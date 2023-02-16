الجمعة, فبراير 17, 2023
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حياتنا

بسبب سيجارة.. مسافرة عارية الصدر تحاول اقتحام قمرة القيادة (فيديو)

عضّت المسافرة كذلك كتف المضيفة بقوة

كتب ايمان الباجي
بسبب سيجارة..مسافرة عارية الصدر تحاول إقتحام قمرة القيادة (فيديو) watanserb.com
مسافرة عارية الصدر
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وطن- حظي مقطع فيديو بانتشار واسع، مؤخراََ، بعدما أظهر مسافرة روسية عارية الصدر، على متن طائرة تابعة لشركة إيروفلوت، تتجادل مع طاقم أفراد الطائرة، بعد أن منعتها إحدى المضيفات من التدخين في حمام الطائرة.

كشفت صدرها بطريقة فاضحة

حاولت أنزيليكا موسكفيتينا، البالغة من العمر 49 عامًا، اقتحام قمرة القيادة لرؤية الطيارين عندما اكتشفتها إحدى المضيفات وهي تدخن سيجارتها في مرحاض طائرة. ولكن ليس قبل أن تكشف صدرها بطريقة فاضحة أمام الركاب الآخرين، بما في ذلك الأطفال.

بحسب ما أكده موقع “nzherald” الإخباري، ذهبت المسافرة إلى مرحاض الطائرة لكي تدخن، وتركت مقعدها خلال فترة شهدت فيها الطائرة التي كانت على متنها اضطرابات شديدة.

المسافرة الروسية

فعندما علمت المضيفة بأنها كانت تدخن في المرحاض، طلبت منها العودة إلى مقعدها والتوقف عن التدخين. رفضت المسافرة ذلك وخلعت قميصها وحمالة صدرها، وأرادت الذهاب إلى قمرة القيادة للتحدث مع الطيار. كما عضت مضيفة طيران أخرى حاول تغطية جسدها ببطانية.

ومن خلال الفيديو، يمكن سماع أحد أفراد الطاقم وهو يقول لها: “سيدتي، اجلسي وارتدي ملابسك”.

اضطروا إلى تقييدها

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وفي الأخير، وبأمر من الطيار تم تقييد الراكبة من قبل أفراد الطاقم، بعد أن تسببت في حالة من قلق.

وقالت الراكبة في الفيديو: “أعرف أنني سأذهب إلى مستشفى للأمراض العقلية أو إلى السجن لمحاولة القيام بهذا، لكنني أطالب برؤية الطيارين”.

أنزيليكا موسكفيتينا

مرت الرحلة بسلام بعدما تمكن أفراد الطاقم من السيطرة عليها. ووصلت الطائرة كما هو مقرر إلى مطار شيريميتيفو بموسكو عندما احتجزتها الشرطة، وتلقت المضيفة العلاج الطبي.

رد الشركة على الحادثة

من جهتها، استخدمت شركة الطيران إيروفلوت هذا الحادث لتذكير الركاب بالقواعد والعقوبات للركاب المشاغبين.

وقال متحدث باسم شركة النقل الروسية لوسائل إعلام محلية: “تجاهلت الراكبة التحذيرات المتكررة من أفراد الطاقم وحاولت اقتحام قمرة القيادة”.

مضيفاً: “بسبب سلوكها العدواني، قرر قبطان الطائرة تقييدها للسيطرة عليها”.

وتابع بالقول: “تؤكد شركة إيروفلوت أن هذه الحادثة تثبت مرة أخرى الحاجة الملحة على المستوى التشريعي لتشديد العقوبة على الركاب المشاغبين”.

المصدرموقع "nzherald" الإخباري، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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