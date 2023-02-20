“BBC”: إعلامي مغربي روج تقارير كاذبة عن النائب العام القطري السابق بتكليف إسرائيلي!

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وطن- قالت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” في تقرير لها، إن إيقاف الصحفي المغربي الأصل رشيد مباركي، المذيع المخضرم في قناة BFM الفرنسية، كشف النقاب عما يبدو وجود تنظيم فاسد يقوم على شراء النفوذ في وسائل الإعلام الدولية.

وأوضحت “بي بي سي”، أنه في يناير/كانون الثاني تم عزل رشيد مباركي البالغ من العمر 54 عامًا، وهو أحد أقدم المذيعين في BFM، مؤقتًا من مهامه كمقدم بين عشية وضحاها في انتظار تحقيق داخلي، مشيرة إلى أن السبب كان لغزاً.

وقالت، لكن الآن، كشف تحقيق أجرته صحيفة لوموند بالاشتراك مع منظمة Forbidden Stories الناشطة عن مزيد من التفاصيل.

وفقًا للتحقيق، نشر مباركي تقارير حول مجموعة متنوعة من الموضوعات -اليخوت الفاخرة في موناكو، وزعيم معارضة سوداني، ومزاعم بالفساد في قطر- كان هناك شيء واحد مشترك، ليتم الكشف عن أن جميع هذه الأخبار تم زرعها من قبل جماعة مقرها إسرائيل متخصصة في “أخبار للتأجير”.

رشيد مباركي يدافع عن نفسه

ونفى مباركي أنه تقاضى أجرًا مقابل إدارة القصص، لكنه يعترف بتجاوز عمليات التدقيق التحريرية لـ BFM.

وقال إن التقارير عرضت عليه من قبل وسيط، ومارس حكمه المهني الخاص في اختيار استخدامها.

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لكن المحققين يقولون إن لديهم أدلة على أن أصل القصص يكمن في فريق خورخي الغامض، وهي عملية مقرها تل أبيب ويديرها ضابط سابق في القوات الخاصة الإسرائيلية، واسمه الحقيقي تل حنان.

ووفقًا لـ ليموند وForbidden Stories، يعدّ فريق خروخي واحدًا من عدة لاعبين في عالم متنام من مرتزقة المعلومات المضللة، خبراء في القطاع الخاص في الاستخبارات الذين سيستخدمون الإنترنت مقابل ثمن للإضرار بسمعة العدو أو التأثير على الانتخابات.

اختراق فريق خورخي الإسرائيلي

ولفتت “بي بي سي“، إلى أنه للوصول إلى فريق خورخي، تظاهر ثلاثة صحفيين من اتحاد Forbidden Stories بأنهم عملاء محتملون يسعون إلى تشكيل الرأي في إفريقيا الناطقة بالفرنسية، نيابة عن شركة كبرى متعددة الجنسيات.

وبعد مفاوضات مطوّلة، رتبوا أخيرًا اجتماعًا وجهاً لوجه وحصلوا على ما يرقى إلى مستوى المبيعات.

وزعم تل حنان أن فريقه تدخّل في أكثر من 30 انتخابات، ولديها إمكانية الوصول إلى البريد الإلكتروني وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي لشخصيات أفريقية بارزة.

وكان محور عرض فريق خورخي منصة تسمى Advanced Impact Media Solutions (AIMS)، والتي تولد عشرات الآلاف من الهويات المزيفة بحسابات على Facebook وTelegram. ثم تنشر هذه الحسابات محتوى الحملة، حيث حدد المحققون نحو 20 حملة دولية مختلفة اعتقدوا أن فريق خورخي نظمها.

وبحسب “بي بي سي”، فإنه من بين المواد التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، لاحظوا بشكل خاص تقريرين إخباريين تلفزيونيين بالفرنسية تم عرضهما على BFM.

رشيد مباركي عرض التقارير دون علم فريق التحرير

وبعد التحقق من إدارة BFM، حصلوا على تأكيد أنه تم عرض التقارير في وقت متأخر من الليل على القناة، ولكن دون علم فريق التحرير، وفي ذلك الوقت، في 11 يناير/كانون الثاني الفائت، تم استدعاء مباركي وتم إيقافه عن العمل.

وكان أول التقارير حول عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا، وتأثيرها على تجارة اليخوت الفاخرة في موناكو، وزُعم أن 10000 وظيفة كانت في خطر، وأن الصناعة ناشدت الأمير ألبرت للتدخل نيابة عنها، ولكن لم يتم إثبات أي من ذلك.

التقرير الثاني، الذي تم بثه منتصف ديسمبر/كانون أول الماضي، كان حول حملة منشورات في باريس تتهم المدعي العام السابق في قطر علي المري بالفساد.

استغلال فريق خورخي للتقارير

وأشارت “بي بي سي” إلى أنه عندما عُرضت التقارير في الأصل في الساعات الأولى من الصباح، كان من الممكن أن تختفي التقارير تقريبًا، لكن ذلك تغير عندما التقطتهم وسائل التواصل الاجتماعي والصور الرمزية لفريق خورخي للتحول إلى فيديوهت فيروسية تغزو مواقع التواصل.

ومن خلال زرع التقارير على ما يبدو في التلفزيون الفرنسي السائد، كان المنظمون سيعززون بشكل لا يقاس مصداقية ما كان لولا ذلك ليكون ثرثرة لا أساس لها.

وبحسب “بي بي سي”، قد يعني ذلك أيضًا أن فريق خورخي لديه دليل لعملائه في المستقبل على وصوله إلى وسائل الإعلام الغربية.

كما عرض مباركي في وقت متأخر من الليل أيضًا عناصر عن جنرال سوداني كان يفكر في الترشح للرئاسة، ومعرضًا تجاريًا في إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه.

تقرير عن الصحراء الغربية

وفي الخبر الثاني تحديداً، تم استبدال اسم الإقليم بالمصطلح المشحون سياسياً الصحراء المغربية؛ حيث إن المنطقة موضوع نزاع إقليمي طويل الأمد بين المغرب والسكان الصحراويين الأصليين، بقيادة جبهة البوليساريو.

ووفقًا لـ ليموند وForbidden Stories، يظل الأشخاص أو المنظمات التي كلفت في النهاية بالحملات المشتبه بها لغزاً.

وقد خلص التحقيق إلى أن بعضها قد تم بتكليف من الحكومات، لكن معظمها -مثل قصة اليخت- ربما تم طلبها من قبل المصالح الخاصة.