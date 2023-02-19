لماذا يجب رمي زجاجة تحت السرير في غرفة الفندق قبل دخولها!؟

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وطن – لا يشعر بعض المسافرين بالأمان في غرف الفنادق ويخشى الكثيرون أن يتسلل متسلل إلى الغرفة ويختبئ في خزانة الملابس أو تحت السرير.

شاركت مضيفة طيران تدعى “إستر”، وتسافر إلى شركة الخطوط الجوية الأوروبية، أفضل ما لديها للبقاء في أمان بعد أن أقامت في مئات الفنادق حول العالم.

سرّ رمي زجاجة تحت السرير غرفة الفندق

شاركت “إستر” طريقة غيرت قواعد اللعبة “للتحقق من عدم وجود أي شخص تحت السرير”.

وأوضحت أن على المسافرين ببساطة “إلقاء زجاجة تحتها” و “يجب أن تخرج من الجانب الآخر”.

إذا لم يحدث ذلك، فهذا يعني أن هناك من يختبئ تحت السرير.

وقالت المضيفة الأمريكية “كات كامالي” إنه من الضروري أن يتحقق الناس من “ما إذا كان هناك أي شخص في غرفتك” بمجرد الوصول.بحسب تقريرٍ لموقع “express” ترجمته وطن

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وتنصح بأنه يجب ألا يقول المسافرون أبدًا “رقم غرفتهم بصوت عالٍ” ويجب أن يتأكدوا من فحصهم “خلف الستائر وتحت السرير” بمجرد وصولهم.

وشاركت مضيفة سابقة أخرى أهم نصائحها للبقاء بأمان في غرفة الفندق.

وقالت: “عندما بدأت بالعمل مضيفة طيران، سمعت عن قصة دخل فيها أحد أفراد الطاقم إلى غرفته بالفندق ولم يتفقدها بشكل صحيح وكان أحدهم قد اختبأ في الغرفة”.

وأضافت: “لقد تعرضوا للهجوم، لذلك في كل مرة أصل إلى غرفة في فندق ، كنت أستخدم حقيبة أمتعتي لإبقاء باب الفندق مفتوحًا. ثم أذهب إلى الداخل وأتفقد كل مكان”.

وتابعت: “كنت أتحقق من الحمام ، أسفل السرير ، وداخل الخزانات، وتحت الطاولة وخلف الستائر للتأكد من عدم وجود أحد هناك”.

وأضافت: “لن أدخل أبدًا غرفة بدون أن أفعل ذلك”. بما أن بعض الفنادق لا تحتوي على سلاسل، قالت إنها تضع حقيبتها دائمًا بالقرب من الباب.

أوضحت المضيفة السبب: “كنت أضع حقيبتي بالقرب من الباب في حال فتحها شخص ما من الخارج، فتحدث ضوضاء”.