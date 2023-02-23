3 غيابات مؤثرة في صفوف برشلونة عن مواجهة مانشستر يونايتد

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وطن- يخوض فريق برشلونة مباراة العودة الحاسمة أمام مانشستر يونايتد، الخميس، بغياب 3 لاعبين بارزين عن صفوفه، في إياب دور الـ16 من منافسات بطولة الدوري الأوروبي 2022-2023.

وسيغيب عن صفوف برشلونة (البلوغرانا)، 3 لاعبين عن مباراة مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر)، في الدوري الأوروبي، وهم: النجم الإسباني بيدري، والفرنسي عثمان ديمبيلي، بسبب الإصابات، والإسباني الآخر جافي، بسبب عقوبة الإيقاف.

غيابات برشلونة عن مواجهة مانشستر يونايتد

وكان برشلونة قد استبعد مشاركة اللاعب بيدري، عقب إصابته على مستوى الفخذ في الساق اليمنى، بينما لا يزال زميله ديمبيلي لاعب الظهير الأيمن يعاني من الإصابة في منطقة الفخذ الرباعية للساق اليسرى.

تشكيلة برشلونة ضد مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي

ومن المتوقّع أن يدخل المدرب الإسباني تشافي، بتشكيلة أساسية، أمام منافسه مانشستر يونايتد، في منافسات الدوري الأوروبي 2022-2023، كما يلي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

دفاع برشلونة: جول كوندي، أليخاندرو بالدي، إريك غارسيا، أندرياس كريستنسن.

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خط الوسط: سيرجي روبيرتو، فرينكي دي يونج (فرانك كيسي)، سيرخيو بوسكيتس.

مركز الهجوم: أنسو فاتي، روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا دياز (فيران توريس).

موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد

كما سيلتقي برشلونة أمام منافسه مانشستر يونايتد، الخميس، على ميدان (ملعب أولد ترافورد)، في منافسات إياب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي 2022-2023.

وكان فريق مانشستر يونايتد قد تعادل أمام برشلونة، بهدفين لكليهما في مباراة ذهاب دور الـ16، على ملعب (كامب نو)، الأسبوع المنصرم.

وينفرد فريق برشلونة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني (الليغا)، برصيد 59 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن الوصيف ريال مدريد، برصيد 51 نقطة للموسم الحالي.