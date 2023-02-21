ماذا قال لوكا مودريتش عن تجديد عقده مع ريال مدريد؟!

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وطن- تحدث النجم الكرواتي لوكا مودريتش 37 عاماً، عن تجديد عقده مع نادي ريال مدريد الإسباني، مع نهاية الموسم الحالي.

وقال الكرواتي مودريتش، في تصريح صحفي قبيل مواجهة ليفربول الإنجليزي، في ذهاب دوري أبطال أوروبا لمنافسات دور ال16، ” لم أتحدث إلى النادي بعد، وبالطبع أريد البقاء هنا”.

حديث لوكا مودريتش عن تجديد عقده مع ريال مدريد

وتابع مودريتش حديثه، ” ليس لأنني مودريتش ولكن لأنني أستحق ذلك. كما ومهما حدث معي في مستقبلي، فإن حبي إلى ريال مدريد لن يتغير أبداً، هذا هو نادي حياتي”.

كما وأضاف ميسترو وسط ريال مدريد مودريتش، ” أعتقد أن قصة بلينغهام وريال مدريد لا علاقة لها بالتجديد، وهذا الأمر لا يخصني”.

وينتهي عقد الكرواتي لوكا مودريتش مع نادي ريال مدريد، في شهر يونيو/ حزيران الصيف المقبل، بعد تجديد إدارة الملكي للاعب لموسم وحيد نهاية الموسم الماضي.

وانضم النجم الكرواتي المخضرم صاحب الألقاب والإنجازات مع الفريق الملكي على الصعيد المحلي والقاري، كان آخرها التتويج بكأس العالم للأندية 2023 على حساب الهلال السعودي عام 2012، قادماً من صفوف توتنهام الإنجليزي.

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كما وذكرت العديد من التقارير الصحفية خلال الفترة الماضية، عن اهتمام نادي النصر السعودي (العالمي)، للتعاقد مع اللاعب في سوق الانتقالات الصيفية القادمة (الميركاتو).

مباراة ريال مدريد ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا

وسيلتقي فريق ريال مدريد (الملكي). أمام منافسه ليفربول (الريدز)، الثلاثاء، في ذهاب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

ويتطلع صاحب الأرض ليفربول إلى الثأر من ريال مدريد على ميدانه وأمام جماهيره. داخل ملعب (الآنفيلد)، بعد خسارته لقب البطولة الموسم الماضي أمام الفريق الملكي الأبيض.

This club makes me happy. HALA MADRID!! ❤️ pic.twitter.com/Fav5wiebYA — Luka Modrić (@lukamodric10) February 12, 2023

كما وسيواجه بعدها ريال مدريد جاره أتلتيكو مدريد في قمة ديريي من منافسات الجولة ال23 للدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم، على ملعب (سانتياغو برنابيو).

ويحتل فريق ريال مدريد حامل اللقب وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 51 نقطة، خلف المتصدر برشلونة برصيد 59 نقطة للموسم الجاري.