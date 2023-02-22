الأربعاء, فبراير 22, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتنانادين نجيم تستفز ممثلاً لبنانياً بسبب زلزال تركيا: "العمى شو فالتة وكلمتين...
حياتنا

نادين نجيم تستفز ممثلاً لبنانياً بسبب زلزال تركيا: “العمى شو فالتة وكلمتين ما بتعرفي تحكي”! (شاهد)

كانت نادين قد أبدت استغرابها من وقوع زلزال جديد بعد أسبوعين من زلزال مدمر ضرب سوريا وتركيا

كتب رفيف عبدالله
نادين نجيم تستفز ممثل لبناني بتعليقها على زلزال تركيا:
نادين نجيم
- Advertisement -

وطن- استفزت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، شريحة كبيرة من الجمهور، بعد تشكيكها بالزلزال الجديد الذي ضرب أنطاكيا في تركيا.

أنطاكيا كمان!

وكان مواطنها الممثل والكاتب المسرحي، زياد عيتاني، من أكثر الناس الذين استفزتهم نادين نجيم بكلامها.

وكانت نادين نجيم قد أبدت استغرابها من وقوع زلزال جديد بعد أسبوعين من زلزال مدمر ضرب سوريا وتركيا، مخلّفاً ضحايا وخسائر مهولة.

وكتبت في تغريدة: “انطاكيا كمان؟ لحظة في شي غلط ولا مرة بتصير أنه نفس الهزة بنفس القوة تقريبا تضرب بنفس المكان؟؟ بطل الوضع طبيعي. منتظر ومنشوف الحقيقة”.

لكن تشكيكها فتح النار على نادين نجيم من قبل المتابعين الذين هاجموها وجعلوها تحذف التدوينة.

تناقل الجمهور طريقة رد نادين المهينة على الجمهور

“ناس بلا أخلاق”

وعادت نادين لترد الهجوم، بآخر مضاد، وكتبت في تغريدة أخرى: “كترانين الناس البلا أخلاق. إذا ما بتعرفوا تحترموا رأي الناس اسكتوا مش مطلوب أكتر”.

- Advertisement -

وتابعت: “في ألف حدا شكّك باللي عم بصير والآراء اختلفت بين مفتعل وغير مفتعل. بس أنا عطيت رأيي الشخصي هجمتوا عليي على أساس انتوا فهمانين وبتعرفوا كل شي وانتوا الاحترام ما بتعرفوا. حذفت التغريدة من قلة التهذيب”.

وقام زياد عيتاني بنشر صورة تحتوي على تغريدات نجيم المحذوفة والأخرى، وهاجمها قائلاً: “افدحريشك شو بلا اخلاق. لك العمى شو فالتة ع الناس، بستبهبلي وبس الناس ترد عليكي بتنشريها”.

تغريدات نادين التي استفزت الجمهور

وأضاف: “لك شو هالطفيلية انت، ناقصينك العالم. ما الحق عليكي الحق على يلي عملك وسلطك على البشر، لا مضمون ينحكى فيه، وركبتي شقلة بالواسطة وكلمتين ما بتعرفي تحكي ..استحي بقا”.

تغريدة زياد عيتاني

الزلزال الجديد

وضرب زلزالان جديدان بقوة 6.4 و5.8 درجات، مساء الاثنين الماضي، ولاية هاتاي جنوبي تركيا، بفارق 3 دقائق بين الزلزالين، وامتدت آثارهما إلى مناطق الشمال السوري، كما شعر بهما سكان لبنان والأردن وفلسطين ومصر.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (AFAD) في بيان، إنه وقع زلزال بقوة 6.5 درجات على مقياس ريختر بمنطقة أنطاكيا.

وأضافت أن الزلزال وقع على عمق 7.1 كيلومترات، وشعر به سكان لبنان والأردن وفلسطين.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً
الهدهد

أنقذ من تحت أنقاض زلزال تركيا.. من هو الأديب السوري مصطفى عبدالفتاح الذي راح بمتلازمة الهرس؟

الهدهد

مجددا.. العالم الهولندي “هوغربيتس” يحذر من زلزال جديد قد يضرب هذه المناطق

تقارير

ما هو التفسير العلمي لهذه الزلازل المتكررة أم أن نظريات المؤامرة صحيحة؟

الهدهد

المكسيك ودعته في جنازة عسكرية.. معلومات عن الكلب الذي توفي أثناء البحث عن ناجين في زلزال تركيا

الهدهد

تحذيرات من تسونامي يضرب عكا بعد فيديو مرعب ورد رسمي من السلطات

الهدهد

زلزال تركيا الجديد.. أشياء غريبة تظهر في سماء عدة دول “فيديو وصور”

الهدهد

العالم الهولندي الذي تنبأ بزلزال تركيا يثير الرعب بتوقعات جديدة (شاهد)

الهدهد

لحظة وقوع زلزال تركيا الجديد.. زلزالان ضربا هاتاي بفارق 3 دقائق (فيديو)

الهدهد

“لن أنسى هذا أبدا”.. زوجة أردوغان تبعث برسالة لوالدتي أمير قطر ورئيس الإمارات

حياتنا

ملابس داخلية وأغراض غير لائقة.. فضيحة التبرعات المقدمة لتركيا وسوريا تثير الغضب! (فيديو)

الهدهد

صور مسربة ملتقطة من السماء.. هل تعزز فرضية صناعة زلزال تركيا؟

الهدهد

من هي السيدة الغانية التي انفجرت من البكاء فور وصول جثمان كريستيان أتسو إلى أكرا؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

13 نوعًا.. تعرّف على قائمة أسوأ الأطعمة التي تجعل معدتك منتفخة

استشهاد قائد كتيبة نابلس وآخرين في مجزرة إسرائيلية وتسجيلات صوتية مزلزلة للمطاردين

الإسماعيلي يقترب من إقالة ميدو وهذا هو البديل لخلافته

لماذا الحمار الوحشي مخطط بالأبيض والأسود؟..لن تصدق الإجابة

تشكيلة برشلونة ضد مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي 2023

حاخامات يهود يتظاهرون ضد الاستيطان الإسرائيلي ويرفعون أعلام فلسطين “فيديو”

موقع استخباري: جمال مبارك يعتزم منافسة “السيسي” وهذه تفاصيل اجتماع سري بالسفير الأمريكي!

طفلك يحتاج إلى هاتين المهارتين الأساسيتين للنجاح في الحياة.. وفقًا لعلماء النفس

بعد هجوم مئات المعجبين عليها في لبنان.. من هي التيك توكر بيسان إسماعيل وعمرها وديانتها؟

“أقاطع عائلتي وأصدقائي بسبب العنصرية ضد المصريين”.. مقال كويتي يفتح الجرح الغائر

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC