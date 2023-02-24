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مريم حسين منهارة وتبكي بحرقة في مشهد غير مسبوق بسبب “المغتصب” سعد لمجرد! (شاهد)

محكمة جنايات باريس قضت لجمعة بسجن سعد لمجرد 6 سنوات بعد ثبوت اغتصابه للفتاة الفرنسية لورابريول عام 2016

كتب سالم حنفي
مريم حسين وسعد لمجرد watanserb.com
مريم حسين
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وطن– عبرت الممثلة المغربية مريم حسن عن صدمتها من الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات في باريس ضد مواطنها المغني سعد لمجرد بالسجن 6 سنوات، بعد إدانته باغتصاب فتاة فرنسية تدعى “لورابريول “عام 2016.

وظهرت الفنانة مريم حسين في مقطع فيديو وهي تبكي بحرقة بسبب الحكم على سعد لمجرد، حيث وجهت كلمة قالت خلالها:” إنا لله وإنا إليه راجعون نقولها في أي مصيبة تصيب أي إنسان، سواء كانت مصيبة من الله سبحانه وتعالى أو كانت مؤامرة من الناس”، مشيرة إلى أن ما تعرض له مواطنها سعد لمجرد هو “مؤامرة”، بحسب قولها.

ووصفت مريم حسين، الحكم على سعد لمجرد بـ”الغلط”، داعية الله أن يفرج عنه، موضحة أن سعد لمجرد “حبيبنا وأخونا” هو الوحيد الذي استطاع إيصال الاغنية المغربية للعالمية.

مريم حسين تلمح بأن القضاة الفرنسيين تمت رشوتهم!

وزعمت مريم حسين من خلال التلميح إلى أن الحكم الصادر ضد سعد لمجرد ربما تم بعد تقديم رشاوى للقضاة الفرنسيين، لافتة إلى انها سبق وأن جربت هذا الامر.

سجن سعد لمجرد لمدة 6 سنوات

وكانت المحكمة الجنائية في باريس قد حكمت، الجمعة، على النجم المغربي سعد لمجرد بالسجن ست سنوات، لإدانته باغتصاب شابة وضربها في غرفة فندق في العاصمة الفرنسية في أكتوبر 2016.

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وبعد سبع ساعات من المداولات، قالت المحكمة إنها “مقتنعة” بحصول واقعة الاغتصاب “التي وصفتها بشكل ثابت ودقيق” المدعية المدنية في القضية لورا ب.

وصدر أمر بالحبس، ما يعني أن سعد لمجرد سيودع السجن على الفور.

وطلبت النيابة العامة الفرنسية الخميس سجن سعد لمجرد سبع سنوات بتهمة الاعتداء الجنسي. وكان المغني المغربي نفى الأربعاء أمام محكمة الجنايات في باريس أن يكون اغتصب الشابة الفرنسية “لورا ب.” أو أقام علاقة معها.

وقال المدعي العام جان كريستوف موليه في نهاية مرافعته أمام محكمة الجنايات إن “لمجرد مذنب بارتكاب أعمال اغتصاب”، مطالباً أيضاً بحظر دخوله إلى فرنسا لخمس سنوات بعد قضاء عقوبته، بحسب م نقلته “بي بي سي“.

تورط سعد لمجرد في قضايا عديدة

يشار إلى أن هذا الاتهام ضد سعد لمجرد ليس الأول، حيث وُجّهت للفنان، في أبريل 2017، لائحة اتهام بالاغتصاب والعنف، في الدار البيضاء، وفي عام 2015، بعد شكوى شاب فرنسي مغربي نقل قصة مشابهة تمامًا لقصة (لورا ب).

كما تورّط المغني المغربي في الولايات المتحدة، في قضية اغتصاب مزعومة تعود هذه المرة إلى عام 2010، وفي مايو 2016، استدعت المحكمة العليا لولاية نيويورك النجم المغربي للمثول أمام المحكمة، والتي رفض أن يمتثل لها.

ويواجه سعد لمجرد حكماً بالسَّجن 25 عاماً في الولايات المتحدة، ناهيك عن الاستشهاد به في هجوم آخر في سانت توبيز بفرنسا.

المصدرتويتر ، بي بي سي ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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