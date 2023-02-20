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إعادة تدوير الأسد تبدأ من سلطنة عمان.. هكذا استقبله السلطان هيثم (شاهد)

استقبل سلطان عمان هيثم بن طارق رئيس النظام السوري بشار الأسد في العاصمة العمانية مسقط

كتب باسل النجار
بشار الأسد في سلطنة عمان watanserb.com
هيثم بن طارق يستقبل بشار الاسد في المطار
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وطن – في سياق خطوات التطبيع مع نظام الأسد ومحاولة تأهيله “وإعادة تدويره” مجددا، استقبلت سلطنة عمان رأس النظام بشار الأسد، في زيارة مفاجئة، الاثنين، وكان السلطان هيثم بن طارق في استقباله بالمطار السلطاني لحظة وصوله.

السلطان هيثم بن طارق يستقبل بشار الأسد في قصر البركة

وأشارت “وكالة الأنباء العمانية” إلى أن السلطان هيثم بن طارق، استقبل الأسد في قصر البركة العامر.

مضيفة أنهما عقدا جلسة رسمية جدّد خلالها السلطان العماني، تعازيه ومواساته الصادقة للأسد وللشعب السُّوري الشقيق في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب بلاده سوريا وجمهورية تركيا.

تجري الزيارة في سياق اتصالات سرية لتمديد صفقة فتح المعابر التركية مع سوريا، مقابل تمديد تجميد العقوبات الأميركية، بحسب تقارير متداولة.

وكانت وسائل إعلام عربية وأخرى محسوبة على النظام السوري تداولت، أنباءً عن زيارة مرتقبة يقوم بها رئيس النظام السوري بشار الأسد إلى سلطنة عُمان والإمارات، وأشارت وسائل إعلام عُمانية إلى أن الزيارة تبدأ اليوم الإثنين.

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وقالت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، أمس الأحد، أن الزيارة تجري بالتزامن مع “اتصالات سرية لتمديد صفقة فتح المعابر التركية مع سوريا، مقابل تمديد تجميد العقوبات الأميركية”.

وتأتي الزيارة غير المتوقعة في محاولة من نظام الأسد، لفتح فجوة في جدار العلاقات مع الدول العربية التي تشهد انقساماً حول الموقف من التطبيع مع النظام السوري، خصوصاً الخليجية التي قطع معظمها علاقاته الدبلوماسية مع دمشق إثر اندلاع النزاع عام 2011.

سلطنة عمان استثناء بين الدول الخليجية

ومنذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، علّقت جامعة الدول العربية عضوية سوريا، كما قطعت دول عربية عدة علاقاتها مع دمشق، فيما أبقت أخرى بينها الأردن اتصالات محدودة بين الطرفين. وشكّلت سلطنة عمان استثناء بين الدول الخليجية حيث أبقت على علاقتها بالنظام السوري.

وبرزت مؤشرات انفتاح عربي على دمشق خلال السنوات القليلة الماضية، بدأت مع إعادة فتح الإمارات لسفارتها في دمشق عام 2018، ثم زيارة الأسد للإمارات في آذار/مارس الماضي التي ستكون محطته القادمة بعد سلطنة عمان.

وأفاد التلفزيون السوري مساء، الاثنين، بأن بشار الأسد قد غادر سلطنة عمان بعد زيارة عمل التقى خلالها السلطان هيثم.

بشار الأسد في سلطنة عمان
أبقت سلطنة عمان على علاقتها بالنظام السوري منذ بدء النزاع عام 2011

وكان الأسد قد زار الإمارات العربية المتحدة في أول زيارة خارجية إلى دولة عربية في مارس/ أذار 2022.

وأبقت السلطنة على علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق، وعيّنت في تشرين الأول 2020، سفيرًا لها لدى سوريا، وهو تركي محمود البوسعيدي، إذ كان حينها أول سفير لدولة خليجية لدى دمشق منذ اندلاع الثورة وإغلاق البعثات الدبلوماسية.

وكذلك فعلت مملكة البحرين في كانون الأول/ديسمبر للمرة الأولى منذ نحو عقد، وكانت الإمارات عاودت عام 2018 العمل في سفارتها.

ولم يكن رفض سلطنة عُمان القيام بأي تحرك دبلوماسي ضد النظام السوري كما فعلت دول “مجلس التعاون الخليجي” أمرًا مفاجئًا، نظرًا إلى التقاليد والأعراف التي درجت على سياستها الخارجية منذ وصول السلطان قابوس إلى العرش في عام 1970، بحسب دراسة تحليلية للكاتبين بريت سودتيك وجورجيو كافييرو، صدرت في شباط 2021.

ومنذ عام 1970، لم تقطع مسقط علاقاتها الدبلوماسية مع أي بلد في العالم، وهو ما يندرج تحت إطار “الأعراف والشخصية الوطنية العمانية، التي تركز على الحاجة إلى الحفاظ على حوار سليم وعلاقات دبلوماسية مع جميع الحكومات”.

ومنذ وقوع الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا في السادس من الشهر الحالي، تلقى الأسد سيلاً من الاتصالات من قادة دول عربيّة، في تضامن قد يسرّع عملية تطبيع علاقاته مع محيطه الإقليمي.

ويرى مراقبون أن الزلزال الذي ضرب تركيا ومعها سوريا قد يستغله الأسد لصالحه، ويعتبره “فرصة” لتسريع عملية تطبيع علاقاته مع محيطه الإقليمي العربي، لاسيما وأنه تلقى سيل من الاتصالات والمساعدات من قادة دول عربية تضامنا مع بلاده.

ودرجت دمشق على توصيف النزاع الدامي الذي يقترب من بدء عامه الثاني عشر بوصفه “مؤامرة” غربية للإطاحة بنظام الأسد، الذي بدوره يلقي باللوم في الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تشهدها بلاده على العقوبات الغربية بشكل رئيسي.

المصدركالة الأنباء العمانية + تويتر - رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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