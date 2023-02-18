السبت, فبراير 18, 2023
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باحثون يحلون لغز “حورية البحر” المرعبة بعد ما يقرب من 300 عام! (شاهد)

الباحثون اكتشفوا أن المومياء اصطناعية بالكامل ولا علاقة لها بأي مخلوق

كتب سالم حنفي
حورية البحر في اليابان watanserb.com
حل لغز حورية البحر المحنطة البالغة من العمر 300 عام
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وطن– أخيرًا تم حلّ اللغز المحيط بـ”حورية البحر” المحنطة في اليابان، بعد 300 عام تقريبًا من العثور عليها.

ووفقاً لما نشرته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، قيل إنه تم العثور على المخلوق في المحيط الهادئ، قبالة جزيرة شيكوكو اليابانية، بين عامي 1736 و1741.

تم الكشف عن اللغز وراء "حورية البحر" المحنطة
تم الكشف عن اللغز وراء “حورية البحر” المحنطة

والمخلوق الغريب الذي أطلق عليه “حورية البحر”، يبلغ طولها 30 سم، ولها يدان تصلان نحو وجهها المكسور.

شعر وبقايا أسنان

ووفقاً للصور، لا يزال شعرها مرئيًا على رأسها وبقايا أسنان مدببة حادة في فمها، بينما يفسح جسمها الطريق إلى ذيل يشبه السمكة بشكل واضح.

وفقًا للأسطورة المتداولة من العثور عليها، فإن المخلوق يمنح الخلود لأي شخص يتذوق لحمه.

وتم وضع المومياء في معبد إنجوين في مدينة أساكوتشي، وقد عُرضت قبل نحو 40 عامًا.

لقد تم الاحتفاظ بها في المعبد لمدة 40 عامًا تقريبًا
لقد تم الاحتفاظ بها في المعبد لمدة 40 عامًا تقريبًا

يابانيون عبدوا المومياء

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وقال رئيس الكهنة كوزين كويدا لصحيفة أساهي شيمبون اليابانية: “لقد عبدناها، على أمل أن تساعد في التخفيف من وباء الفيروس التاجي ولو بشكل طفيف”.

وللوصول إلى حقيقة هذا المخلوق المرعب، وعلى مدار العام الماضي، أخضع الباحثون “حورية البحر” لاختبارات لتحديد ما إذا كانت مخلوقًا عضويًا أم لا، باستخدام الأشعة المقطعية وغيرها من الاختبارات عالية التقنية.

المخلوق اصطناعي بالكامل

الصدمة وقعت حينما اكتشف الباحثون أن المخلوق اصطناعي بالكامل، صُنع في أواخر القرن التاسع عشر، وأكدوا أنه بدون هيكل عظمي، وتمت صناعته من الورق والقماش والقطن.

الفك والأسنان يعودان لسمكة

وفيما يتعلق النصف السفلي من الجسم الذي يظهر ذيل السمكة أو الزعنفة د، يعتقد الباحثون العلماء أن هذا الجزء قد تمت إضافته فقط من قبل الشخص الذي صنعها.

وأكد الباحثون أنه تم أخذ فك وأسنان المخلوق المصنوع من سمكة، بينما تم أخذ الشعر الموجود على رأسها من أحد الحيوانات الثدية.

المصدرديلي ستار ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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