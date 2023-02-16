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ماتت ودفنت زورا.. أردنية استولت على 2 مليون دولار من شركات تأمين بطريقة جهنمية

تفاصيل أغرب عملية احتيال ضد شركات التأمين بطلتها فتاة أردنية ادعى والدها وفاتها ودفنت لعبة مكانها في قبرها بسحاب في الأردن

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
سيدة أردنية استولت على 2 مليون دولار من شركات التأمين watanserb.com
سيدة أردنية استولت على 2 مليون دولار من شركات التأمين

وطن– لجأت سيدة أردنية إلى طريقة جهنمية لا تخطر على بال بشر، للاستحواذ على مبالغ هائلة، وتمكنت من النصب على ثلاث شركات تأمين، بمبلغ مليون ونصف المليون دينار (قرابة مليونَي دولار) بمساعدة والدها وشركاء آخرين قبل أن تقع في قبضة البحث الجنائي.

ادّعى وفاة ابنته ودفن دمية بدلاً منها

وفي التفاصيل التي نشرها موقع “أخبار البلد” المحلي، بدأت القصة من أب نزع كل ارتباطاته وعلاقته بالأبوة، بعد أن أعماه الجشع والطمع، فقرر أن يدفن ابنته وهي حية من أجل الاستيلاء على قيمة التأمين على الحياة اشترك بها بوقت سابق وبمبالغ وصلت إلى مليون ونصف دينار.

لعبة بلاستيكية

وقام الأب بالادعاء أمام أهله وجيرانه وأقاربه أن حبيبة قلبه وفلذة كبده “البتول” فارقت الحياة في عز عطائها وشبابها، وذرف الدموع وربما ولولَ وصرخ على الرحيل المفاجئ.

ليقيم لها جنازة عرمرمية شارك هو بها وأجهد الآخرين معه من الأقارب والأحباب الذين حزنوا لهذا المصاب الوهمي الجلل، وتظاهر بدفنها من خلال تابوت وضعت فيه ‘لعبة بلاستيكية’، تم تكفينها ورشها بالعطر ووضعها في سيارة دفن الموتى، لتوضع في قبرها بمقبرة سحاب الإسلامية.

القبر الذي دفن فيه لعبة بلاستيكية بحجم انسان
القبر الذي دفن فيه لعبة بلاستيكية بحجم انسان

وبعد إجراء تحقيق شامل من جانب “اتحاد التأمين” والبحث الجنائي، تكشّفت معلومات شديدة الأهمية، أدت إلى مداهمة المقبرة وفتح القبر ليكتشفوا حقيقة وجود الدمية بدلاً من السيدة في القبر.

“لم توضع في الثلاجة”

وأشار المصدر إلى أن التحقيقات أثبتت أن الفتاة التي زعم وفاتها بتاريخ 31/10/2022، تم منح إذن تصريح الدفن لأسرتها بعد أسبوع تقريباً، وأنها لم توضع في ثلاجة الموتى التابع للمشفى الذي يفترض أنها توفيت فيه.

الأمر الذي أثار الشكوك أكثر أن بعض موظفي المشفى وحين مراجعة شركات التأمين رفضوا التعاون وتسليم الأوراق لهم بحجة انشغالهم وعدم توفر الوقت لديهم، متعهدين بأنهم سيقومون بإحضار الملفات إلى الشركة شخصياً

من جهته، قال مؤيد كلوب مدير “اتحاد التأمين” في الأردن، إنه من خلال معلومات وتتبع من أعلى المستويات في إدارة البحث الجنائي ووحدة حماية الاستثمار، تبين أن السيدة ما زالت على قيد الحياة، بعد أن أعُلِن عن وفاتها.

وأضاف كلوب، أن “السيدة تمكنت من الحصول على شهادة وفاة وتمت مراسم الدفن والعزاء بشكلها الاعتيادي، ليتبين فيما بعد أن السيدة على قيد الحياة، وما قامت به عبارة عن ‘مسرحية’ لإخفاء جريمة نصب واحتيال”.

الفتاة التي زعم وفاتها بتاريخ 31/10/2022
الفتاة التي زعم وفاتها بتاريخ 31/10/2022

وأشار إلى أن “السيدة فتحت بالاشتراك مع آخرين بيت عزاء بعد دفن (لعبة) بحجم إنسان في قبر حمل شاهدًا باسمها”، بحسب ما أوردته قناة ‘رؤيا’ الأردنية.

ولفت إلى أن ‘السيدة قامت باستصدار وثائق بالحصول على شهادة وفاة مزورة، للحصول على مبلغ تعويض من شركات التأمين بتحريض من والدها”.

وبحسب موقع “رؤيا الإخباري“، فإن مدعي عام سحاب أصدر قراراً لنبش القبر، حيث قام المعنيون بالمركز الأمني بمعاينة القبر. وبنبشه تبيَّن وجود حرامات وألبسة ودمية، علماً بأن القبر يحمل شاهداً عليه اسم السيدة المدعى بوفاتها.

وقال المصدر، إنه على إثر ذلك تحرّك فريق من البحث الجنائي إلى منزل والد السيدة، ليُفاجأ بأن السيدة المدعى بوفاتها هي من فتحت الباب لرجال البحث الجنائي بعد أن سأل أحد أفراد الشرطة عن اسمها كون والدها لم يكن في ذلك الوقت في المنزل.

ووجه مدَّعي عام عمان القاضي ثائر نصّار، الذي يتولى مهمة التحقيق في هذه القضية، للمتهمين، تهم التزوير الجنائي واستخدام أوراق مزورة بشروع الاحتيال وتهماً أخرى عديدة.

المصدرأخبار البلد ، رؤيا الإخباري ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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