الإثنين, فبراير 20, 2023
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لحظة هروب محمد رمضان حافي القدمين من فندق بالرياض خوفاً من الزلزال (فيديو)

رمضان تعرض للسخرية والانتقاد من المتابعين الذين أشاروا إلى أن ثروته لن تنفعه الآن

كتب رفيف عبدالله
لحظة هروب محمد رمضان حافي القدمين من فندق بالرياض خوفاً من الزلزال (شاهد) watanserb.com
محمد رمضان
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وطن- نشر الفنان المصري محمد رمضان، فيديواً يوثّق لحظة هروبه من فندق بالعاصمة السعودية، الرياض، بعد شعوره بهزة أرضية.

“الجري نص الجدعنة”

وظهر محمد رمضان بالفيديو الذي نشره عبر حسابه على “انستجرام“، وهو يستمع لرسالة تُبلغه بإخلاء المكان، وعدم استخدام المصعد للمغادرة.

ويقول رمضان: “أنا في فندق موفنبيك بالرياض، يا نهار أبيض، إيه اللي أنا سامعه ده، طيب أنا هروح ألبس شوز”.

ووضع الممثل المصري سيجارته بفمه، وبدأ بالركض حافياً ثم انطفأت الكاميرا.

وعلق رمضان على الفيديو: “الجري نص الجدعنة.. ربنا يستر”.

لكن رمضان تعرض للسخرية والانتقاد من المتابعين، الذين أشاروا إلى أن ثروته لن تنفعه الآن.

“حريق أم زلزال؟”

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وجاء في التعليقات: “غسل بالصابون الذهبية يروح الزلزال“.

وكتب آخر: “حضرته مولع سيجارة و الأجهزة بتاعت الحريق فاكرة أن في حريق”.

وسخر ناشط من أغنية زلزال لرمضان، وقال: “صارلك سنين تغني زلزال واول ما اجا الزلزال هربت”.

ورجح معظم المتابعين أن سبب الإنذار هو “سيجارة” محمد رمضان، وليس الهزة الأرضية التي ضربت الحدود التركية والسورية، وشعر به بعضهم في السعودية.

“مجرد اختبار”

وعاد رمضان لطمأنه جمهوره بعد هروبه، ونشر فيديواً قال فيه: “بطمنكوا مجرد اختبار بيتعمل كل فترة.. علشان النزلاء بيختبروهم بيعرفوا يستعملوا سلم الطوارئ ولا لأ”.

وتابع: “أحب أشكرهم على حسن استقبالهم واهتمامهم، وبالمناسبة دي أحب أسمعكم جزء من أغنيتي الجديدة مع مغني برازيلي”.

وعلق رمضان على الفيديو الآخر: “خير الحمد لله.. (افتكروني مجنون) قريباً”.

زلزال سوريا وتركيا

وضرب زلزالان جديدان بقوة 6.4 و5.8 درجات ولاية هاتاي جنوبي تركيا، مساء الاثنين، بفارق 3 دقائق، وامتدت آثارهما إلى مناطق الشمال السوري، كما شعر بهما سكان لبنان والأردن وفلسطين ومصر.

ونشرت وكالة الأناضول التركية اللحظات المروعة الأولى، التي ضرب فيها الزلزال ولاية هاتاي التركية مساء الاثنين.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه هي اللقطات الأولى للزلزال الذي ضرب تركيا مساء الاثنين، وجاء بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر.

وأظهر الفيديو هلع السكان في أثناء ضرب الزلزال، الذي وثقته كاميرا مثبتة في أحد الشوارع، أظهرت اهتزاز سيارة كبيرة بشكل قوي، وكذلك اهتزاز عمود الإضاءة.

وسمع صوت انهيار للمباني في مدينة أنطاكيا، عاصمة ولاية هاتاي، التي لحق بها كثير من الأضرار في الزلزال الذي ضرب المنطقة قبل أيام.

وشعر بالهزة الأرضية التي ضربت أنطاكيا، سكان لبنان وسوريا وفلسطين والقاهرة.

ووثّق مقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، انفصال أحد الجسور عن الطريق الرئيسي بمقدار 10 سنتمتر في هاتاي.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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