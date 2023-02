بسبب سيجارة.. مسافرة عارية الصدر تحاول اقتحام قمرة القيادة (فيديو)

- Advertisement -

وطن- حظي مقطع فيديو بانتشار واسع، مؤخراََ، بعدما أظهر مسافرة روسية عارية الصدر، على متن طائرة تابعة لشركة إيروفلوت، تتجادل مع طاقم أفراد الطائرة، بعد أن منعتها إحدى المضيفات من التدخين في حمام الطائرة.

حاولت أنزيليكا موسكفيتينا، البالغة من العمر 49 عامًا، اقتحام قمرة القيادة لرؤية الطيارين عندما اكتشفتها إحدى المضيفات وهي تدخن سيجارتها في مرحاض طائرة. ولكن ليس قبل أن تكشف صدرها بطريقة فاضحة أمام الركاب الآخرين، بما في ذلك الأطفال.

Striptease of a passenger of the flight "Aeroflot" Stavropol – Moscow.

The woman smoked in the toilet, undressed and started to get into the pilots shouting that everyone would die. Then she bit the stewardess and spent the rest of the flight handcuffed. pic.twitter.com/DvEyUtp8OX

— PLANES OF LEGEND (@PlanesOfLegend) February 14, 2023