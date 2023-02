مجددا.. العالم الهولندي “هوغربيتس” يحذر من زلزال جديد قد يضرب هذه المناطق

- Advertisement -

وطن – لم يتوقف العالم الهولندي “فرانك هوغريبتس”، عن إثارة الجدل من خلال تنبؤاته حول الزلازل التي تضرب تركيا بين الفينة والأخرى.

فبعد تنبؤه بالزلزال الكبير الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، فجر الاثنين 6-2-2023، وجه انتباهه هذه المرة إلى اسطنبول، متحدثًا عن احتمال حدوث “زلزال كبير”، معتمداً على حركة الزلازل وصلتها بحركة الكواكب والتغيرات التي تحدث في الفضاء.

وغرد العالم الهولندي “هوغريبتس” رداً على سؤال طرحه أحد التغريدات، حول التوقعات بأن زلزالاً جديداً سيضرب مدينة إسطنبول أكبر مدن تركيا، ومدن أضنة ومرسين وقبرص قائلاً: “من الصعب جدًا إصدار أي تقديرات بهذا الخصوص.”

وتابع بأن المنطقة نشطة زلزاليا وقد تتعرض لأي هزة، لكن ليس بنسبة 100%.

Yesterday's forecast, in case you missed it. https://t.co/g5qVv88w04

— Frank Hoogerbeets (@hogrbe) February 20, 2023