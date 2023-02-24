سبب وفاة الممثل السوري شادي زيدان.. كلماته المؤثرة عن منكوبي الزلزال تُشعل المواقع

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وطن– تُوفي الفنان السوري “شادي زيدان”، اليوم الجمعة، بعد معاناة مع المرض استوجب نقله بصفة استعجالية إلى المستشفى، حيث أقام لأيام قبل أن تُعلن السلطات المعنية عن وفاته التي أحدثت صدمة في الوسط الفني والإعلامي السوري والعربي.

سبب وفاة الممثل شادي زيدان

أعلنت نقابة الفنانين في سوريا، اليوم الجمعة 24 فبراير/شباط 2023، وفاة منتسبها الفنان السوري شادي زيدان عن عمر يناهز الـ 49 عاما.

الفنان الراحل هو شقيق الممثلين السوريين “أيمن زيدان” و “وائل زيدان” وقد عُرف بأعماله الخيرية والإنسانية، وآخرها تحوله للمناطق التي ضربها الزلزال في سوريا للمساعدة في إنقاذ وإغاثة المنكوبين.

تُوفي شادي زيدان بعد معاناته مع أزمة الصحية تعرض لها مؤخرًا استوجبت دخوله إلى المستشفى، حيث أُصيب بجلطة دماغية أدخلته في حالة من الغيوبة لأيام طويلة.

على صعيد متصل، نعت النقابة عبر حسابها على موقع “فيسبوك” بعد مشاركة صورة للفنان الراحل قائلة “تعازينا القلبية بوفاة الزميل الفنان شادي زيدان، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

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وأعلنت النقابة عن موعد التشييع والدفن وقالت إن “تشييع جثمان الزميل الفنان شادي زيدان غداً السبت الساعة 10 صباحاً من مشفى دار الشفاء إلى مسقط رأسه الرحيبة ليصلى عليه ويدفن هناك”.

وستكون “التعزية يوميّ السبت والأحد في منزله في الرحيبة ويوميّ الإثنين 27 والثلاثاء 28 فبراير شبط في صالة دار السعادة الكائنة في المزة جانب برج تالا ( للرجال والنساء ) من الساعة 6 وحتى الساعة 8 مساءً”.

آخر كلمات الممثل السوري شادي زيدان قبل وفاته؟

شارك الممثل الراحل في أعمال الإغاثة والمساعدة المقدمة للمنكوبين من الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا في السادس من الشهر الجاري.

وظهر شادي زيدان في مقطع فيديو متداول وهو يتحدث عن “تضامنه الواسع مع المتضريين، داعيا لهم بالرحمة والشفاء لكل الجرحي والمنكوبين”.

وشارك في مبادرة “كلنا مع بعض” لجمع التبرعات ثم إرسالها إلى المتضريين من الزلزال، في خطوة حظيت بإشادة واسعة.

هكذا كانت اخر كلمات الفنان الراحل #شادي_زيدان لمتضرري زلزال #سوريا

لك الرحمه ولسوريا التعافي 🙏 pic.twitter.com/RPY4zgiLGD — Lubna Subh 🇸🇾 (@LubnaSubh90) February 24, 2023

إلى ذلك، نعى الفنان السوري وجوه معروفة من عالم الفن والتمثيل في بلده والمنطقة العربية. حيث قدمت الممثلة السورية “صباح الجزائري” واجب العزاء في الفقيد قائلة “الله يرحم شبابك يا شيخ الشباب يا طيب ..الله يصبر قلب إمك وإخواتك وعيلتك وكل جمهورك ..عزائي الشديد لأبو حازم وكل آل زيدان وللوسط الفني

خبر بيكسر القلب”.

الله يرحم شبابك يا شيخ الشباب يا طيب

الله يصبر قلب إمك وإخواتك وعيلتك وكل جمهورك

عزائي الشديد لأبو حازم وكل آل زيدان وللوسط الفني

خبر بيكسر القلب

وداعاً #شادي_زيدان pic.twitter.com/pjFvadSv3p — Sabah Jazairi (@SabahJazairi) February 24, 2023

الممثلة والفنانة “سارة فرح” نعت هي الأخرى الفقيد وقالت عبر توتير “خالص التعازي لعائلة الممثل شادي زيدان، لروحه الرحمة والسلام “.

ودعت الممثلة “لورا أبو أسعد” بالرحمة إلى الراحل شادي زيدان قائلة “ادعوله بالرحمة والمغفرة فهو والله يستحقها وادعوا لعائلته بالصبر فمصابهم اليم جدا ، في ذمة الله”.

ادعوله بالرحمة والمغفرة فهو والله يستحقها وادعوا لعائلته بالصبر فمصابهم اليم جدا ، في ذمة الله #شادي_زيدان pic.twitter.com/UbUeVSiBh0 — Laura Abu Asaadلورا أبو أسعد (@lauraabuasaad) February 24, 2023

هذا وشارك الفقيد شادي زيدان في العديد من المسلسلات السورية، وكان مسلسل عيلة 6 نجوم أشهرها. حيث حيث بدأ حياته الفنية بمساعدة شقيقه الفنان أيمن زيدان الذي وأعطاه دوراً صغيراً في مسلسل “أيام الغضب” عام 1995، كما تعد نقطة انطلاق خالد زيدان في عالم الشهرة والنجومية هو دور “محروس” في المسلسل الكوميدي الاجتماعي “عيلة 6 نجوم” في عام 1996، وقدم بعده دور “عفيف” في مسلسل “عيلة سبع نجوم” في عام 1997، كما شارك في عدد من الأفلام السينمائية منها: “صور”، و”وجه آخر للقتل” .