الإثنين, فبراير 20, 2023
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العالم الهولندي الذي تنبأ بزلزال تركيا يثير الرعب بتوقعات جديدة (شاهد)

عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس تنبأ مجددا بحدوث نشاط زلزالي أقوى في الفترة من 20 إلى 22 فبراير تقريبًا

كتب خالد الأحمد
عالم الزلازل الهولندي watanserb.com
عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس تنبأ بالزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا قبل عدة ساعات
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وطن – يواصل عالم الزلازل الهولندي “فرانك هوغربيتس” تنبؤاته المرعبة بخصوص الزلازل التي تضرب تركيا منذ أسبوعين، وكان آخرها زلزالان اليوم في مدينة هاتاي بولاية انطاكيا جنوب البلاد.

وغرد هوغربيتس، مساء الاثنين، بعد دقائق من وقوع زلزال تركيا الجديد بتغريدة لفت فيها نظر متابعيه لتغريدته أمس التي توقع فيها وقوع هزات جديدة في المنطقة قبل حدوثها بحوالي 24 ساعة تقريبا.

عالم الزلازل الهولندي توقع زلزال اليوم أيضا: أنا لست نبياً

وقال عبر حسابه في “تويتر” : “قد يحدث نشاط زلزالي أقوى (تجميع) في الفترة من 20 إلى 22 فبراير تقريبًا ، ومن المحتمل أن يبلغ ذروته في يوم 22”.

وغرد العالم الهولندي، الذي تنبأ بوقوع زلزال تركيا المدمر قبل وقوعه بثلاثة قبل يومين على حسابه في “تويتر”: “لا تنتظروا مني أن أقدم تنبؤات خاصة ببلد أو مدينة. كما قلت من قبل أنا لست نبياً”.

وأضاف: “ما زلت أتلقى الأسئلة.. أحدث تقديراتنا موجودة على الموقع الإلكتروني.. إذا كانت لدينا معلومات جديدة لمشاركتها، فسنشاركها”.

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وأعاد العالم الهولندي نشر تنبؤ الهيئة التي يتبعها والتي جاء فيها: “قد يحدث نشاط زلزالي أقوى (مجمعة) في الفترة من 20 إلى 22 فبراير تقريبًا، ومن المحتمل أن يبلغ ذروته في يوم 22”. وعلّق بالقول: “نشرة الأمس في حال أنكم لم تروها”.

وظهر العالم الهولندي الذي سبق أن تنبأ بزلزال تركيا وسوريا المدمر، أمس الأحد، بحلقة جديدة على قناته بيوتيوب، قال فيها إن العالم خلال الفترة المقبلة سيتعرض لعدد من الهزات الأرضية، وحدد أن ذلك سيحدث بالفترة من 20 إلى 22 فبراير والتي ستكون ذروتها يوم 22 فبراير 2023.

توقع حدوث زلزال في دولتين عربيتين

وكان فرانك هوغربيتس، الذي تنبأ بحدوث زلزال تركيا قبل 3 أيام من وقوعه فجر الاثنين 6 فبراير، ظهر في فيديو بثه على “يوتيوب” بعد وقوع كارثة تركيا بأربعة أيام، وتوقع فيه بحدوث هزة قوية.

كما تحدث العالم الهولندي في ذات الفيديو عن إمكانية حدوث زلزال يشمل مصر ولبنان، ما أثار جدلا واسعا في المنطقة.

وجاءت توقعات “فرانك هوجربتس“، العالم والباحث الهولندي الذي ينتمي لمعهد أبحاث مختص في ربط الظواهر الشمسية بالنشاط الزلزالي، الجديدة عبر قناته على يوتيوب وفق حلقة نشرها، الجمعة قبل الماضية.

وحذّر “هوجربتس” (55 عاماً)، من هزات ارتدادية محتملة تظهر في خريطة المنطقة التي وقع فيها زلزال سوريا وتركيا، كما تحدث عن زلزال محتمل في مصر ولبنان.

وقال موضحاً، إن ذروة القمر “البدر” في 9-10 فبراير ستؤدي إلى هزة قوية، قد تصل إلى 6 درجات بين 10 و12 فبراير الجاري.

وتوقّع “Frank Hoogerbeets” كذلك حدوث هزة قوية بكلٍّ من مصر ولبنان، لأن هذه المنطقة بحسبه عرضة للنشاط الزلزالي.

لكنه كشف في الوقت ذاته أنه لا يمكن الجزم، بالاستناد إلى النشاط الزلزالي، ما إذا كانت ستحدث هذه الهزة الأسبوع المقبل أو في الخمس أو العشر سنوات المقبلة.

مؤكّداً أن التنبؤ بتاريخ حدوث هزة أمر مستحيل، لذلك فإننا نستعين بموقع القمر والتقلبات المناخية المحتملة، حسب قوله في المقطع الذي نشره على قناته بيوتيوب، وطالعته (وطن).

لحظة وقوع الزلزال الجديد الذي ضرب تركيا

وضرب زلزالان جديدان بقوة 6.4 و5.8 درجات ولاية هاطاي جنوبي تركيا، مساء الاثنين، بفارق 3 دقائق، وامتدت آثارهما إلى مناطق الشمال السوري، كما شعر بهما سكان لبنان والأردن وفلسطين ومصر.

ونشرت وكالة الأناضول التركية اللحظات المروعة الأولى، التي ضرب فيها الزلزال ولاية هاتاي التركية مساء الاثنين.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه هي اللقطات الأولى للزلزال الذي ضرب تركيا مساء الاثنين، وجاء بقوة 6.4 على مقياس ريختر.

وأظهر الفيديو هلع السكان أثناء ضرب الزلزال، الذي وثقته كاميرا مثبتة في أحد الشوارع، أظهرت اهتزاز سيارة كبيرة بشكل قوي، وكذلك اهتزاز عامود الإضاءة.

وسمع صوت انهيار للمباني في مدينة أنطاكيا، عاصمة ولاية هاطاي، التي لحق بها الكثير من الأضرار في الزلزال الذي ضرب المنطقة قبل أيام.

وشعر بالهزة الأرضية التي ضربت أنطاكيا، سكان لبنان وسوريا وفلسطين والقاهرة.

ووثق مقطع فيديو تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي انفصال أحد الجسور عن الطريق الرئيسي بمقدار 10 سنتمتر في هاتاي.

ولا يفوتنا هنا الإشارة إلى أن العديد من العلماء من مختلف أنحاء العالم، أكدوا أن إمكانية التوقع بالزلزال أمر غير علمي، ولا يوجد طريقة أو جهاز حتى الآن يمكنه فعل ذلك، لافتين إلى أن توقعات هذا العالم ما هي إلا صدفة حدثت معه ليس إلا.

المصدرتويتر + يوتيوب - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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