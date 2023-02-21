الثلاثاء, فبراير 21, 2023
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مجددا.. العالم الهولندي “هوغربيتس” يحذر من زلزال جديد قد يضرب هذه المناطق

"فرانك هوغريبتس" الذي تنبأ بزلزال تركيا وسوريا قبل وقوعه أثار الذعر بتوقعاته الجديدة

كتب خالد الأحمد
عالم الزلازل الهولندي يتنبأ watanserb.com
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وطن – لم يتوقف العالم الهولندي “فرانك هوغريبتس”، عن إثارة الجدل من خلال تنبؤاته حول الزلازل التي تضرب تركيا بين الفينة والأخرى.

فبعد تنبؤه بالزلزال الكبير الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، فجر الاثنين 6-2-2023، وجه انتباهه هذه المرة إلى اسطنبول، متحدثًا عن احتمال حدوث “زلزال كبير”، معتمداً على حركة الزلازل وصلتها بحركة الكواكب والتغيرات التي تحدث في الفضاء.

“هناك دائمًا احتمال حدوث زلزال في المناطق المعرضة للزلازل”

وغرد العالم الهولندي “هوغريبتس” رداً على سؤال طرحه أحد التغريدات، حول التوقعات بأن زلزالاً جديداً سيضرب مدينة إسطنبول أكبر مدن تركيا، ومدن أضنة ومرسين وقبرص قائلاً: “من الصعب جدًا إصدار أي تقديرات بهذا الخصوص.”

وتابع بأن المنطقة نشطة زلزاليا وقد تتعرض لأي هزة، لكن ليس بنسبة 100%.

وقال في تغريدة أخرى: “إذا كان موقع الكواكب واضحًا كما كان قبل زلزال إزميت عام 1999 ، فسيكون التحذير من وقوع زلزال كبير ساريًا!”.

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وأشار في تغريدة لاحقة إلى أن “هناك دائمًا احتمال حدوث زلزال في المناطق المعرضة للزلازل”.

موقع القمر والتقلبات المناخية المحتملة

وكان العالم فرانك هوغربيتس، ظهر في فيديو بثه على “يوتيوب” بعد وقوع كارثة تركيا بأربعة أيام، وتوقع فيه بحدوث هزة قوية، كما تحدث عن إمكانية حدوث زلزال يشمل مصر ولبنان، ما أثار جدلا واسعا في المنطقة.

وعن إمكانية حدوث هزة بمصر ولبنان قال هوغربيتس في الفيديو: “نعم، لأن هذه المنطقة عرضة للنشاط الزلزالي، ولكن لا يمكن أن نجزم، بالاستناد إلى النشاط الزلزالي ما إذا كانت ستحدث الأسبوع المقبل أو في الخمس أو العشر سنوات المقبلة بما أن التنبؤ بتاريخ حدوث هزة أمر مستحيل، فإننا نستعين بموقع القمر والتقلبات المناخية المحتملة”.

جاء ذلك بعد أن أكد عدد من علماء الزلازل أن زلزالا هائلا من المرجح أن يضرب في السنوات المقبلة بحلول عام 2030 اسطنبول، التي تضم رسميا 16 مليون نسمة والتي يقدر أن يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة بحلول عام 2030.

وتعرضت مدينة اسطنبول التاريخية لزلزال مدمر بلغت قوته 7.6 درجة ضرب ضواحيها الشرقية عام 1999 ، وأودى بحياة أكثر من 17 ألف شخص.

تحذير من البقاء في المباني

وكان رئيس بلدية اسطنبول ، أكرم إمام أوغلو ، وجه قبل أيام نداءً عاجلاً إلى السكان ، حذر فيه من البقاء في المباني. وقال في تغريدة على حسابه على تويتر: “دعونا نفحص هياكل المباني الخطرة”.

وضرب زلزالان جديدان بقوة 6.4 و5.8 درجات مساء أمس، الاثنين، ولاية هاتاي جنوبي تركيا، بفارق 3 دقائق بين الزلزالين، وامتدت آثارهما إلى مناطق الشمال السوري، كما شعر بهما سكان لبنان والأردن وفلسطين ومصر.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (AFAD) في بيان، إنه وقع زلزال بقوة 6.5 درجات على مقياس ريختر بمنطقة أنطاكيا.

وأضافت أن الزلزال وقع على عمق 7.1 كيلومترات، وشعر به سكان لبنان والأردن وفلسطين.

وبحسب المصدر ذاته، فقد وقع زلزال بقوة 6.4 درجات في الساعة الـ20:04، وكان مركزه في منطقة دفني بولاية هاتاي، وتم تحديد عمق الزلزال على أنه 16.74 كيلومتراً. وأصيب السكان بالذعر لدى إحساسهم بوقوعه.

ويأتي ذلك بعد مرور أسبوعين على الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، وتسبب بخسائر بشرية ومادية فادحة.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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