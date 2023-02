العالم الهولندي الذي تنبأ بزلزال تركيا يثير الرعب بتوقعات جديدة (شاهد)

- Advertisement -

وطن – يواصل عالم الزلازل الهولندي “فرانك هوغربيتس” تنبؤاته المرعبة بخصوص الزلازل التي تضرب تركيا منذ أسبوعين، وكان آخرها زلزالان اليوم في مدينة هاتاي بولاية انطاكيا جنوب البلاد.

وغرد هوغربيتس، مساء الاثنين، بعد دقائق من وقوع زلزال تركيا الجديد بتغريدة لفت فيها نظر متابعيه لتغريدته أمس التي توقع فيها وقوع هزات جديدة في المنطقة قبل حدوثها بحوالي 24 ساعة تقريبا.

وقال عبر حسابه في “تويتر” : “قد يحدث نشاط زلزالي أقوى (تجميع) في الفترة من 20 إلى 22 فبراير تقريبًا ، ومن المحتمل أن يبلغ ذروته في يوم 22”.

Stronger (clustering of) seismic activity may occur from approximately 20 to 22 February, potentially peaking around the 22nd.https://t.co/MEfCxopvV2

— SSGEOS (@ssgeos) February 19, 2023