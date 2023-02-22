نادين نجيم تستفز ممثلاً لبنانياً بسبب زلزال تركيا: “العمى شو فالتة وكلمتين ما بتعرفي تحكي”! (شاهد)

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وطن- استفزت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، شريحة كبيرة من الجمهور، بعد تشكيكها بالزلزال الجديد الذي ضرب أنطاكيا في تركيا.

أنطاكيا كمان!

وكان مواطنها الممثل والكاتب المسرحي، زياد عيتاني، من أكثر الناس الذين استفزتهم نادين نجيم بكلامها.

وكانت نادين نجيم قد أبدت استغرابها من وقوع زلزال جديد بعد أسبوعين من زلزال مدمر ضرب سوريا وتركيا، مخلّفاً ضحايا وخسائر مهولة.

وكتبت في تغريدة: “انطاكيا كمان؟ لحظة في شي غلط ولا مرة بتصير أنه نفس الهزة بنفس القوة تقريبا تضرب بنفس المكان؟؟ بطل الوضع طبيعي. منتظر ومنشوف الحقيقة”.

لكن تشكيكها فتح النار على نادين نجيم من قبل المتابعين الذين هاجموها وجعلوها تحذف التدوينة.

“ناس بلا أخلاق”

وعادت نادين لترد الهجوم، بآخر مضاد، وكتبت في تغريدة أخرى: “كترانين الناس البلا أخلاق. إذا ما بتعرفوا تحترموا رأي الناس اسكتوا مش مطلوب أكتر”.

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وتابعت: “في ألف حدا شكّك باللي عم بصير والآراء اختلفت بين مفتعل وغير مفتعل. بس أنا عطيت رأيي الشخصي هجمتوا عليي على أساس انتوا فهمانين وبتعرفوا كل شي وانتوا الاحترام ما بتعرفوا. حذفت التغريدة من قلة التهذيب”.

وقام زياد عيتاني بنشر صورة تحتوي على تغريدات نجيم المحذوفة والأخرى، وهاجمها قائلاً: “افدحريشك شو بلا اخلاق. لك العمى شو فالتة ع الناس، بستبهبلي وبس الناس ترد عليكي بتنشريها”.

وأضاف: “لك شو هالطفيلية انت، ناقصينك العالم. ما الحق عليكي الحق على يلي عملك وسلطك على البشر، لا مضمون ينحكى فيه، وركبتي شقلة بالواسطة وكلمتين ما بتعرفي تحكي ..استحي بقا”.

الزلزال الجديد

وضرب زلزالان جديدان بقوة 6.4 و5.8 درجات، مساء الاثنين الماضي، ولاية هاتاي جنوبي تركيا، بفارق 3 دقائق بين الزلزالين، وامتدت آثارهما إلى مناطق الشمال السوري، كما شعر بهما سكان لبنان والأردن وفلسطين ومصر.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (AFAD) في بيان، إنه وقع زلزال بقوة 6.5 درجات على مقياس ريختر بمنطقة أنطاكيا.

وأضافت أن الزلزال وقع على عمق 7.1 كيلومترات، وشعر به سكان لبنان والأردن وفلسطين.