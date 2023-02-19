الأحد, فبراير 19, 2023
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حياتنا

لماذا يجب رمي زجاجة تحت السرير في غرفة الفندق قبل دخولها!؟

شاركت مضيفة طيران تدعى "إستر"، وتسافر إلى شركة الخطوط الجوية الأوروبية، أفضل ما لديها للبقاء في أمان  بعد أن أقامت في مئات الفنادق حول العالم.

كتب أنس السالم
مضيفة طيران تكشف سر رمي زجاجة تحت السرير في غرفة الفندق watanserb.com
تنصح مضيفة طيران من خبرتها في المجال برمي زجاجة تحت السرير بغرفة الفندق للتحقق من عدم اختباء أحد
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وطن – لا يشعر بعض المسافرين بالأمان في غرف الفنادق ويخشى الكثيرون أن يتسلل متسلل إلى الغرفة ويختبئ في خزانة الملابس أو تحت السرير.

شاركت مضيفة طيران تدعى “إستر”، وتسافر إلى شركة الخطوط الجوية الأوروبية، أفضل ما لديها للبقاء في أمان  بعد أن أقامت في مئات الفنادق حول العالم.

سرّ رمي زجاجة تحت السرير غرفة الفندق

شاركت “إستر” طريقة غيرت قواعد اللعبة “للتحقق من عدم وجود أي شخص تحت السرير”.

غرفة فندق
لا يشعر بعض المسافرين بالأمان في غرف الفنادق ويخشى الكثيرون أن يتسلل متسلل

وأوضحت أن على المسافرين ببساطة “إلقاء زجاجة تحتها” و “يجب أن تخرج من الجانب الآخر”.

إذا لم يحدث ذلك، فهذا يعني أن هناك من يختبئ تحت السرير.

وقالت المضيفة الأمريكية “كات كامالي” إنه من الضروري أن يتحقق الناس من “ما إذا كان هناك أي شخص في غرفتك” بمجرد الوصول.بحسب تقريرٍ لموقع “express” ترجمته وطن

قنينة ماء
تنصح مضيفة طيران برمي زجاجة تحت السرير بغرفة الفندق للتحقق من عدم اختباء أحد
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وتنصح بأنه يجب ألا يقول المسافرون أبدًا “رقم غرفتهم بصوت عالٍ” ويجب أن يتأكدوا من فحصهم “خلف الستائر وتحت السرير” بمجرد وصولهم.

وشاركت مضيفة سابقة أخرى أهم نصائحها للبقاء بأمان في غرفة الفندق.

وقالت: “عندما بدأت بالعمل مضيفة طيران، سمعت عن قصة دخل فيها أحد أفراد الطاقم إلى غرفته بالفندق ولم يتفقدها بشكل صحيح وكان أحدهم قد اختبأ في الغرفة”.

وأضافت: “لقد تعرضوا للهجوم، لذلك في كل مرة أصل إلى غرفة في فندق ، كنت أستخدم حقيبة أمتعتي لإبقاء باب الفندق مفتوحًا. ثم أذهب إلى الداخل وأتفقد كل مكان”.

وتابعت: “كنت أتحقق من الحمام ، أسفل السرير ، وداخل الخزانات، وتحت الطاولة وخلف الستائر للتأكد من عدم وجود أحد هناك”.

غرف الفندق
من الأهمية التحقق من غرف الفندق بشكل دقيق قبل النزول فيها

وأضافت: “لن أدخل أبدًا غرفة بدون أن أفعل ذلك”. بما أن بعض الفنادق لا تحتوي على سلاسل، قالت إنها تضع حقيبتها دائمًا بالقرب من الباب.

أوضحت المضيفة السبب: “كنت أضع حقيبتي بالقرب من الباب في حال فتحها شخص ما من الخارج، فتحدث ضوضاء”.

 

المصدرexpress - ترجمة وتحرير وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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