الأحد, فبراير 19, 2023
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الهدهد

شرطي سعودي يعتدي على معتمر هندي ويهينه في الحرم النبوي الشريف! (شاهد)

بداية شهر فبراير الحالي تم اعتقال المعتمرة اليمنية مروة الصبري وإهانتها والحكم عليها بالسجن عاما كاملا

كتب سالم حنفي
شرطي سعودي يعتدي على معتمر هندي watanserb.com
شرطي سعودي يعتدي على معتمر هندي
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وطن- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم لشرطي سعودي تابع لقوت أمن الحرمين، وهي يتطول على معتمر هندي في الحرم النبوي الشريف ويهينه.

ووفقا للفيدية المتداول الذي رصدته “وطن”، فقط ظهر الشرطي السعودي ممسكا بالمعتمر الهندي الطاعن في السن ويعنفه بقوة.

وبحسب الفيديو فقد ظهر الشرطي السعودي وهو يلطم المعتمر الهندي على وجهه قبل أن يدفعه بعنف للأمام ويطالبه بأن ل يتكلم نهائيا.

وأظهر الفيديو اقتياد الشرطي للمعتمر إلى جهة غير معلومة، دون أن ترد معلومات إن كان قد تم اعتقاله أم لا.

شرطي سعودي يعتدي على معتمر هندي
شرطي سعودي يعتدي على معتمر هندي

اعتقال المعتمرة اليمنية مروة الصبري

وبداية الشهر الحالي، تأكيد معلومات بأن السلطات السعودية اعتقلت سيدة يمنية تدعى مروة الصبري في أثناء أدائها العمرة، بسبب قولها إن السعودية دمرت اليمن.

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وتداول ناشطون على شبكات التواصل، وثائق لأمن الحرم المكي تؤكد الحكم على يمنية اسمها مروة الصبري (29 سنة)، بالسَّجن عاماً كاملاً، بسبب قولها: “أنتم السعوديين دمرتوا بلادنا”، وذلك ردّاً على موظفة الأمن في الحرم المكي التي اعتدت لفظياً عليها، وقالت لها: (أنتم ياليمنيين مانتم طيبين).

اعتداء لفظي

وأوضحت مصادر أن الصبري تم الاعتداء عليها لفظيًا من شرطية سعودية على بوابة الحرم من خلال إساءتها للشعب اليمني، ما دفعها للرد على الشرطية بالقول: “أنتم يالسعوديين دمرتم بلدنا”.

وأضافت أن السلطات السعودية، استغلت رد مروة الصبري على الإهانة الموجهة للشعب اليمني من قبل الشرطية السعودية، لاعتقالها وتلفيق تهمة إليها بحيازة قنابل، بهدف سجنها.

وليست هذه المرة الاولى التي تشهد اعتداء قوات أمن الحرمين على المعتمرين، فقد سبق وأن تم تداول مقطع فيديو في يونيو/حزيران 2019، يوثق اعتداء أمن الحرم المكي على معتمر مصري.

الاعتداء على معتمر مصري

وأظهر الفيديو الذي تم تداوله حينها وأشعل مواقع التواصل الاجتماعي اعتداء أحد رجال الأمن بضربة رأس في وجه المعتمر، ثم تجمع أفراد الأمن لمواصلة الاعتداء عليه.

وأعرب الناشطون حينها،عن غضبهم من الفيديو، في حين حاولت الكتائب الإلكترونية للنظامين السعودي والمصري تبرير الاعتداء بإظهار المصري يحاول سحب سلاح الحارس، في حين أكد البعض بأن أمن الحرم لا يحملون سلاحاً من الأساس.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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