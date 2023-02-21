6 عادات غريبة تجعل الشخص محبوبًا وجذابًا على الفور

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وطن-هل تساءلت يومًا: كيف يمكن لهذا الشخص-الذي يقوم بأشياء غريبة وحتى سخيفة- أن يكون محبوبًا وجذّابًا بالنسبة للآخرين؟

فيما يلي استعرض موقع “سان إي ناتيرال” الفرنسي، 6 عادات غير عادية وأحيانًا غريبة، يمكن أن تجعل الشخص محبوبًا وجذابًا للآخرين:

1. تقليد الشخص الآخر بطريقة خفية

هل تريد أن تعرف لماذا يمكن لهذه العادة أن تجذب الآخرين؟ هذا لأننا نحب أن نقلّدهم، لقد أظهرت العديد من الدراسات أن التقليد ليس شكل من أشكال الإطراء فحسب، بل إنه يعزز أيضًا مشاعر التواصل.

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن تقليد سلوكيات الآخرين يعدّ طريقة طبيعية للإشارة إلى أنك شبيه بهم. بمعنى آخر، عندما تقلد أشخاصًا آخرين، فهذا يجعلك تشعر وأنك مثلهم.

2. استخدم لغة الجسد لصالحك

يمكن للشخص أن يعبر من خلال جسده عن أشياء يرغب أو يحب القيام بها، فضلاً عن أنها تكون أكثر أهمية مما سيقوله. وعندما تفعل ذلك بالطريقة الصحيحة، يمكن أن تزيد تعابيرك ونغماتك وإيماءاتك بشكل كبير من فرصك في محبة نفسك للآخرين.

لكن كيف يكون ذلك؟

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فيما يلي أشكال من لغة الجسد الإيجابية، بعضها أساسي وبعضها غير عادي، يمكنك استخدامها لزيادة إعجاب الآخرون بك.

حافظ على طريقة تواصل بصرية قوية ومتسقة ولكن ليست مخيفة

يعتبر الحفاظ على التواصل البصري، عمل أساسي غالبًا ما يتم تجاهله. ولكن وفقًا للبحث العلمي، فإن الاتصال بالعين الذي تقوم به هو عامل رئيسي في تحديد مدى إعجابك. لذلك، انظر في عيني الشخص باستمرار وبدفء، لن يجعل المحادثة أكثر إمتاعًا فحسب، بل سيجعلك تبدو أكثر ودًا.

أومئ برأسك من حين لآخر

هل تريد أن تظهر لشخص ما مدى اهتمامك به دون مقاطعته أثناء المحادثة؟

حاول الإيماء من حين لآخر أثناء حديث الشخص الآخر. سيظهر له هذا أنك تستمع بنشاط وسيجدك أكثر تعاطفًا.

تحدث بيديك

الأشخاص الذين يتحدثون بأيديهم يعبرون عن أفكارهم بشكل أكثر فعالية بينما يجعلون الناس أكثر اهتمامًا بما يقولونه.

ابتسم

ما هي الطريقة الأسهل والأكثر فاعلية لتكوين انطباع أول جيد؟ امنحهم ابتسامة مليئة بالحب. أظهرت العديد من الدراسات أن الناس ينجذبون إلى المشاعر الإيجابية التي يمكن أن تجلبها الابتسامة. ناهيك بأن الابتسامة معدية. وإذا كنت تريد أن يحبك الناس، ابتسم كثيرًا وسيردّون بالمثل.

3. تحدث أكثر واسأل المزيد من الأسئلة

وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Personalality and Social Psychology Bulletin، فإن أولئك الذين تحدثوا مطولاً في المحادثات الثنائية أو أكثر، كانوا محبوبين أكثر من قبل الأشخاص الذين تحدثوا معهم لأول مرة.

اسألهم المزيد من الأسئلة. وجدت دراسة أجراها باحثو جامعة هارفارد أن الأشخاص الذين طرحوا المزيد من الأسئلة كانوا محبوبين بشكل أفضل من قبل الأشخاص الذين تحدثوا معهم.

يحب الناس أن يعرفوا أنك تستمتع بالتكلّم معهم ويقدرون أنك تبدي اهتمامًا بما يقولونه. طرح الأسئلة عليهم، تعتبر طريقة مؤكدة لإظهار أنك تحب التعرف عليهم.

4. تعرف متى وكيف تنفتح

تشير الأبحاث إلى أنه كلما كنت منفتحًا أكثر مع شخص آخر، شعرت أنك أقرب إليه، وهذا يمكن أن يؤدي إلى الشعور بمزيد من المودة، ما من شأنه أن يقوي الروابط مع بعضكم بعضًا.

يكمن المفتاح الأساسي في الكشف ببطء عن تفاصيل عنك، ابدأ بمحادثة صغيرة، ثم انتقل إلى الأسئلة والمواضيع العميقة.

5. دعوة الناس باسمهم الأول

تعد تقديم التحية للأشخاص من خلال ذكر أسمائهم الأولى، ومناداتهم بها عند التوجه إليهم بالحديث متى رأيتهم من أفضل العادات للتواصل مع الآخرين. وإذا استخدمت الأسماء الأولى للأشخاص في المحادثات، فهذا يخبرهم أنك تحترمهم ومهتم بهم، وهي سمات تجعلهم يشعرون بتقدير أكثر من جانبك.

6. كن مضحكا

سيشعر الناس براحة أكبر حولك إذا كنت تطرح الأفكار وتتحدث بفكاهة عن بعض الأمور. كما لن يجعلك هذا محبوبًا فحسب، بل سيحترمك الناس أكثر أيضًا. بيد أنه، لا تجعل نفسك محل سخرية الآخرين، وتأكد من أن نكاتك لا تؤذي أحداً. وإلا فلن يكون الأمر ممتعًا.