام 2017 من أم بديلة أيضا، وآلانا مارتينا التي أنجبتها جورجينا في عام 2017، والصغيرة بيلا إزميرالدا.

ويستمتع الزوجان جورجينا ورونالدو بوقتهما في المملكة العربية السعودية وغالبًا ما يشاهدان وهما يقضيان وقتًا ممتعًا معًا في أيام الخروج في الرياض.

وسُمح لهما بالعيش معًا على الرغم من القواعد السعودية التي تحظر العلاقات خارج إطار الزواج.

المصدرانستجرام، تويتر، مجلة Sportweek، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
اقرأ أيضاً
رياضة

بعد ارتداء الجلابية وحمل السيف.. رونالدو يخضع للعلاج بالحجامة (صور)

حياتنا

ساعة رونالدو في يوم التأسيس السعودي تثير جدلًا .. مرصعة بالألماس وسعرها خيالي (صور)

رياضة

رونالدو يحتفل بيوم التأسيس السعودي بارتداء الجلابية وحمل السيف (شاهد)

حياتنا

كريستيانو رونالدو بالزي السعودي ويرقص “العرضة” في يوم التأسيس (فيديو)

الهدهد

رقص مختلط براية التوحيد في كلية الطب بجامعة الرياض يثير غضب السعوديين! (شاهد)

الهدهد

عراك عنيف بين سعودي وباكستانيين ينتهي بلكمة قوية وإغماءة “فيديو”

حياتنا

لقاء صُلح بين جورجينا وحماتها..هكذا خطط “رونالدو” لإنهاء الخلاف بينهما في الرياض (شاهد)

حياتنا

رونالدو يعرض قصره الفاخر في مانشستر للبيع.. هذا ثمنه ومواصفاته الخيالية (شاهد)

حياتنا

والدة كريستيانو رونالدو في مدرجات مرسول بارك وتقفز من مكانها فرحا (فيديو)

حياتنا

مُغطاة بالياقوت الأزرق.. ساعة رونالدو الجديدة تخطف الأضواء وسعرها خيالي (شاهد)

حياتنا

ابن كريستيانو رونالدو بالزي السعودي في شوارع الرياض (شاهد)

الهدهد

ارتدت قميص نادي النصر.. طفلة بريطانية توجه رسالة مؤثرة وطلبا عاجلا لرونالدو “شاهد”

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

بحجم حبة رمل.. الكشف عن أصغر كاميرا في العالم بمميزات فريدة (شاهد)

بيان للشيخ الخليلي قلب سلطنة عمان.. هل يغضب السلطان هيثم أم يستجيب له؟

“خريطة حمراء” نشرها العالم الهولندي الذي تنبأ بزلزال تركيا تثير قلقا كبيرا

حشرات غريبة تغزو مصر.. تهاجم السيارات وتتسبب بحوادث كارثية مميتة

زلزال مصر والعراق وتركيا.. توقعات العالم الهولندي تصدق من جديد

حركة غريبة للأرض تُرصد لأول مرة أثناء الزلزال.. مشهد مرعب من تركيا

الخطيب ينتصر.. فيديو يوثق لحظة ترحيل مرتضى منصور للسجن (شاهد)

دوا ليبا تنافس ميا خليفة في التعري.. فستانها كشف ملابسها الداخلية بطريقة فاضحة! (شاهد)

موعد مباراة برشلونة وألميريا والتشكيلة في الدوري الإسباني 2023

عبور خاطئ لسيدة أو تهور السائق.. فيديو لحادث مروري بالسعودية يثير جدلا

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC