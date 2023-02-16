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شرب بوله ليبقى حيا.. قصة مؤثرة لتركي قضى187 ساعة تحت أنقاض الزلزال (فيديو)

الرجل يعاني من مرض السكري لكن دواءه كان بجواره تحت الأنقاض

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
تركي شرب بوله ليبقى حيا watanserb.com
تركي شرب بوله ليبقى حيا

وطن- قصص كثيرة لا تزال تخرج من تحت أنقاض الزلزال المدمر في تركيا، كان عنوانها الصمود، حتى سُطرت معجزات أذهلت الجميع.

إحدى هذه القصص المؤثرة تعود لرجل تركي يبلغ من العمر 62 عاما، بُح صوته من الصراخ طالبا النجدة تحت الأنقاض، وظل على حاله 187 ساعة تحت أنقاض منزله الواقع في مدينة أنطاكيا بإقليم هاتاي جنوب تركيا.

التركي يُدعى حسين بربر، وقد لجأ إلى شرب بوله كوسيلة لتخفيف العطش، بعد أن فرغت زجاجة الماء الوحيدة التي كانت بحوزته تحت الركام.

الرجل الذي يعاني من مرض السكري، يتلقى العلاج في المستشفى بمدينة مرسين، أي على بعد حوالي 250 كيلومترًا من شقته التي تدمرت جراء الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد.

قصة مؤثرة لتركي قضى187 ساعة تحت أنقاض الزلزال
قصة مؤثرة لتركي قضى187 ساعة تحت أنقاض الزلزال

وقال الرجل إنَّ العديد من أقاربه كانوا موجودين بجواره، في غرف مختلفة من المنزل، ويعتقد أنهم تمكنوا جميعا من البقاء على قيد الحياة.

وأضاف: “عندما ضرب الزلزال المنطقة للمرة الثانية، انهار السقف، لكنه لم يمسني.. جثمت على الفور وسقط الجدار على الثلاجة والخزانة”.

وتابع: “بقيت عالقًا.. كان هناك بساط أخذته ووضعته فوقي.. ورأيت كرسي بذراعين، صعدت فوقه وأخذت البساط وجلست هناك”.

وأشار إلى أنه صرخ مرات عدة، لكن لم يسمعه أحد، موضحا أنه وجد دواء السكري الخاص به وزجاجة ماء على الأرض.

وأضاف: “بعد ساعة أخذت زجاجة الماء وشربتها.. معذرة، تبولت فيها وتركتها ترتاح، شربتها عندما بردت، أنقذت نفسي بذلك”.

تركي شرب بوله ليبقى حيا
تركي شرب بوله ليبقى حيا

يُشار إلى أن الكثير من الأطباء، يؤكدون أن الإنسان قد يظل على قيد الحياة حتى ولو لم يشرب الماء لأيام معدودات، إلا أن العديد من المتغيرات قد تؤدي إلى وفاته مثل الإصابات التي تلحق به جراء انهيار المبنى، ومدى سخونة وبرودة الأجواء في الخارج والعديد من العوامل المحيطة حتى أن رجال الإنقاذ أنفسهم يعتبرون أن فرص العثور على ناجين بعد انقضاء مدة خمسة أيام هي بمثابة معجزة.

حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا

وتجاوزت حصيلة قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا فجر السادس من فبراير الجاري 43 ألف إنسان، مع العثور على ناجين جدد في عدد من الولايات التركية، في حين وجهت الأمم المتحدة نداءً لجمع أموال لدعم جهود الحكومة التركية لاحتواء تداعيات الكارثة.

إنقاذ عالقين بعد 261 ساعة

وفي الساعات الماضية، تمكنت فرق الطوارئ التركية من إنقاذ شخصين من تحت الأنقاض في مدينة أنطاكيا بعد مضي 261 ساعة على الزلزال.

واستطاع المنقذون انتشال محمد علي شاكر أوغلو (26 عاما) ومصطفى أوجي (34 عاما) على قيد الحياة في أنطاكيا مركز ولاية هاتاي.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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