الثلاثاء, فبراير 21, 2023
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رياضة

ماذا قال لوكا مودريتش عن تجديد عقده مع ريال مدريد؟!

الكرواتي مودريتش ينتهي عقد مع الفريق الملكي مع نهاية الموسم الحالي

كتب فارس أبو شيحة
لوكا مودريتش وتجديد عقده مع ريال مدريد watanserb.com
لوكا مودريتش وتجديد عقده مع ريال مدريد
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وطن- تحدث النجم الكرواتي لوكا مودريتش 37 عاماً، عن تجديد عقده مع نادي ريال مدريد الإسباني، مع نهاية الموسم الحالي.

وقال الكرواتي مودريتش، في تصريح صحفي قبيل مواجهة ليفربول الإنجليزي، في ذهاب دوري أبطال أوروبا لمنافسات دور ال16، ” لم أتحدث إلى النادي بعد، وبالطبع أريد البقاء هنا”.

حديث لوكا مودريتش عن تجديد عقده مع ريال مدريد

وتابع مودريتش حديثه، ” ليس لأنني مودريتش ولكن لأنني أستحق ذلك. كما ومهما حدث معي في مستقبلي، فإن حبي إلى ريال مدريد لن يتغير أبداً، هذا هو نادي حياتي”.

كما وأضاف ميسترو وسط ريال مدريد مودريتش، ” أعتقد أن قصة بلينغهام وريال مدريد لا علاقة لها بالتجديد، وهذا الأمر لا يخصني”.

مودريتش
مودريتش

وينتهي عقد الكرواتي لوكا مودريتش مع نادي ريال مدريد، في شهر يونيو/ حزيران الصيف المقبل، بعد تجديد إدارة الملكي للاعب لموسم وحيد نهاية الموسم الماضي.

وانضم النجم الكرواتي المخضرم صاحب الألقاب والإنجازات مع الفريق الملكي على الصعيد المحلي والقاري، كان آخرها التتويج بكأس العالم للأندية 2023 على حساب الهلال السعودي عام 2012، قادماً من صفوف توتنهام الإنجليزي.

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كما وذكرت العديد من التقارير الصحفية خلال الفترة الماضية، عن اهتمام نادي النصر السعودي (العالمي)، للتعاقد مع اللاعب في سوق الانتقالات الصيفية القادمة (الميركاتو).

مباراة ريال مدريد ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا

وسيلتقي فريق ريال مدريد (الملكي). أمام منافسه ليفربول (الريدز)، الثلاثاء، في ذهاب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

ويتطلع صاحب الأرض ليفربول إلى الثأر من ريال مدريد على ميدانه وأمام جماهيره. داخل ملعب (الآنفيلد)، بعد خسارته لقب البطولة الموسم الماضي أمام الفريق الملكي الأبيض.

كما وسيواجه بعدها ريال مدريد جاره أتلتيكو مدريد في قمة ديريي من منافسات الجولة ال23 للدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم، على ملعب (سانتياغو برنابيو).

لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد
لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد

ويحتل فريق ريال مدريد حامل اللقب وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 51 نقطة، خلف المتصدر برشلونة برصيد 59 نقطة للموسم الجاري.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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