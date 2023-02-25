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الأمير هاري خان ميغان ماركل مع عارضة أزياء.. كتاب جديد يفضح دوق ساسكس!

الأمير هاري واعد سارة آن ماكلين أكثر من مرة وهو مرتبط مع ميغان ماركل

كتب سالم حنفي
الأمير هاري خان ميغان ماركل watanserb.com
الامير هاري وسارة آن ماكلين
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وطن– منذ نشر كتاب “هاري: محادثات مع الأمير” من تأليف أنجيلا ليفين ، فقد أعطى الكثير للحديث عنه لأنه ، بعد كل شيء ، تناول العديد من الأسئلة المثيرة للجدل والفريدة أو الفضولية حول الأمير هاري نفسه، بطل الرواية من الكتاب.

ووفقا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فإنه بمرور الوقت ، ظهرت قصص مختلفة حول العائلة المالكة البريطانية ، على الرغم من أن بعضها تم الحديث عنه أكثر من البعض الآخر.

وذكرت الصحيفة أن واحدة من أكثر الأشياء التي لفتت الانتباه مؤخرًا ، على الرغم من ظهور المشكلة في عام 2016 ، كانت الخيانة الزوجية التي ارتكبها الأمير ضد زوجته ميغان ماركل مع عارضة الأزياء البريطانية سارة آن ماكلين .

ميغان ماركل
ميغان ماركل

هاري وسارة آن ماكلين

في ذلك الوقت، زعمت وسائل الإعلام المختلفة أن ابن تشارلز الثالث من المملكة المتحدة كان مهتمًا بها للغاية.

وكتبت مؤلفة الكتاب ، أنجيلا ليفين ، في أحد الفصول المخصصة للخيانة الزوجية: “التقى بسارة آن ماكلين في حفلة وغادرا معًا في تلك الليلة”.

وبحسب ما ذكرته المؤلفة، كان من الممكن أن يكون الأمر أكثر خطورة ، لأنهم ذهبوا في عدة تواريخ، لتشرح المر قائلة:”خلال الأيام الأولى من علاقته بميغان ، ذهب هاري في مواعيد مع ماكلين”.

سارة آن ماكلين
سارة آن ماكلين
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وأضافت: “التقيا في حفل خاص وفعل كل ما في وسعه للحصول على رقم هاتفها. ثم قصفها برسائل نصية”، لذلك ، بدا أن هذا كان أكثر من مجرد ليلة واحدة ، حيث اعتقد هاري أنها امرأة رائعة.

وأكدت الكاتبة على انه التقى بها في عدة مناسبات ، على الرغم من أنه في ذلك الوقت كان مرتبطًا بالفعل بميغان ماركل.

ولفتت الكاتبة إلى أن هذه الديناميكية كانت ستستمر حتى اللحظة التي سافر فيها الأمير هاري إلى إفريقيا، وعندها انتهى كل شيء تقريبا.

وبحسب الكاتبة، فإنه على لرغم من أن الرحلة كانت دافعا لغنهاء العلاقة على ما يبدو، لكنها لم تكن الدافع الوحيد ، لأن أنماط حياتهما كانت معاكسة تمامًا.

وفي هذا السياق، قالت الكاتبة في روايتها: “أخبرتني صديقة لها:” لقد حاولوا، رغم اختلافهم الشديد. لقد عاشت حياة صحية للغاية ولم تشرب. لقد كانت مسألة حيث كانوا على طول موجة مختلفة تمامًا “.

المصدرماركا ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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