الجمعة, فبراير 24, 2023
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حياتنا

أثناء إقامتك في الفندق..لماذا عليك تعليق منشفة على مقبض الباب؟

كشفت مضيفة طيران طريقة فعالة للبقاء بأمان في الفندق

كتب ايمان الباجي
أثناء إقامتك في الفندق..لماذا عليك تعليق منشفة على مقبض الباب؟ watanserb.com
غرف الفنادق
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وطنباستخدام تجاربها الخاصة في الإقامة في الفنادق في جميع أنحاء العالم، جمعت مضيفة طيران أمريكية تدعى سيسي بعض النصائح المفيدة حول كيف تحافظ على سلامتها أثناء إقامتها داخل الفنادق.

من المفترض أن تكون الإجازات وقتًا للاسترخاء، ولكن من المهم اتخاذ بعض الاحتياطات للتأكد من أنك بأمان قدر الإمكان.

كيف تحافظ على سلامتك عند الإقامة في فندق؟

أشارت المضيفة سيسي إلى أنها تتبع دائمًا مجموعة من الإجراءات للحفاظ على سلامتها، حيث وظيفتها تجربها  على قضاء الكثير من الوقت داخل الفنادق، وفقا لما أورده موقع “dailyrecord“.

في فيديو نشرته مؤخراََ على حسابها على منصة التيك توك، نصحت المضيفة المسافرين بالتأكد من إغلاق الباب بالكامل عندما يغادرون غرفهم.

للبقاء بأمان في الفندق، قالت المضيفة إنها تستخدم حيلة

بعد ذلك، نصحت المضيفة بالتأكد من إغلاق ثقب باب الغرفة وفي حال عدم وجود غطاء، يمكنك وضع أي شيء لتغطيته مثل منشفة أو منديل، أو إقحام أي قماشة صغيرة داخل الثقب لمنع الأشخاص الآخرين من التجسس عليك.

قالت سيسي إنها تأخذ دائمًا منشفة صغيرة من الحمام وتلفها حول مزلاج الأمان كإجراء أمني إضافي، مما يجعل فتحه أكثر صعوبة.

نصائح أخرى

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توصي المضيفة أيضًا بحساب عدد الأبواب المؤدية إلى درج الخروج في حالة وجود حريق، حيث من المهم أن تكون مستعدًا من خلال معرفة معلومات مثل هذه في حالة الطوارئ.

في سياق آخر، أوضحت المضيفة أنها تستخدم “صفارات إنذار الصاخبة للحفاظ على سلامتها.

ويحتوي الجهاز “بيردي” الذي قالت إنها تستعمله على “إنذار عالي وضوء وامض مصمم لردع هجوم” ويمكن شراؤه عبر الإنترنت بأقل من 20 جنيهًا إسترلينيًا.

غرفة الفندق

كما قالت المضيفة:”إذا طرق أحدهم على باب الغرفة وقال إنه يعمل في خدمة الغرف، لكنك لم تطلب أي شيء، فاتصل بمكتب الاستقبال.”

مضيفة:”يجب ألا يفتح المسافرون الباب أبدًا إذا كانوا لا يتوقعون شخصًا أو لم يطلبوا أي شيء من مكتب الاستقبال.”

المصدرموقع dailyrecord، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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