السبت, فبراير 18, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدديكتاتور يريد إظهار نفسه إصلاحيا.. وعود أطلقها محمد بن سلمان وفعل عكسها...
الهدهد

ديكتاتور يريد إظهار نفسه إصلاحيا.. وعود أطلقها محمد بن سلمان وفعل عكسها تماما (فيديو)

ولي العهد ينفذ عملية قمع واسعة النطاق في المملكة

كتب خالد السعدي
وعود محمد بن سلمان watanserb.com
محمد بن سلمان
- Advertisement -

وطن– تداول سعوديون مقطع فيديو، يوثق وعوداً كاذبة كان قد أطلقها ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي للمملكة الأمير محمد بن سلمان، وفعل عكسها تماماً.

واستعرض الفيديو، وعد محمد بن سلمان بأنه سيكون هناك تسامح مع مَن يعبّر عن آرائه في المملكة، ومع ذلك فمنذ أن أصبح ولياً للعهد في 2017 تم إعدام 72 شخصاً على الأقل، بسبب ممارستهم حقوقهم الأساسية.

وأشار الفيديو إلى حسن المالكي وسلمان العودة، وهما عالمان سعوديان مسجونان حالياً ومعرضان لعقوبة الإعدام، بسبب التعبير عن آرائهم.

وتناول أيضاً أن المملكة تعهدت بوضع حدٍّ لعمليات إعدام المتهمين من الأطفال، لكنهم ما زالوا يُعدمون ويُحكم عليهم بالإعدام.

واتُهم محمد بن سلمان بأنه يعِدُ بشيء ثم يفعل العكس تماماً، حتى باتت وعوده مجرد أكاذيب.

ويريد محمد بن سلمان، من العالم أن يعتقد أنه إصلاحي، إلا أن ممارساته على الأرض أبعد ما تكون عن هذه الحقيقة.

- Advertisement -

الإعدامات في السعودية

وتضاعف المعدل السنوي للإعدامات في السعودية منذ وصول الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان إلى سدة الحكم في عام 2015، وتحدّث تقرير نشرته منظمتان عن تعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان في المملكة التي تنفي هذه الاتهامات.

وجاء في تقرير مشترك لمنظمة “ريبريف” المناهضة لعقوبة الإعدام والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن “المملكة نفّذت 70,8 حالة إعدام في المتوسط سنوياً خلال الفترة من 2010 إلى 2014، أما خلال الفترة من 2015 إلى 2022، فقد نفّذت 129,5 حالة إعدام في المتوسط سنوياً، أي بزيادة بنسبة 82 في المئة”.

وتحدث التقرير، عن “انتهاك السعودية الصارخ للحق في الحياة”، وقال إن “المملكة أعدمت ما لا يقل عن 1390 شخصاً خلال الفترة من 2010 إلى 2022، مما يجعلها واحدة من أكثر الدول تنفيذاً لأحكام الإعدام على مستوى العالم”.

وأعدمت السعودية 147 شخصاً العام الماضي، على ما ذكر التحقيق، وهو الرقم ذاته الذي جمعته وكالة فرانس برس استناداً إلى بيانات رسمية.

تحولات غير مسبوقة تشهدها المملكة

وكانت صحيفة “التايمز” البريطانية قد سلّطت الضوء على التحولات الاجتماعية الضخمة “غير المسبوقة” التي شهدتها السعودية خلال الخمس سنوات الماضية، مشيرة إلى أنها تزامنت مع موجة من القمع التام لحرية الرأي، مقارنة بالعهود السابقة.

وبعد سلسلة من الإصلاحات الجذرية التي دفعها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، البالغ من العمر 37 عاماً، يستطيع الرجال والنساء أن يرقصوا معاً، مثلما يحدث في مهرجان “ميدل بيست”.

وسمحت التغييرات أيضاً بالطلاق في المحاكم عبر الإنترنت ضد رغبة أزواجهن، بالإضافة إلى سفر المرأة بدون إذن ولي الأمر الذكر وارتداء الجينز والقمصان بحرية، علاوة على قيادة السيارات.

وتعتبر الكحول والمخدرات محظورتين، ولكن -مثل أي مكان آخر في العالم- هناك طرق للعثور عليها ويبدو أن الأمر أصبح أسهل، كما يقول كالاهان في الصحيفة اللندنية بعد رحلة للسعودية وثق خلالها تجربته.

وعمل ولي العهد السعودية على إنهاء سلطة الشرطة الدينية المكروهة، والذين اعتادوا الصراخ على النساء في الشارع ومضايقتهم في أثناء تسوقهم.

كما أعاد افتتاح دور السينما في المملكة وسمح للنساء بالدخول لملاعب كرة القدم والفعاليات الترفيهية، بما في ذلك الحفلات الموسيقية. وقال محمد بن سلمان إن النساء متساويات مع الرجال وأن العباءة ليست مطلوبة بموجب الشريعة الإسلامية.

ومع ذلك، فإن هذا التحول المتسارع في السعودية ليس سوى جزء من الحقيقة، فالتغير الاجتماعي والاقتصادي الهائل تحت حكم محمد بن سلمان جعل البلاد أكثر قمعاً من أي وقت مضى.

في العام الماضي، عيّنه والده الملك سلمان البالغ من العمر 87 عاماً، رئيساً للوزراء، مما أضفى الطابع الرسمي على سلطته الحالية على البلاد، وفي ظل حكمه الفعلي، باتت حرية التعبير غير موجودة الآن بعد أن كانت محدودة دائماً.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

مطالب بالقبض على ناشطة سورية في السعودية بعد إطلاقها حملة تبرعات لضحايا الزلزال

الهدهد

مصادر سعودية تكشف ما ينوي محمد بن سلمان فعله بمحافظة جدة

الهدهد

صحيفة سعودية حكومية تصف “القاهرة” وعواصم عربية أخرى بـ”العالة” على الخليج!

الهدهد

“إلزام العاملات بخلع النقاب ووضع المكياج”.. فيديو يثير ضجة في السعودية

حياتنا

المطربة السعودية المنتقبة “مولي” تثير الجدل في أحدث ظهور (فيديو)

الهدهد

مشروع المربع الجديد.. ابن سلمان يحاكي الكعبة بـ”المكعب” في الرياض وجدل (شاهد)

الهدهد

تهديد بتفجير السفارة السعودية في الجزائر ونشطاء يشيرون بالاتهام لإيران

الهدهد

الدبلوماسيون السعوديون يغادرون كابول.. كيف يفكر حليف طالبان القديم؟

الهدهد

لماذا رفض محمد بن سلمان تدشين حساب على موقع تويتر؟

الهدهد

مفاجأة غير متوقعة بشأن فيديو اختطاف الطفلة السعودية سديم العشي (شاهد)

تقارير

شبكة “بريسينزا” للسلام: لا إنقاذ للسعودية من مستنقع اليمن إلا من خلال سلطنة عُمان!

الهدهد

“أفلح يا فهد” جعلته يعود.. طيار سعودي متقاعد “يهايط” ويروي مطاردته لطبق طائر!! (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

دراسة: يتعلم الأطفال الخوف من آبائهم وينشأ معهم ويؤثر عليهم عند الكبر

ارتدت قميص نادي النصر.. طفلة بريطانية توجه رسالة مؤثرة وطلبا عاجلا لرونالدو “شاهد”

سيرجيو بوسكيتس يقترب من مزاملة رونالدو مع النصر السعودي

ذوو معدل الذكاء المرتفع سيعثرون على الباندا في 7 ثوانٍ فقط.. جرّب حظك!

أمراض القلب والأوعية الدموية: هذا النوع من الطعام يؤدي إلى زيادة المخاطر

باحثون يحلون لغز “حورية البحر” المرعبة بعد ما يقرب من 300 عام! (شاهد)

باريس هيلتون تكشف مفاجأة عن “الجنس” في حياتها بعد سلسلة فضائحها!

تشكيلة برشلونة ضد قادش وأبرز الغيابات في الدوري الإسباني

الجزائر تطيح بعلمها الوطني حتى لا ترفع علم المغرب! (شاهد)

عنف براد بيت مع أنجلينا جولي على الطائرة.. “إف بي آي” يصدر 164 صفحة حول الأمر!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC