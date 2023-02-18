السبت, فبراير 18, 2023
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لحظة طرد وفد إسرائيلي تسلل إلى قمة الاتحاد الإفريقي (شاهد)

حاول الوفد الإسرائيلي خداع أمن القاعة لكنه فشل وتم طرده من مقر انعقاد قمة الاتحاد الافريقي الـ36

كتب باسل النجار
طرد الوفد الإسرائيلي من قمة الاتحاد الإفريقي watanserb.com
طرد الوفد الإسرائيلي من قمة الاتحاد الإفريقي
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وطن- تم اليوم، السبت 18 فبراير 2023، طرد وفد إسرئيلي تسلل إلى قمة الاتحاد الإفريقي الـ36 التي انطلقت أشغالها اليوم بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

طرد الوفد الإسرائيلي من قمة الاتحاد الإفريقي

وأظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة على نطاق واسع، عملية الطرد من قبل أعوان الأمن للوفد الإسرائيلي، بعد تسلله الى اشغال القمة التي تنظم يومي، السبت والأحد، تحت شعار “تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة الافريقية القارية”.

وكان رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي محمد موسى فقي، قد اتخذ في شهر يوليو 2021، قرارا أحادي الجانب حول منح إسرائيل صفة مراقب داخل الاتحاد الإفريقي.

وهو القرار الذي قوبل بمعارضة شديدة داخل المنظمة القارية، لا سيما من قبل الدول التي تدعم حق الشعب الفلسطيني الثابت في الحرية والاستقلال.

واعتبرت العديد من الأطراف الإفريقية والعربية أن الخطوة التي أقدم عليها محمد موسى فقي”انتهاكا صارخا” للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان ومبادئ وقيم الاتحاد ونظامه الأساسي، الذي ينص على محاربة العنصرية وإنهاء الاستعمار وحق تقرير المصير للشعوب.

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وخلال أشغال الدورة العادية السابقة لقمة رؤساء الدول وحكومات الاتحاد الإفريقي، تم بالإجماع تبني قرار تعليق منح إسرائيل صفة مراقب، مع تشكيل لجنة من 7 رؤساء دول من بينهم الجزائر، لتقديم توصية لقمة الاتحاد بشأن هذه المسألة.

طرد وفد من الكيان الصهيوني من أشغال القمة ال36 لـ الإتحاد الافريقي
طرد وفد من الكيان الصهيوني من أشغال القمة ال36 لـ الإتحاد الافريقي

الوفد الصهيوني ادعى أن لديه دعوة حضور

وكان الوفد الإسرائيلي المطرود قد ادعى أن لديه دعوة لحضور جلسة افتتاح قمة الاتحاد الافريقي الـ36.

لكن لم يتمكن الوفد الصهيوني من إثبات ذلك، وعلى أثرها قام أمن القاعة بإجبارهم على الخروج وطردهم.

وتتضمن قضايا قمة القادة “بحث مكافحة تغير المناخ والتغلب على تحديات الأمن الغذائي وسبل تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية”.

ومن المشاركين بالقمة، رؤساء كينيا وليام روتو، وموريتانيا محمد ولد الغزواني، بوروندي إيفاريست نداييشيمي، وجزر القمر غزالي عثماني.

وأفاد الاتحاد الإفريقي، عبر حسابه في “تويتر”، بتسليم رئيس الاتحاد الإفريقي المنتهية ولايته السنغالي، ماكي سال، الرئاسة لدولة جزر القمر، حيث تمتد فترة رئاسة الاتحاد، مدة عام.

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باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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