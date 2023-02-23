الخميس, فبراير 23, 2023
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حياتنا

هل تقلل الخضراوات والفواكه الأرجوانية من خطر الإصابة بالسكري؟ دراسة تجيب

تحتوي الفواكه والخضراوات الأرجوانية على مادة الأنثوسيانين والتي ثبت بالفعل أنها تقلل من الالتهابات المزمنة ومخاطر الإصابة بمرض السكري

كتب ايمان الباجي
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الخضروات والفواكه الأرجوانية
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وطن– كشفت دراسة حديثة عن أن تناول المزيد من الفواكه والخضراوات الأرجوانية، قد يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري.

مادة أنثوسيانين

أشارت الدراسة التي تحدّث عنها موقع “eatingwell“، وأجراها باحثون من جامعة توركو، إلى أن الفواكه والخضراوات الأرجوانية تحتوي على الأنثوسيانين، وهي مادة مضادة للأكسدة تضفي الصبغات الحمراء والبنفسجية والزرقاء على فواكه وخضراوات وجذور معينة، والتي ثبت بالفعل أنها تقلل من الالتهابات المزمنة ومخاطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان.

ووفقًا لدراسة سابقة نُشرت في 18 يناير 2023، في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية، كشف الباحثون عن أن الأنثوسيانين يمكن أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

فواكه وخضروات أرجوانية

وفي الدراسة الحديثة، راجع الباحثون في وحدة علوم الغذاء في جامعة توركو في فنلندا، نتائج الدراسات السابقة المتعلقة بالأنثوسيانين، وأكدوا أن لها قدرة على تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

يمكن أن تؤثر الأنثوسيانين على:

  • استقلاب الطاقة.
  • ميكروبيوم الأمعاء.
  • مستويات الالتهابات.
  • طريقة امتصاص بعض العناصر الغذائية.

الأنثوسيانين ودورها في خفض مستوى السكر في الدم

تعتبر الأنثوسيانين قوية بشكل خاص في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 إذا كانت “متآكلة”، أو منظمة بطريقة تحتوي على مجموعة من الذرات تسمى “مجموعة الأسيل“.

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بفضل خصائص البروبيوتيك، يبدو أن الأنثوسيانين الأسيلي يساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري بشكل أكبر من الأنثوسيانين غير الآسيلي.

وقال الباحث في مرحلة ما بعد الدكتوراه كانغ تشن، من وحدة علوم الغذاء بجامعة توركو في فنلندا: “أظهرت الدراسات أنه بالإضافة إلى تغيير الخصائص الفيزيائية والكيميائية، يؤثر الأسيل على كيفية امتصاص الأنثوسيانين واستقلابه”.

استنادًا إلى نتائج بحثهم، يعتقد العلماء أن الأنثوسيانين الأسيل يمكن أن يساعد في تحسين الحاجز المعوي بطريقة تسمح بامتصاص أفضل لبعض العناصر الغذائية وتنظيم أفضل لسكر الدم والكوليسترول.

توجد أكبر كمية من الأنثوسيانين الأسيل بشكل طبيعي في:

  • البطاطا الحلوة البنفسجية.
  • الفجل.
  • الجزر الأرجواني.
  • الملفوف البنفسجي.
تحتوي الأطعمة والفواكه الأرجوانية على أنثوسيانين والذي له القدرة على تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2

بالإضافة إلى ذلك، يؤكد الباحثون أن جميع الأطعمة التي تحتوي على الأنثوسيانين يمكن أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

دراسة جديدة أخرى

يشير تحليل جديد أجراه باحثون فنلنديون، إلى أن جميع الفواكه والخضراوات الأرجوانية يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 والعديد من الأمراض المزمنة الأخرى.

يبدو أن النباتات ذات اللون الأرجواني مع مركب معين -الأنثوسيانين الأسيل- لها تأثير مفيد بشكل خاص.

المصدرموقع "eatingwell"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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