مذيعة بالجزيرة: “سجن سعد لمجرد خبر حلو على أمل يتربى فعلا ولا يكررها”

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وطن– علّقت روعة أوجيه، المذيعة في شبكة الجزيرة القطرية، على حكم السجن الصادر في حق المطرب المغربي سعد لمجرد، إثر إدانته في قضية الاغتصاب الشهيرة.

وقالت روعة في تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر”: “صراحة خبر سعد لمجرد خبر حلو من زمان ما سمعنا مثله. على أمل يتربّى فعلاً ولا يكرّرها. بعض العدالة يعيد للروح بعض الأمل”.

صراحة خبر #سعد_لمجرد خبر حلو من زمان ما سمعنا مثله. على أمل يتربّى فعلاً ولا يكرّرها. بعض العدالة يعيد للروح بعض الأمل. — Rawaa Augé روعة أوجيه (@Rawaak) February 24, 2023

حكم سجن سعد لمجرد

وأمس الجمعة، حكمت محكمة جنايات باريس، على سعد لمجرد بالسجن 6 سنوات نافذة، بعد إدانته باغتصاب وضرب شابة في غرفة فندق بالعاصمة باريس، على هامش حفل موسيقي كان مقرراً في أكتوبر 2016.

واستمرت جلسة النطق بالحكم سبع ساعات، وقالت المحكمة في أعقابها، إنها “مقتنعة بالاغتصاب”، وأنه لم يكن هناك خدش على ظهر المغني كما قال، ولم يشرح لماذا أصبحت “لورا” فجأة عنيفة معه، وبهذا تم إصدار مذكرة إحالة ضده.

وخلال كلمته الأخيرة في محاكمته، كان لا يزال لمجرد البالغ من العمر 37 عاماً، يعترض بشدة على أي علاقة جنسية.

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وفي اليوم السابق، طلب المدعي العام بسجنه سبع سنوات ومنعه من دخول الأراضي الفرنسية لمدة خمس سنوات، مقتنعًا بأن الاغتصاب “تم إثباته”.

فرصة استئناف أمام سعد لمجرد

وبعد النطق بالحكم، أبلغت القاضية لمجرد بأن أمامه عشرة أيام لاستئناف الحكم الذي صدر ضده.

وكان الادعاء العام الفرنسي قد طالب بسَجن لمجرد سبع سنوات، ومنعه من دخول فرنسا.

واتفقت أقوال لمجرد والشابة الفرنسية في أنهما تعرّفا في ملهًى ليلي ورقصا وتبادلا الإعجاب، لكن لمجرد نفى تماماً واقعة الاغتصاب أو إقامة علاقة جنسية معها.

ضحية الاغتصاب مرتاحة بعد الحكم

وتعليقاً على الحكم، قالت الشابة لورا: “الشرطة وضعت القيود في يديه وأخذته”.

وأضافت: “أشعر بالارتياح لصدور الحكم، أريد أن يقال عني إنني كنت ضحية، أتحدث عن نفسي وأيضاً عن كل الأخريات ضحايا العنف”.

وتابعت: “أتمنى أن تفتح هذه الحادثة أعينهن.. نعم إن الأمر طويل وشاق، ولكنه ليس مستحيلاً”.