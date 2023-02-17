أسوأ 5 مشروبات لصحة الدماغ

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وطن – هل تخاف من الإصابة بالخرف في سنواتك الذهبية؟. لست وحدك، خاصة إذا كان لديك تاريخ عائلي من مرض الزهايمر أو أي شكل آخر من أشكال الخرف.

تظهر المزيد من الأبحاث أن أسلوب الحياة الصحي، بما في ذلك ما تأكله وتشربه يمكن أن يساعد في تقليل المخاطر.

وفقًا لتقرير صادر عن جمعية الزهايمر، “يموت واحد من كل ثلاثة من كبار السن بسبب مرض الزهايمر أو الخرف. فهو يقتل أكثر من سرطان الثدي وسرطان البروستاتا مجتمعين.”

في عام 2022، ورد أن حوالي 6.5 مليون أمريكي تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر كانوا مصابين بمرض الزهايمر، ومن المتوقع أن تستمر المعدلات في الزيادة مع تقدم العمر الإجمالي للسكان.

كيف تؤثر المشروبات على صحة دماغك؟

كجزء من استراتيجية وقائية لتقليل خطر الإصابة بالخرف، من المهم الانتباه إلى ما تأكله وتشربه، وممارسة الرياضة اليومية، وكذلك تجنب التدخين مع الحفاظ على وزن مثالي.

ما تشربه له تأثير عميق على صحتك العامة ووزن جسمك وصحة دماغك.

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تعتبر مشروبات معينة هي المساهم الأساسي في العناصر الغذائية غير الصحية في النظام الغذائي مثل السكريات المضافة.

وفقًا لجمعية القلب الأمريكية، فإن ما يقرب من 50٪ من السكر المضاف في النظام الغذائي الأمريكي يأتي من المشروبات السكرية.

تعتبر المشروبات الغازية العادية المساهم الرئيسي للمشروبات في إضافة السكر، والتي تشكل 25٪ من السكريات المضافة اليومية في النظام الغذائي الأمريكي، تليها المشروبات بنكهة الفاكهة بنسبة 11٪ من إجمالي كمية السكر اليومية.

المشروبات الرياضية والقهوة والشاي المحلاة تكمل المصادر الرئيسية الأخرى للسكر المضاف.

توفر هذه المشروبات سكرًا أكثر من الحلويات السكرية والحلويات الأخرى، والتي تساهم بنسبة 3٪ فقط من السكر المضاف في النظام الغذائي الأمريكي العادي.

لمساعدتك على البقاء بصحةٍ ممتازة مع تقدمك في العمر، إليك المشروبات التي يجب الابتعاد عنها:

المشروبات السكرية

وفقًا لتقرير عام 2017 الصادر عن المركز الوطني للإحصاءات الصحية التابع لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن ما يقرب من نصف البالغين يتناولون كأساً واحدًا أو أكثر من المشروبات المحلاة بالسكر – أي المشروبات الغازية العادية والمشروبات بنكهة الفاكهة والمشروبات الرياضية وغيرها، يوميًا.

وهذا يعني حوالي 150 سعرًا حراريًا أو 37 جرامًا من سعرات السكر التي يتم امتصاصها بسرعة يوميًا.

السكر ضار للمادة الرمادية (أحد العناصر الأساسية في الجهاز العصبي المركزي) لأنه مرتبط بحالات التمثيل الغذائي مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية ومتلازمة التمثيل الغذائي والالتهابات ومرض السكري من النوع 2.

الأطعمة التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية تزيد أيضًا من خطر الإصابة بالخرف، لأن الحفاظ على صحة المادة الرمادية مدى الحياة يتضمن الحفاظ على ملايين الأوعية الدموية التي تدعم عقلك خالية من البلاك المرتبط بأمراض القلب.

في دراسة حديثة نُشرت في مجلة الوقاية من مرض الزهايمر ، وجد المؤلفون أن أولئك الذين أبلغوا عن تناول المشروبات المحلاة بالسكر كانوا أكثر عرضة للإصابة بالخرف بثلاث مرات، مقارنة بمن لم يشربوا المشروبات السكرية. كما تضاعف خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بين أولئك الذين يشربون المشروبات المحلاة.

تُظهر الأبحاث من كلية هارفارد للصحة العامة أيضًا أن الأفراد الذين يشربون مشروبًا سكريًا واحدًا أو أكثر يوميًا يكونون أكثر عرضة لضعف الذاكرة، وحجم المخ الكلي الأصغر، والحصين الأصغر بشكل ملحوظ، وهي منطقة الدماغ المرتبطة بالذاكرة والتعلم.

ويقترح المؤلفون وفق تقرير موقع “eatthis” أن المشروبات السكرية مرتبطة بأعراض مرض الزهايمر.

كمصدر رئيسي للسكر المضاف في النظام الغذائي المعتاد في الولايات المتحدة، فإن التقليل من تناول المشروبات الغازية العادية هو إحدى الطرق التي يمكنك من خلالها الحفاظ على صحة عقلك ونشاطه مع تقدمك في العمر.

علبة 12 أونصة من عبوات الصودا تحتوي على حوالي 150 سعرة حرارية و 37 جرامًا من السكر، أكثر مما يجب أن تتناوله في يوم كامل.

ميلك شيك

يعتبر مخفوق الحليب متعة كبيرة للكثيرين، لكن السكر والدهون المشبعة يمثلان ضربة مزدوجة لصحة دماغك.

من المعروف أن الدهون المشبعة الموجودة في منتجات الألبان كاملة الدسم واللحوم الدهنية والزبدة وجوز الهند وزيوت النخيل تزيد من مستويات الكوليسترول الضار.

تشير الدراسات إلى أن ارتفاع الكوليسترول يمكن أن يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالخرف.

في الواقع، وجدت ثلاث دراسات كبيرة على البشر أن تناول كميات كبيرة من الدهون المشبعة يضاعف من خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

في حين أن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على دهون غير مشبعة تقلل من خطر الإصابة.

يحتوي مخفوق الشوكولاتة المتوسطة من ماكدونالدز على 650 سعرًا حراريًا، و 85 جرامًا (أي 21 ملعقة صغيرة) من السكر المضاف، و 11 جرامًا من الدهون المشبعة أو أكثر من نصف إجمالي الدهون المشبعة التي يجب أن تتناولها في يوم كامل.

مشروبات القهوة الخاصة

يمكن أن تكون القهوة والشاي بانتظام دون إضافة أي سكريات مضافة طريقة رائعة لزيادة مضادات الأكسدة المفيدة والعناصر الغذائية النباتية الأخرى في نظامك الغذائي، لكن العديد من شاربي القهوة يفضلون مشروباتهم المحلاة.

إذا كنت تستمتع بمشروبات القهوة المميزة من المقهى المفضل لديك، فقد تحصل على كمية مذهلة من السكر المضاف والدهون المشبعة غير الصحية.

المشروبات الشائعة مثل الموكا واللاتيه المنكهة وغيرها يمكن أن تحزم في نفس السكر مثل علبتين من الصودا سعة 12 أونصة.

على سبيل المثال، يحتوي ستاربكس 16 أونصة محمصة من الشوكولاتة البيضاء موكا فرابوتشينو على 420 سعرة حرارية، و 64 جرامًا (16 ملعقة صغيرة) سكر ، و 10 جرامًا من الدهون المشبعة.

هذه الخيارات الغنية بالسكر والدهون والسعرات الحرارية تعادل تناول الكيك أو العديد من رقائق الشوكولاتة.

إذا كنت تريد انتعاشًا صحيًا ، مثل النكهات الخالية من السكر ، واشرب مشروبك مصنوعًا من الحليب الخالي من الدسم.

المشروبات الرياضية

يمكن أن تكون المشروبات الرياضية ضارة بصحة دماغك، وخاصة المادة الرمادية في عقلك.

أحد الأسباب التي تجعل هذه المشروبات خادعة للغاية هو تسويقها على أنها بدائل صحية أكثر للصودا.

تحتوي الزجاجة النموذجية سعة 20 أونصة من مشروب رياضي على 140 سعرة حرارية و 34 جرامًا (8.5 ملاعق صغيرة) من السكر.

هذا هو كل السكر الذي يجب أن يتناوله البالغون في يوم واحد.

مثل الصودا، قد يزيد السكر الموجود في المشروبات الرياضية من خطر زيادة الوزن، ومرض السكري من النوع 2، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والقضايا العصبية.

مشروبات الطاقة المحتوية على الكافيين

تم تطوير مشروبات Red Bull و Rockstar و Monster وغيرها من مشروبات الطاقة المحتوية على الكافيين في البداية للرياضيين أو لمساعدة طلاب الجامعات على الاستيقاظ أو البقاء مستيقظين، لكن ليس لديهم أي فوائد عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على صحة دماغك بسبب ارتفاع نسبة السكر لديهم.

على سبيل المثال، تحتوي علبة ريد بول سعة 12 أونصة على 168 سعرًا حراريًا و 37 جرامًا (9 ملاعق صغيرة) من السكر المضاف.

إذا كنت تريد الكافيين الذي توفره هذه الأنواع من المشروبات، فابحث عن النكهات الخالية من السكر.