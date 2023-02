شرطي سعودي يعتدي على معتمر هندي ويهينه في الحرم النبوي الشريف! (شاهد)

- Advertisement -

وطن- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم لشرطي سعودي تابع لقوت أمن الحرمين، وهي يتطول على معتمر هندي في الحرم النبوي الشريف ويهينه.

ووفقا للفيدية المتداول الذي رصدته “وطن”، فقط ظهر الشرطي السعودي ممسكا بالمعتمر الهندي الطاعن في السن ويعنفه بقوة.

وبحسب الفيديو فقد ظهر الشرطي السعودي وهو يلطم المعتمر الهندي على وجهه قبل أن يدفعه بعنف للأمام ويطالبه بأن ل يتكلم نهائيا.

وأظهر الفيديو اقتياد الشرطي للمعتمر إلى جهة غير معلومة، دون أن ترد معلومات إن كان قد تم اعتقاله أم لا.

#Saudi security roughs up an elderly #Indian pilgrim inside the #ProphetMohamed ‘s mosque. The #Saudi Klan is the first state to use police to manage #GrandMosque #Makkah & #Prophet’s Mosque. . Outrageous pic.twitter.com/KYPuXg4kIB

— Ali AlAhmed (@AliAlAhmed_en) February 19, 2023