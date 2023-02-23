الخميس, فبراير 23, 2023
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رياضة

3 غيابات مؤثرة في صفوف برشلونة عن مواجهة مانشستر يونايتد

منافسات إياب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي 2022-2023

كتب فارس أبو شيحة
غيابات برشلونة watanserb.com
غيابات برشلونة
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وطن- يخوض فريق برشلونة مباراة العودة الحاسمة أمام مانشستر يونايتد، الخميس، بغياب 3 لاعبين بارزين عن صفوفه، في إياب دور الـ16 من منافسات بطولة الدوري الأوروبي 2022-2023.

وسيغيب عن صفوف برشلونة (البلوغرانا)، 3 لاعبين عن مباراة مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر)، في الدوري الأوروبي، وهم: النجم الإسباني بيدري، والفرنسي عثمان ديمبيلي، بسبب الإصابات، والإسباني الآخر جافي، بسبب عقوبة الإيقاف.

غيابات برشلونة عن مواجهة مانشستر يونايتد

وكان برشلونة قد استبعد مشاركة اللاعب بيدري، عقب إصابته على مستوى الفخذ في الساق اليمنى، بينما لا يزال زميله ديمبيلي لاعب الظهير الأيمن يعاني من الإصابة في منطقة الفخذ الرباعية للساق اليسرى.

جافي لاعب برشلونة
جافي لاعب برشلونة

تشكيلة برشلونة ضد مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي

ومن المتوقّع أن يدخل المدرب الإسباني تشافي، بتشكيلة أساسية، أمام منافسه مانشستر يونايتد، في منافسات الدوري الأوروبي 2022-2023، كما يلي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

دفاع برشلونة: جول كوندي، أليخاندرو بالدي، إريك غارسيا، أندرياس كريستنسن.

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خط الوسط: سيرجي روبيرتو، فرينكي دي يونج (فرانك كيسي)، سيرخيو بوسكيتس.

مركز الهجوم: أنسو فاتي، روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا دياز (فيران توريس).

موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد

كما سيلتقي برشلونة أمام منافسه مانشستر يونايتد، الخميس، على ميدان (ملعب أولد ترافورد)، في منافسات إياب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي 2022-2023.

وكان فريق مانشستر يونايتد قد تعادل أمام برشلونة، بهدفين لكليهما في مباراة ذهاب دور الـ16، على ملعب (كامب نو)، الأسبوع المنصرم.

وينفرد فريق برشلونة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني (الليغا)، برصيد 59 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن الوصيف ريال مدريد، برصيد 51 نقطة للموسم الحالي.

تدريبات برشلونة
تدريبات برشلونة
المصدروطن + نادي برشلونة + الدوري الأوروبي تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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