ماذا يحدث للجسم عند التوقف عن تناول الحليب ومشتقات الألبان؟

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وطن-هل تعرف ماذا يحدث لجسمك عندما تتوقف عن تناول منتجات الألبان؟ في الحقيقة، يمكن أن يكون هذا مفيد لصحتك.

في هذا السياق، نشرت مجلة “ديا فيا” الفرنسية تقريرًا تحدثت فيه عن فوائد الانقطاع عن تناول منتجات الألبان، مشيرة إلى أنه أحيانًا، يكون من الضروري استبعاد بعض الأطعمة من نظامك الغذائي.

لكن، لسائل أن يسأل، لماذا تعتبر منتجات الألبان مسببة للالتهابات؟ وما الذي يحدث في أجسامنا عندما نتوقف عن تناول الجبن ومنتجات الألبان؟

وفقًا لما ترجمته “وطن“، يحتوي الجبن والحليب واللبن على الدهون المشبعة التي يمكن أن تزيد الالتهاب. ولتجنب هذا، تأكد من أنها لا تزيد عن 10٪ من قائمة غذائك اليومية.

وفي الواقع، لا أحد يشكّ في أن الإنسان يتغذى على الحليب خلال الأشهر الأولى من حياته مثل جميع الثدييات. ثم، تدريجياً، نبدأ جميعًا في إدراج الخضار والفواكه واللحوم في قائمة طعامنا، ما يؤدي إلى تغييرات في أجسامنا. إنه تطور اللكائن الحي حسب اختلاف مراحل الحياة. بمعنى آخر، يتوقف الجسم عن معالجة منتجات الألبان بشكل صحيح. وهذه عملية طبيعية.

فوائد الانقطاع عن تناول مشتقات الألبان

ومن بين أحد الأسباب الأخرى التي تجعل الكثير من الناس لا يتناولون منتجات الألبان؛ هي عدم تحمل اللاكتوز، كما أنه عندما تتوقف عن تناول منتجات الألبان، سترى الكثير من الفوائد الجيّدة، على غرار: عدمد المعاناة من ألم المعدة والانتفاخ، لاسيما عندما لا يستطيع جسمك هضم اللاكتوز، الذي ينجرّ عنه الغازات والانتفاخ.

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الصداع: غالبًا ما يحتوي الجبن على مادة التيرامين. إنه مركب طبيعي، لكنه يساهم في ظهور الصداع النصفي والصداع. علاوة على ذلك، عند التخلي عن تناول منتجات الحليب، تتحسّن بشرتك، إذ إن استهلاك منتجات الألبان، يحفز الجسم على إنتاج الزيوت التي تعزز الالتهاب، ويساهم في بروز حب الشباب.

قبل تناول أي دواء، يُنصح أولاً بالتوقف عن تناول الحليب. وبالنسبة لأولئك الذين يرغبون في انقاص الوزن، فإن التخلص من منتجات الألبان، يساعدك على ذلك،لأن منتجات الألبان تحتوي على اللاكتوز، وهو سكر طبيعي. ثم، سوف تقلل من نسبة الكوليسترول الضار في جسمك.

زيادة التمثيل الغذائي: الحليب ومنتجات الألبان مثل الزبادي والجبن والقشدة والجبن المنزلية والزبدة، تسبب زيادة المخاط في الحلق، لأنها تحتوي على جزيئات البروتين تسمى الكازين التي تزيد من إفرازات المخاط الذى يصعب هضمه ويمكن أن تسبب التهابًا، حتى في الغدة الدرقية. ومن خلال الاستغناء عن منتجات الألبان، ستلاحظ تحسنًا في التمثيل الغذائي ومستويات الطاقة.

ما الذي يمكن أن يكون بديلاً لمنتجات الألبان؟

ما هو بديل منتجات الألبان: جرب جبن الكاجو النيء، الذي لا يحتوي فقط على نسبة عالية من العناصر الغذائية، ولكنه منخفض أيضًا في السعرات الحرارية. إذا كنت ترغب في شرب اللاتيه، جرب حليب جوز الهند. سوف يمنحك أيضًا نكهة إضافية. البدائل الأخرى لمنتجات الألبان هي حليب الأرز، والشوفان، واللوز، والبندق، ولكن يجب دائمًا تناول تلك التي لا تحتوي على سكر مضاف.