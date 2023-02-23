الخميس, فبراير 23, 2023
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حياتنا

ممارسة التمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة يوميََا..6 فوائد قد تحصل عليها

يمكن تحسين صحتك العقلية من خلال ممارسة تمارين القلب والأوعية الدموية لمدة 30 دقيقة

كتب ايمان الباجي
ممارسة التمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة يوميََا..6 فوائد قد تحصل عليها watanserb.com
التمارين الرياضية
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وطنيمكن أن يؤدي عدم ممارسة الرياضة إلى تدهور الصحة البدنية، ومشكلات في الصحة العقلية، وتسريع الشيخوخة.

في الواقع، تشير الأبحاث إلى أن عدم النشاط قد يكون ضارًا بصحتنا مثل التدخين، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض مزمنة بما في ذلك أمراض القلب والسكري من النوع 2 وأنواع عديدة من السرطان.

إلى جانب كونها مفيدة للجسم، قال موقع “ndtv“، إن ممارسة التمارين الرياضية حتى 30 دقيقة، لها العديد من الفوائد التي سوف نرصدها فيما يلي:

فقدان الوزن

ممارسة التمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة كل يوم من شأنه أن يُمكّنك من حرق المزيد من السعرات الحرارية.

إذا لم يكن لديك وقت لممارسة الرياضة، يمكنك على سبيل المثال صعود الدرج بدلاََ من استخدام المصعد.

ممارسة التمارين الرياضية حتى 30 دقيقة لها العديد من الفوائد

تعزز صحة القلب

عندما نقوم بالتمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة في اليوم، يرتفع محتوى الأكسجين في الدم نتيجةً لتحسين الدورة الدموية أو زيادة تدفق الدم. نتيجة لذلك، ينخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، والنوبات القلبية، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الكوليسترول، وارتفاع ضغط الدم.

تحسّن نوعية النوم

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قد تساعد ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة كلّ يوم في تحسين جودة نومك. يمكن أن يكون التوتر والقلق عوائق أمام الحصول على نوم جيد ليلاً. ومع ذلك، وفقًا للخبراء، فإن ممارسة الرياضة تقلل من التوتر والقلق وتحسن النوم. 

تحسن الصحة العقلية

يمكنك أيضًا تحسين صحتك العقلية من خلال ممارسة تمارين القلب والأوعية الدموية لمدة 30 دقيقة. كما أن التمرين يخفف التوتر ويقلل من آثار القلق والحزن واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

نتيجة لذلك، قد تشعر بقلق وتوتر أقل، مما يعزز مزاجك وصحتك العقلية العامة. 

تعزز صحة الدماغ

يتفق الباحثون على أن تمارين القلب والأوعية الدموية توسّع وتحسّن وظائف مناطق الدماغ المهمة مثل: الحُصين. كما تحسّن التمارين من إدارة الدماغ لتفاعلات الإجهاد، وتعزز تحمل الإجهاد التأكسدي، وتقلل من الالتهاب.

يتفق الباحثون على أن تمارين القلب والأوعية الدموية تحسن وظائف مناطق الدماغ

تقوي العظام والعضلات

تعمل تمارين القلب والأوعية الدموية أيضًا على تقوية عظامك، مما يقلل من فرص الإصابة بهشاشة العظام والكسور.

المصدرموقع ndtv، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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