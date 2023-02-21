الثلاثاء, فبراير 21, 2023
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رياضة

رئيس الليغا تيباس يُطالب لابورتا بالاستقالة والأخير يرد عليه بقوة

لابورتا: "لن أجعل تيباس سعيداً بالتنحي عن رئاسة نادي برشلونة"

كتب فارس أبو شيحة
لابورتا وتيباس watanserb.com
لابورتا يرد على هجوم تيباس بقوة
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وطن- طالب رئيس رابطة الليغا الإسبانية خافيير تيباس، نظيره خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، بالتنحي عن منصبه، على خلفية دفع النادي الكتالوني الأموال لشركات مملوكة للحكام، من قبل الإدارة السابقة بقيادة جوسيب ماريا بارتوميو.

وقال رئيس الليغا تيباس، في تصريح صحفي نشر عبر وسائل الإعلام الإسبانية المختلفة: “إذا لم يبرر لابورتا أسباب دفع برشلونة مقابلاً مادياً لشركات مملوكة للحكام، فعليه أن يستقيل من منصبه”.

رئيس الليغا تيباس
رئيس الليغا تيباس

تيباس يطالب لابورتا بالاستقالة

وأضاف تيباس رئيس الليغا: “رابطة الدوري الإسباني طالبت بالتحقيق من قبل المدعي العام. ونعتبر أنه إذا لم يقنع لابورتا بحججه فيجب أن يستقيل”.

كما تابع رئيس الليغا حديثه: “إذا رأينا أن على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحاد الدولي الفيفا التحقق في القضية، فسنطلب منهم ذلك”.

جماهير برشلونة
جماهير برشلونة

رد لابورتا على هجوم رئيس الليغا تيباس

وردّ رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا بقوة، على حديث رئيس الليغا تيباس الذي طالبه بالاستقالة من منصبه: “أي شخص يحاول تشويه تاريخ برشلونة سيحصل على رد قوي، ما حققناه كلفنا كثيراً من العمل”.

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كما أضاف لابورتا: “لن أسمح لهذه المحاولات أن تلوث تاريخنا، ولن أجعل تيباس بأن يكون سعيداً بالتنحي عن رئاسة برشلونة”.

خوان لابورتا
خوان لابورتا

وختم حديثه: “تيباس لا يتحمل أن البارسا خارج اتفاقية (CVC). كما أن برشلونة يدعم السوبر ليغ، نحن نجري تحقيقاً في إطار داخلي، وسنعقد مؤتمراً صحفياً لتوضيح كل المعلومات التي لدينا”.

الإصابة بالزهايمر

وفي سياق متصل، أعلن نائب رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، نيغريرا، المهتم بتلقي المال من نادي برشلونة مقابل التحكيم، إصابته بمرض الزهايمر، وتمسك بحقه في عدم الإدلاء بأي شهادة بشأن ذلك، وفق ما ذكرته صحيفة الإسبانيول.

وسيلتقي فريق برشلونة (البلوغرانا)، أمام منافسه مانشستر يونايتد، الخميس، في المباراة الحاسمة والقوية في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2022-2033، على ملعب (أولد ترافورد).

وينفرد الفريق الكتالوني في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني (الليغا)، برصيد 59 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن غريمه الوصيف ريال مدريد في المركز الثاني، برصيد 51 نقطة للموسم الجاري.

المصدروطن + صحيفة الإسبانيول + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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