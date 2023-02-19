شرطي سعودي يعتدي على معتمر هندي ويهينه في الحرم النبوي الشريف! (شاهد)

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وطن- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم لشرطي سعودي تابع لقوت أمن الحرمين، وهي يتطول على معتمر هندي في الحرم النبوي الشريف ويهينه.

ووفقا للفيدية المتداول الذي رصدته “وطن”، فقط ظهر الشرطي السعودي ممسكا بالمعتمر الهندي الطاعن في السن ويعنفه بقوة.

وبحسب الفيديو فقد ظهر الشرطي السعودي وهو يلطم المعتمر الهندي على وجهه قبل أن يدفعه بعنف للأمام ويطالبه بأن ل يتكلم نهائيا.

وأظهر الفيديو اقتياد الشرطي للمعتمر إلى جهة غير معلومة، دون أن ترد معلومات إن كان قد تم اعتقاله أم لا.

اعتقال المعتمرة اليمنية مروة الصبري

وبداية الشهر الحالي، تأكيد معلومات بأن السلطات السعودية اعتقلت سيدة يمنية تدعى مروة الصبري في أثناء أدائها العمرة، بسبب قولها إن السعودية دمرت اليمن.

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وتداول ناشطون على شبكات التواصل، وثائق لأمن الحرم المكي تؤكد الحكم على يمنية اسمها مروة الصبري (29 سنة)، بالسَّجن عاماً كاملاً، بسبب قولها: “أنتم السعوديين دمرتوا بلادنا”، وذلك ردّاً على موظفة الأمن في الحرم المكي التي اعتدت لفظياً عليها، وقالت لها: (أنتم ياليمنيين مانتم طيبين).

🇾🇪 *دمرتم بلادنا* 🇾🇪

*الحكم بالسجن لمدة عام على إمراه يمنيه إسمها مروة عبدربه الصبري في السعوديه في بيت الله الحرام بمكه لانها قالت للمفتشه دمرتم بلادنا*

* مرفق لكم بهذا المنشور صور قرار الاتهام وجواز اليمنيه الذي حكمت عليها السعوديه بالسجن لمدة سنه #اطلقوا_سراح_مروه_الصبري pic.twitter.com/aEGarkL5bP — امل محمد (@3kjdwNuImWYKg0I) February 4, 2023

اعتداء لفظي

وأوضحت مصادر أن الصبري تم الاعتداء عليها لفظيًا من شرطية سعودية على بوابة الحرم من خلال إساءتها للشعب اليمني، ما دفعها للرد على الشرطية بالقول: “أنتم يالسعوديين دمرتم بلدنا”.

وأضافت أن السلطات السعودية، استغلت رد مروة الصبري على الإهانة الموجهة للشعب اليمني من قبل الشرطية السعودية، لاعتقالها وتلفيق تهمة إليها بحيازة قنابل، بهدف سجنها.

وليست هذه المرة الاولى التي تشهد اعتداء قوات أمن الحرمين على المعتمرين، فقد سبق وأن تم تداول مقطع فيديو في يونيو/حزيران 2019، يوثق اعتداء أمن الحرم المكي على معتمر مصري.

الاعتداء على معتمر مصري

وأظهر الفيديو الذي تم تداوله حينها وأشعل مواقع التواصل الاجتماعي اعتداء أحد رجال الأمن بضربة رأس في وجه المعتمر، ثم تجمع أفراد الأمن لمواصلة الاعتداء عليه.

عسكر آل سعود يستأسدون علي معتمر مصري علي بعد خطوات من بيت الله الحرام..!

للأسف لوكان أوروبيا" أو أمريكيا" أوحتي إيرانيا" لفكرتم مليون مرة أن تتكالبوا عليه وتضربوه…!

هكذا العسكر الأوغاد لايتكاثرون إلا علي العزل المسالمين…! pic.twitter.com/lPOD1YdA6p — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) June 6, 2019

وأعرب الناشطون حينها،عن غضبهم من الفيديو، في حين حاولت الكتائب الإلكترونية للنظامين السعودي والمصري تبرير الاعتداء بإظهار المصري يحاول سحب سلاح الحارس، في حين أكد البعض بأن أمن الحرم لا يحملون سلاحاً من الأساس.