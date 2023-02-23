ممارسة التمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة يوميََا..6 فوائد قد تحصل عليها

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وطن– يمكن أن يؤدي عدم ممارسة الرياضة إلى تدهور الصحة البدنية، ومشكلات في الصحة العقلية، وتسريع الشيخوخة.

في الواقع، تشير الأبحاث إلى أن عدم النشاط قد يكون ضارًا بصحتنا مثل التدخين، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض مزمنة بما في ذلك أمراض القلب والسكري من النوع 2 وأنواع عديدة من السرطان.

إلى جانب كونها مفيدة للجسم، قال موقع “ndtv“، إن ممارسة التمارين الرياضية حتى 30 دقيقة، لها العديد من الفوائد التي سوف نرصدها فيما يلي:



فقدان الوزن

ممارسة التمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة كل يوم من شأنه أن يُمكّنك من حرق المزيد من السعرات الحرارية.

إذا لم يكن لديك وقت لممارسة الرياضة، يمكنك على سبيل المثال صعود الدرج بدلاََ من استخدام المصعد.



تعزز صحة القلب

عندما نقوم بالتمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة في اليوم، يرتفع محتوى الأكسجين في الدم نتيجةً لتحسين الدورة الدموية أو زيادة تدفق الدم. نتيجة لذلك، ينخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، والنوبات القلبية، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الكوليسترول، وارتفاع ضغط الدم.

تحسّن نوعية النوم

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قد تساعد ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة كلّ يوم في تحسين جودة نومك. يمكن أن يكون التوتر والقلق عوائق أمام الحصول على نوم جيد ليلاً. ومع ذلك، وفقًا للخبراء، فإن ممارسة الرياضة تقلل من التوتر والقلق وتحسن النوم.

تحسن الصحة العقلية

يمكنك أيضًا تحسين صحتك العقلية من خلال ممارسة تمارين القلب والأوعية الدموية لمدة 30 دقيقة. كما أن التمرين يخفف التوتر ويقلل من آثار القلق والحزن واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

نتيجة لذلك، قد تشعر بقلق وتوتر أقل، مما يعزز مزاجك وصحتك العقلية العامة.

تعزز صحة الدماغ

يتفق الباحثون على أن تمارين القلب والأوعية الدموية توسّع وتحسّن وظائف مناطق الدماغ المهمة مثل: الحُصين. كما تحسّن التمارين من إدارة الدماغ لتفاعلات الإجهاد، وتعزز تحمل الإجهاد التأكسدي، وتقلل من الالتهاب.

تقوي العظام والعضلات

تعمل تمارين القلب والأوعية الدموية أيضًا على تقوية عظامك، مما يقلل من فرص الإصابة بهشاشة العظام والكسور.

