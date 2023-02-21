رئيس الليغا تيباس يُطالب لابورتا بالاستقالة والأخير يرد عليه بقوة

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وطن- طالب رئيس رابطة الليغا الإسبانية خافيير تيباس، نظيره خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، بالتنحي عن منصبه، على خلفية دفع النادي الكتالوني الأموال لشركات مملوكة للحكام، من قبل الإدارة السابقة بقيادة جوسيب ماريا بارتوميو.

وقال رئيس الليغا تيباس، في تصريح صحفي نشر عبر وسائل الإعلام الإسبانية المختلفة: “إذا لم يبرر لابورتا أسباب دفع برشلونة مقابلاً مادياً لشركات مملوكة للحكام، فعليه أن يستقيل من منصبه”.

تيباس يطالب لابورتا بالاستقالة

وأضاف تيباس رئيس الليغا: “رابطة الدوري الإسباني طالبت بالتحقيق من قبل المدعي العام. ونعتبر أنه إذا لم يقنع لابورتا بحججه فيجب أن يستقيل”.

لابورتا: تيباس لا يسامحنا على عدم قبول عرض CVC. لن اكمل رغبة تيباس بالإستقالة عن الرئاسة. هذا أمر يقرره الأعضاء. أي شخص يحاول تشويه تاريخ برشلونة سيحصل على رد قوي. ما حققناه كلفنا الكثير من العمل. لذلك: كرئيس ، لن أسمح لهذه المحاولات أن تلوث تاريخنا. شكراً جزيلاً 🚨🚨🚨🚨🥶 pic.twitter.com/tQqIw5sgXt — FCB World (@forcabarca_ar) February 21, 2023

كما تابع رئيس الليغا حديثه: “إذا رأينا أن على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحاد الدولي الفيفا التحقق في القضية، فسنطلب منهم ذلك”.

رد لابورتا على هجوم رئيس الليغا تيباس

وردّ رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا بقوة، على حديث رئيس الليغا تيباس الذي طالبه بالاستقالة من منصبه: “أي شخص يحاول تشويه تاريخ برشلونة سيحصل على رد قوي، ما حققناه كلفنا كثيراً من العمل”.

La andanada de Laporta a @Tebasjavier . “Se ha quitado la careta” pic.twitter.com/IW875UskyT — Alfredo Martínez (@Alfremartinezz) February 21, 2023

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كما أضاف لابورتا: “لن أسمح لهذه المحاولات أن تلوث تاريخنا، ولن أجعل تيباس بأن يكون سعيداً بالتنحي عن رئاسة برشلونة”.

وختم حديثه: “تيباس لا يتحمل أن البارسا خارج اتفاقية (CVC). كما أن برشلونة يدعم السوبر ليغ، نحن نجري تحقيقاً في إطار داخلي، وسنعقد مؤتمراً صحفياً لتوضيح كل المعلومات التي لدينا”.

الإصابة بالزهايمر

وفي سياق متصل، أعلن نائب رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، نيغريرا، المهتم بتلقي المال من نادي برشلونة مقابل التحكيم، إصابته بمرض الزهايمر، وتمسك بحقه في عدم الإدلاء بأي شهادة بشأن ذلك، وفق ما ذكرته صحيفة الإسبانيول.

وسيلتقي فريق برشلونة (البلوغرانا)، أمام منافسه مانشستر يونايتد، الخميس، في المباراة الحاسمة والقوية في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2022-2033، على ملعب (أولد ترافورد).

وينفرد الفريق الكتالوني في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني (الليغا)، برصيد 59 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن غريمه الوصيف ريال مدريد في المركز الثاني، برصيد 51 نقطة للموسم الجاري.