بعد 12 يوما تحت الأنقاض.. سوري يستغيث من أجل شربة ماء وإنقاذ أطفاله الثلاثة

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وطن – انتشر مقطع فيديو وُصف بأنه “مؤثر جدا”، يوثق لحظة وصول فرق الإنقاذ التركية لأحد العالقين “سوري الجنسية” تحت أنقاض بناية منهارة فعل الزلزال.

لوح العالق السوري، لرجال الإنقاذ بيديه وقال لهم “هنا هنا”، وطلب منهم بصوته شاحب ومؤثر: “بدي زجاجة مياه”.

وأبلغ العالق السوري، رجال الإنقاذ بأن هناك ثلاثة أطفال تحت الأنقاض، وهم “زين الشام – محمد – يمان”.

ورد عليه أحد رجال الإنقاذ قائلا: “تمام يا أخي.. انتظر الآن”.

طلب منهم الماء وإنقاذ أطفاله..

مشهد مؤثر لوصول فرق الإنقاذ التركية لأب سوري وعائلته بعد 12 يوما تحت الأنقاض pic.twitter.com/Ov5eYiMyeM — شبكة رصد (@RassdNewsN) February 19, 2023

زلزال مدمر في سوريا وتركيا

وضرب زلزال مدمر مزدوج، يوم 6 فبراير/شباط الماضي، جنوب تركيا وشمال غرب سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

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ووصل عدد القتلى في تركيا إلى أكثر من 40 ألفا جراء الزلزال المدمر، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى أكثر من ذلك، مع بقاء كثيرين في عداد المفقودين، وسط ترقب لقرار من السلطات بوقف البحث عن ناجين من الزلزال.

وقال رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية يونس سيزر، إن عدد قتلى زلزال كهرمان مرعش ارتفع إلى 40 ألفا، و642 شخصا.

وأضاف أن أعمال البحث والإنقاذ عن العالقين تحت الأنقاض انتهت في معظم المحافظات، متابعا: “ونعتقد أننا سننهي أعمال البحث والإنقاذ بحلول مساء (اليوم) الأحد”.

نقل جثامين سوريين قضوا في زلزال تركيا

في سياق متصل، جرى نقل جثامين 1590 شخصاً سورياً توفّوا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا إلى شمال غرب سوريا عبر معبر باب الهوى الذي يربط بين البلدين.

وتم تسليم الجثامين لأقاربهم في الجانب السوري من المعبر الحدودي.

وعبر أكثر من ستة آلاف سوري بعد الزلزال إلى شمال غرب سوريا لدفن أقاربهم أو للبقاء عند أقاربهم بعد انهيار منازلهم في تركيا.

وقال المسؤول الإعلامي للمعبر مازن علوش، إن الجثامين بدأت بالقدوم من تركيا منذ اليوم الأول للزلزال.

وأضاف أن بعض الأسر توفيت بالكامل جراء الزلزال وبعضها فقدت بين 10 و15 من أفرادها.