الجمعة, فبراير 24, 2023
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سبب وفاة الممثل السوري شادي زيدان.. كلماته المؤثرة عن منكوبي الزلزال تُشعل المواقع

الممثل السوري شادي زيدان توفي اليوم الجمعة بعد معاناة مع المرض وكان شارك مؤخرا في عمليات الإغاثة لمنكوبي الزلزال في سوريا

كتب فهمي الورغمي
الممثل السوري شادي زيدان watanserb.com
الممثل السوري شادي زيدان
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وطن– تُوفي الفنان السوري “شادي زيدان”، اليوم الجمعة، بعد معاناة مع المرض استوجب نقله بصفة استعجالية إلى المستشفى، حيث أقام لأيام قبل أن تُعلن السلطات المعنية عن وفاته التي أحدثت صدمة في الوسط الفني والإعلامي السوري والعربي.

سبب وفاة الممثل شادي زيدان

أعلنت نقابة الفنانين في سوريا، اليوم الجمعة 24 فبراير/شباط 2023، وفاة منتسبها الفنان السوري شادي زيدان عن عمر يناهز الـ 49 عاما.

الفنان الراحل هو شقيق الممثلين السوريين “أيمن زيدان” و “وائل زيدان” وقد عُرف بأعماله الخيرية والإنسانية، وآخرها تحوله للمناطق التي ضربها الزلزال في سوريا للمساعدة في إنقاذ وإغاثة المنكوبين.

تُوفي شادي زيدان بعد معاناته مع أزمة الصحية تعرض لها مؤخرًا استوجبت دخوله إلى المستشفى، حيث أُصيب بجلطة دماغية أدخلته في حالة من الغيوبة لأيام طويلة.

على صعيد متصل، نعت النقابة عبر حسابها على موقع “فيسبوك” بعد مشاركة صورة للفنان الراحل قائلة “تعازينا القلبية بوفاة الزميل الفنان شادي زيدان، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

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وأعلنت النقابة عن موعد التشييع والدفن وقالت إن “تشييع جثمان الزميل الفنان شادي زيدان غداً السبت الساعة 10 صباحاً من مشفى دار الشفاء إلى مسقط رأسه الرحيبة ليصلى عليه ويدفن هناك”.

وستكون “التعزية يوميّ السبت والأحد في منزله في الرحيبة ويوميّ الإثنين 27 والثلاثاء 28 فبراير شبط في صالة دار السعادة الكائنة في المزة جانب برج تالا ( للرجال والنساء ) من الساعة 6 وحتى الساعة 8 مساءً”.

آخر كلمات الممثل السوري شادي زيدان قبل وفاته؟

شارك الممثل الراحل في أعمال الإغاثة والمساعدة المقدمة للمنكوبين من الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا في السادس من الشهر الجاري.

وظهر شادي زيدان في مقطع فيديو متداول وهو يتحدث عن “تضامنه الواسع مع المتضريين، داعيا لهم بالرحمة والشفاء لكل الجرحي والمنكوبين”.

وشارك في مبادرة “كلنا مع بعض” لجمع التبرعات ثم إرسالها إلى المتضريين من الزلزال، في خطوة حظيت بإشادة واسعة.

إلى ذلك، نعى الفنان السوري وجوه معروفة من عالم الفن والتمثيل في بلده والمنطقة العربية. حيث قدمت الممثلة السورية “صباح الجزائري” واجب العزاء في الفقيد قائلة “الله يرحم شبابك يا شيخ الشباب يا طيب ..الله يصبر قلب إمك وإخواتك وعيلتك وكل جمهورك ..عزائي الشديد لأبو حازم وكل آل زيدان وللوسط الفني
خبر بيكسر القلب”.

الممثلة والفنانة “سارة فرح” نعت هي الأخرى الفقيد وقالت عبر توتير “خالص التعازي لعائلة الممثل شادي زيدان، لروحه الرحمة والسلام “.

ودعت الممثلة “لورا أبو أسعد” بالرحمة إلى الراحل شادي زيدان قائلة “ادعوله بالرحمة والمغفرة فهو والله يستحقها وادعوا لعائلته بالصبر فمصابهم اليم جدا ، في ذمة الله”.

هذا وشارك الفقيد شادي زيدان في العديد من المسلسلات السورية، وكان مسلسل عيلة 6 نجوم أشهرها. حيث حيث بدأ حياته الفنية بمساعدة شقيقه الفنان أيمن زيدان الذي وأعطاه دوراً صغيراً في مسلسل “أيام الغضب” عام 1995، كما تعد نقطة انطلاق خالد زيدان في عالم الشهرة والنجومية هو دور “محروس” في المسلسل الكوميدي الاجتماعي “عيلة 6 نجوم” في عام 1996، وقدم بعده دور “عفيف” في مسلسل “عيلة سبع نجوم” في عام 1997، كما شارك في عدد من الأفلام السينمائية منها: “صور”، و”وجه آخر للقتل” .

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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