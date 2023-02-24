أثناء إقامتك في الفندق..لماذا عليك تعليق منشفة على مقبض الباب؟

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وطن– باستخدام تجاربها الخاصة في الإقامة في الفنادق في جميع أنحاء العالم، جمعت مضيفة طيران أمريكية تدعى سيسي بعض النصائح المفيدة حول كيف تحافظ على سلامتها أثناء إقامتها داخل الفنادق.

من المفترض أن تكون الإجازات وقتًا للاسترخاء، ولكن من المهم اتخاذ بعض الاحتياطات للتأكد من أنك بأمان قدر الإمكان.

كيف تحافظ على سلامتك عند الإقامة في فندق؟

أشارت المضيفة سيسي إلى أنها تتبع دائمًا مجموعة من الإجراءات للحفاظ على سلامتها، حيث وظيفتها تجربها على قضاء الكثير من الوقت داخل الفنادق، وفقا لما أورده موقع “dailyrecord“.

في فيديو نشرته مؤخراََ على حسابها على منصة التيك توك، نصحت المضيفة المسافرين بالتأكد من إغلاق الباب بالكامل عندما يغادرون غرفهم.

بعد ذلك، نصحت المضيفة بالتأكد من إغلاق ثقب باب الغرفة وفي حال عدم وجود غطاء، يمكنك وضع أي شيء لتغطيته مثل منشفة أو منديل، أو إقحام أي قماشة صغيرة داخل الثقب لمنع الأشخاص الآخرين من التجسس عليك.



قالت سيسي إنها تأخذ دائمًا منشفة صغيرة من الحمام وتلفها حول مزلاج الأمان كإجراء أمني إضافي، مما يجعل فتحه أكثر صعوبة.

نصائح أخرى

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توصي المضيفة أيضًا بحساب عدد الأبواب المؤدية إلى درج الخروج في حالة وجود حريق، حيث من المهم أن تكون مستعدًا من خلال معرفة معلومات مثل هذه في حالة الطوارئ.

في سياق آخر، أوضحت المضيفة أنها تستخدم “صفارات إنذار الصاخبة للحفاظ على سلامتها.

ويحتوي الجهاز “بيردي” الذي قالت إنها تستعمله على “إنذار عالي وضوء وامض مصمم لردع هجوم” ويمكن شراؤه عبر الإنترنت بأقل من 20 جنيهًا إسترلينيًا.

كما قالت المضيفة:”إذا طرق أحدهم على باب الغرفة وقال إنه يعمل في خدمة الغرف، لكنك لم تطلب أي شيء، فاتصل بمكتب الاستقبال.”

مضيفة:”يجب ألا يفتح المسافرون الباب أبدًا إذا كانوا لا يتوقعون شخصًا أو لم يطلبوا أي شيء من مكتب الاستقبال.”