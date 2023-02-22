شاذ وتعرض للاغتصاب.. فضيحة خالد صلاح مؤلف مسلسل معاوية بن أبي سفيان (شاهد)

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وطن– تصدر اسم معاوية بن أبي سفيان، محركات البحث، وحديث مواقع التواصل الاجتماعي، منذ أعلنت مجموعة قنوات MBC عن مسلسل رمضاني، حوله.

100 مليون دولار

ويشارك في المسلسل الذي أثار الجدل قبل عرضه، مئات الفنانين من المغرب، مصر، سوريا، السودان، الأردن، سوريا، وغيرها من الدول.

وأعلن القائمون على مسلسل “معاوية بن أبي سفيان“، أن ميزانية إنتاجه كلفت 100 مليون دولار.

واعترض عدد من الناشطون على عرض المسلسل، كونه يتناول مرحلة تاريخية حساسة في الإسلام، عرفت باسم “الفتنة الكبرى”.

وقوبل الإعلان عن المسلسل، برفض شيعي واسع، مع مطالبات بعدم عرضه.

فتنة طائفية

ووجه زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، رسالة إلى مجموعة قنوات “إم بي سي”، عبر “تويتر” حول الأمر.

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وكتب: “أرى من الأجدر والأفضل بل المتعين ان تتراجع قناة ال (ام بي سي) عن بث مسلسل درامي بخصوص (معاوية) فهو رأس الفتنة الطائفية وأول من قتل الصحابة رضوان الله تعالي عليهم”.

وتابع الصدر: “بث هذه المسلسلات مخالف للسياسات الجديدة المعتدلة التي انتهجتها المملكة العربية السعودية الشقيقة. فلذلك نسترعي انتباهكم، فلا داعي لجرح مشاعر إخوتكم في مشارق الأرض ومغاربها، وإني لكم من الناصحين”.

ووصل اعتراض الشيعة على بث المسلسل، إلى كتائب “حزب الله” في العراق، أحد الفصائل المنضوية تحت راية الحشد الشعبي.

وثيقة أمن الجيزة

هذا وقد تداول عدد كبير من الناشطين، وثيقة تعيد فضيحة مخرج العمل، خالد صلاح، إلى الواجهة من جديد، رغم مرور 4 سنوات عليها.

العامل المشترك! وثيقة متداولة صادرة من أمن الجيزة في مصر تثبت بأن الصحفي المصري خالد صلاح مؤلف مسلسل معاوية ش….ااااذ جنسياً! 👇 pic.twitter.com/mQwWiMVghR — وسن الشيخلي (@alshayakhliu1) February 21, 2023

تلك الوثيقة الرسمية التي أصدرها أمن الجيزة، تكشف تفاصيل تعرض خالد صلاح للاغتصاب أثناء احتجازه عام 2001 أمام مرأى ومسمع جميع المحبوسين.

وثيقة رسمية من مديرية أمن الجيزة تثبت ان مؤلف مسلسل معاوية الإعلامي خالد صلاح شاذ جنسياً …!!! … قيم الركاع من ديرت عفج … pic.twitter.com/gIWje2Yrar — سليمان الفهد (@SulaimanALF1970) February 22, 2023

حين انتشرت الوثيقة عام 2019، قال ناشطون في حينها إن علاء مبارك، النجل الأكبر للرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، هو من يقف وراء تسريب هذا المحضر القديم في أعقاب حملة الهجوم التي شنتها جريدة “اليوم السابع” ضده في حينها.

وثيقة رسمية من مديرية أمن الجيزة تثبت ان مؤلف مسلسل معاوية الإعلامي خالد صلاح شاذ جنسياً !!!! pic.twitter.com/jrM25CV3Je — ناصر الناصر (@atras10) February 22, 2023

شذوذ واغتصاب

ووفق المحضر والمؤرخ بتاريخ 10 ديسمبر 2001، فإن صلاح تقدم بشكوى ضد النقيب إيهاب ناجي عبدالرحيم. لإجباره على خلع ملابسه بالكامل وتحريضه لأحد المحبوسين جنائيًا بالاعتداء على موكله جنسيًا.

وأظهر تقرير الطب الشرعي. وفق المحضر المشار إليه أن خالد صلاح تعرض للممارسة الجنسية من الخلف لعدة مرات. وفي فترات بعيدة ومتعددة.

وتابع التقرير: “وعن الممارسة الأخيرة فقد ثبت عدم وجود أي آثار للمقاومة. مما يجزم بأن الممارسة قد تمت برضاء كامل بين الطرفين”.

وكانت صحيفة “اليوم السابع” التي كان يرأس تحريرها خالد صلاح، قد شنت حملة هجوم ضد علاء مبارك.

ووصفته الصحيفة في حينها أنه لعبة في يد الإخوان. وذلك في أعقاب انتقاد الأخير لتصريح نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة المصرية التي لوحت فيها بـ “تقطيع” أي معارض لمصر.

الجدير بالذكر أن مسلسل “معاوية بن أبي سفيان“، من إخراج طارق العريان.

ويشارك في العمل كل من الفنان السوري لجين إسماعيل، والفنان الأردني إياد نصار، والفنانة سهير بن عمارة.

ويكفر بعض الشيعة شخصية معاوية، كونه رفض خلافة علي أبن أبي طالب ولم يوافق على مبايعته بالخلافة إلا بشروط.

وهو ما رفضه علي ابن أبي طالب، واندلعت فتنة كبرى تخللها صلح وهدنة، لكنها استمرت وانتهت باستشهاد الحسين بن علي بن أبي طالب.