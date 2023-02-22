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رياضة

ترتيب الدوري المصري 2023 بعد فوز الأهلي على أسوان

الأهلي يحافظ على الصدارة بفارق 3 نقاط عن الوصيف بيراميدز بعد فوزه على أسوان

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب الدوري المصري 2023 watanserb.com
ترتيب الدوري المصري 2023
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وطن- اعتلى فريق الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري 2022-2023، بعد فوزه النظيف على نادي أسوان بثلاثية دون رد، في منافسات الجولة ال19.

كما وأحرز فريق الأهلي الهدف الأول داخل شباك مرمى أسوان، عن طريق اللاعب محمود عبد المنعم (كهربا) في الدقيقة ال34.

مباراة الأهلي ضد أسوان في الدوري المصري

وعزز الأهلي الهدف الثاني في الدقيقة ال41، من توقيع اللاعب أحمد عبد القادر، كما وسجل محمد مجدي قفشة الهدف الثالث لصالح المارد الأحمر الأهلاوي مع نهاية الشوط الأول.

كما وحافظ فريق الأهلي على نتيجة المباراة طيلة مجريات الشوط الثاني، لتنتهي نتيجة اللقاء بثلاثية نظيفة دون مقابل.

مباراة الأهلي وأسوان
مباراة الأهلي وأسوان

كما وسيلتقي الأهلي المصري أمام صن دوانز الجنوبي الأفريقي، السبت، في منافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، بعد الخسارة في المباراة الماضية أمام الهلال السوداني بهدف نظيف دون رد.

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ترتيب الدوري المصري 2023

وجاء ترتيب الدوري المصري 2022-2023، بعد فوز الأهلي المصر على نادي أسوان، في منافسات الجولة ال19، كما يلي:

(1) الأهلي المصري 40 نقطة.

(2) بيراميدز 37 نقطة.

(3) فيوتشر 37 نقطة.

(4) الاتحاد السكندري 33 نقطة.

(5) الزمالك 32 نقطة.

(6) المقاولون العرب 31 نقطة.

(7) غزل المحلة 27 نقطة.

(8) فاركو 22 نقطة.

(9) نادي أسوان 22 نقطة.

(10) سيراميكا كليو باترا 21 نقطة.

الأهلي وأسوان في الدوري المصري
الأهلي وأسوان في الدوري المصري

(11) سموحة 21 نقطة.

(12) المصري البورسعيدي 21 نقطة.

(13) طلائع الجيش 17 نقطة.

(14) إنبي 17 نقطة.

تصدي الشناوي لركلة جزاء أسوان
تصدي الشناوي لركلة جزاء أسوان

(15) الداخلية 16 نقطة.

(16) الإسماعيلي 14 نقطة.

(17) البنك الأهلي 14 نقطة.

(18) حرس الحدود 14 نقطة.

المصدروطن + الأهلي + كورة بلس
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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