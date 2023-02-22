ترتيب الدوري المصري 2023 بعد فوز الأهلي على أسوان

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وطن- اعتلى فريق الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري 2022-2023، بعد فوزه النظيف على نادي أسوان بثلاثية دون رد، في منافسات الجولة ال19.

كما وأحرز فريق الأهلي الهدف الأول داخل شباك مرمى أسوان، عن طريق اللاعب محمود عبد المنعم (كهربا) في الدقيقة ال34.

مباراة الأهلي ضد أسوان في الدوري المصري

وعزز الأهلي الهدف الثاني في الدقيقة ال41، من توقيع اللاعب أحمد عبد القادر، كما وسجل محمد مجدي قفشة الهدف الثالث لصالح المارد الأحمر الأهلاوي مع نهاية الشوط الأول.

كما وحافظ فريق الأهلي على نتيجة المباراة طيلة مجريات الشوط الثاني، لتنتهي نتيجة اللقاء بثلاثية نظيفة دون مقابل.

كما وسيلتقي الأهلي المصري أمام صن دوانز الجنوبي الأفريقي، السبت، في منافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، بعد الخسارة في المباراة الماضية أمام الهلال السوداني بهدف نظيف دون رد.

أهداف مباراة أسوان 0-3 الأهلي | الجولة الـ 19 | الدوري المصري الممتاز ⚽️ برعاية The Brooks | Y The Brokers pic.twitter.com/MEUlSWaQwp — Kora Plus (@KoraPlusEG) February 22, 2023

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ترتيب الدوري المصري 2023

وجاء ترتيب الدوري المصري 2022-2023، بعد فوز الأهلي المصر على نادي أسوان، في منافسات الجولة ال19، كما يلي:

(1) الأهلي المصري 40 نقطة.

(2) بيراميدز 37 نقطة.

(3) فيوتشر 37 نقطة.

(4) الاتحاد السكندري 33 نقطة.

(5) الزمالك 32 نقطة.

(6) المقاولون العرب 31 نقطة.

(7) غزل المحلة 27 نقطة.

(8) فاركو 22 نقطة.

(9) نادي أسوان 22 نقطة.

(10) سيراميكا كليو باترا 21 نقطة.

(11) سموحة 21 نقطة.

(12) المصري البورسعيدي 21 نقطة.

(13) طلائع الجيش 17 نقطة.

(14) إنبي 17 نقطة.

(15) الداخلية 16 نقطة.

(16) الإسماعيلي 14 نقطة.

(17) البنك الأهلي 14 نقطة.

(18) حرس الحدود 14 نقطة.