الأحد, فبراير 19, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدمستشار لابن سلمان يتخفى وراء حساب وهمي ويشيطن ويسب الجزائر.. لماذا؟
الهدهد

مستشار لابن سلمان يتخفى وراء حساب وهمي ويشيطن ويسب الجزائر.. لماذا؟

الذباب الإلكتروني التابع لولي العهد روج التغريدة بكثافة

كتب خالد السعدي
محمد بن سلمان watanserb.com
محمد بن سلمان
- Advertisement -

وطن- تخفى أحد مستشاري ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي للمملكة، وراء حساب وهمي، وكتب تغريدة تحمل شيطنة للجزائر بسبب موقفها من التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي الذي تهرول إليه الرياض بوتيرة غير معلنة.

وقالت تغريدة لحساب “كولومبس” على موقع “تويتر“: “لم تدخل الجزائر مع إسرائيل في أي حرب إطلاقا ولم يشارك أو يقتل أو حتى يصاب جندي جزائري منذ احتلال فلسطين”.

وأضاف الحساب: “لم تشارك الجزائر في أي أزمة عربية أو إجماع عربي سواء ضد إيران أو إسرائيل أو أمريكا”.

وفي تغريدة أخرى، قال كولومبوس: “هل تعلم أن دستور الجزائر بأوامر فرنسا يُمنع مشاركة جيشها خارج الحدود أو الانخراط في قضايا المنطقة وعدم مناصرة جيشها لأي دولة عربية أو مسلمة منذ تأسيس نظامها الشيوعي! غزواتهم ونهيقهم فقط في الفيس بوك”.

تعرَّف على مستشار الأمير محمد بن سلمان
تعرَّف على مستشار الأمير محمد بن سلمان

تفاعل ضخم لذباب ابن سلمان

- Advertisement -

وحازت التغريدتان على تفاعل ضخم جدا، وحققتا رواجا كبيرا، فيما قيل أن الذباب الإلكتروني التابع لولي العهد تحرك بتعليماته للمساهمة في شيطنة الجزائر.

الإعلامي والسياسي والأكاديمي التونسي الشهير الدكتور محمد الهاشمي الحامدي فسر هذه التغريدة بالقول عبر حسابه على موقع تويتر: “ربما سلّط بن سلمان ذبابه الالكتروني على الجزائر لأنه بصدد تكثيف اتصالاته بتل أبيب سرّا ويحرجه الموقف الجزائري النشط ضد التطبيع”.

وأضاف: “لاحظوا حجم التفاعل مع هذه التغريدة لمغرد يقال أنه من أشهر مستشاري ولي العهد السعودي”.

الجزائر تعارض أي تطبيع مع الاحتلال

ودائما ما تتخذ الجزائر موقفا معارضا من التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وهي من الدول العربية التي لا تقيم أي علاقات سواء دبلوماسية أو تجارية مع إسرائيل، وهو موقف يحظى بدعم واسع سياسيا وشعبيا, وذلك على خلاف السعودية الساعية للتطبيع مع الاحتلال، والتي ترفع مع حجم مباحثاتها وتنسيقها مع سلطات الاحتلال، بما في ذلك التنسيق لاحتواء مخاطر إيران على المملكة، كما جرى في مباحثات سرية عُقدت في الأيام الماضية.

وتؤكد السلطات على كل المستويات أنها ترفض إقامة علاقات مع إسرائيل قبل إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.

كما دائما ما تشدد على تمسكها بثوابتها في دعم القضية الفلسطينية، واستعادة الأرض المغتصبة، ووضع اسرائيل على قمة قائمة الأعداء.

تعليق منح إسرائيل صفة مراقب بالاتحاد الإفريقي بعد تحرك جزائري

يُشار إلى أن الاتحاد الإفريقي، أن قرار منح إسرائيل صفة مراقب في المنظمة “معلّق”، وبالتالي لم تتم دعوتها لحضور قمته في نهاية الأسبوع، وذلك بعد خلاف حول طرد دبلوماسية رفيعة المستوى أوفدتها تل أبيب.

يأتي ذلك بعد كشف تقارير إسرائيلية، عن تحركات للجزائر وجنوب إفريقيا، لمنع قبول إسرائيل عضوا مراقبا في الاتحاد الإفريقي.

وكانت زيارة وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، إلى جنوب إفريقيا، مؤخرا، مرتبطة بهذه الخطوة المهمة.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

تحذيرات من مخطط جزائري لغزو تونس للإبقاء على قيس سعيد.. ما القصة؟

الهدهد

شبيه الوليد بن طلال مع شبيه تركي آل الشيخ.. فيديو يشعل السعودية

الهدهد

فضيحة تهز الجزائر.. حارس يتلصص على الطالبات في مقر إقامتهن الجامعية (فيديو)

الهدهد

السلطات الجزائرية تتحرك ضد الأغاني المبتذلة بقرار عاجل لا يقبل التأجيل

الهدهد

تحرش جماعي بفتاة سعودية واتهام مباشر لمحمد بن سلمان

حياتنا

هند القحطاني:”لن أموت الآن وليس من العدل أن أموت قبل أن أتمتع” (فيديو)

حياتنا

ابن كريستيانو رونالدو بالزي السعودي في شوارع الرياض (شاهد)

الهدهد

كتاب مرتقب لغادة عويس يوثق فضائح النظام السعودي وتفاصيل التجسس عليها

الهدهد

ديكتاتور يريد إظهار نفسه إصلاحيا.. وعود أطلقها محمد بن سلمان وفعل عكسها تماما (فيديو)

الهدهد

الجزائر تطيح بعلمها الوطني حتى لا ترفع علم المغرب! (شاهد)

الهدهد

مطالب بالقبض على ناشطة سورية في السعودية بعد إطلاقها حملة تبرعات لضحايا الزلزال

الهدهد

مصادر سعودية تكشف ما ينوي محمد بن سلمان فعله بمحافظة جدة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

سرقة القرن.. تفاصيل سطو فريق إنقاذ إسرائيلي على مخطوطات تاريخية من تحت أنقاض زلزال تركيا

هدف عالمي بتوقيع ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان في الوقت القاتل (شاهد)

هبة عبوك تتجاهل إصابة زوجها أشرف حكيمي وتحتفي بـ كليان مبابي بفيديو ناري! (شاهد)

على بعد خطوة من القنبلة النووية.. العثور على يورانيوم إيراني مخصب بنسبة 84%

برشلونة يُوسع الفارق مع ريال مدريد على صدارة ترتيب الدوري الإسباني 2023

هذا ما يحصل للإنسان قبل الموت.. شهادات مروعة عن “اللحظات الأخيرة”

عائلة أول متحول جنسي بإدارة بايدن تكشف تفاصيل صادمة حول مزاعم تعنيفه

تحذير من مزيج خطير لعصير الجريب فروت يمكن أن يفاقم أمراض القلب

أنيس منصور:قوات إسرائيلية إماراتية تحتل جزيرة “عبدالكوري” بسقطرى وتطرد سكانها (فيديو)

شق قلبي طفليه.. مطالبات بوقف إعدام قاتل تكساس الذي اقتلع عينيه وأكل إحداهما

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC