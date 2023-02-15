4 من أسرار الطيران يكشفها موظفون سابقون بأفضل شركة طيران أمريكية عام 2021

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وطن– كثيرةٌ هي أسرار الطيران، وكثير من الناس يجهلونها، لكنّ موظفين سابقين بشركة خطوط دلتا الجوية الأمريكية، قرروا الكشف عن جانب من تلك الأسرار المتعلقة بالرحلات الجوية، وطبيعة عملهم.

وفقًا لتصنيف 2021 من موقع USA Today، فقد تم التصويت لشركة خطوط دلتا كأفضل شركة طيران من قبل المسافرين الأمريكيين، لكن حتى شركة الطيران الأكثر شعبية في أمريكا لديها نصيب من الأسرار.

فيما يلي أسرار كشفها موظفو سابقون بشركة خطوط دلتا الجوية الأمريكية:

قد تكون قادرًا على السفر مجانًا إذا كان أحد الأصدقاء أو أفراد العائلة عمل في دلتا:

إذا كنت قريبًا من شخص يعمل في خطوط دلتا الجوية، فقد يكون ذلك في صالحك. وفق تقرير موقع “bestlifeonline” ترجمته وطن.

فقد كشفت جين دوكستادر، وهي موظفة سابقة في دلتا عملت في المبيعات الدولية، عن أن موظفي شركة الطيران يحصلون على ما مجموعه ثمانية تصاريح صداقة كل عام، حتى بعد تقاعدهم.

وفقًا لصحيفة USA Today، تسمح هذه التصاريح لأفراد عائلة وأصدقاء موظفي شركة الطيران بالسفر مجانًا أو بسعر مخفض.

معظم مضيفات الطيران لا يفضلن العمل في الدرجة الأولى:

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بالنسبة لركاب شركات الطيران، تعتبر الدرجة الأولى رفاهية لا مثيل لها.

لكن “كات كمالاني”، التي عملت سابقًا كمضيفة طيران تابعة لشركة دلتا إيرلاينز، كشفت أنه لا يمكن قول الشيء نفسه بالنسبة للعمال.

وأوضحت “كمالاني” أن العمل في الدرجة الأولى لا يُنظر إليه عادةً على أنه أمر مرغوب فيه.

على الرغم من احتمالية الحصول على أجر إضافي، نادرًا ما يتطوع المضيفون لهذا الدور بسبب الضغوط الإضافية، والتي يمكن أن تشمل جلسات تدريب منفصلة وجلسات إحاطة قبل الرحلة، وفقًا لما ذكرته كمالاني.

لا حاجة لـ”إكرام” مضيفات دلتا:

على الرغم من أن الولايات المتحدة لديها ثقافة إكرامية كبيرة، فإن لاريسا بوليارد، موظفة سابقة في “دلتا” عملت مضيفة طيران من 2007 إلى 2017، قالت إنه “ليس من الضروري” توجيه إكرامية للمضيفات من شركة الطيران.

وأوضحت في منتدى Quora، أن “شركات الطيران القديمة تدفع للمضيفات أجورًا معيشية لائقة”.

وقالت بوليارد إنها ستقبل ويمكن أن تقبل الإكرامية “إذا تم الإصرار عليها”، لكنها أضافت أنها ستنقل إلى موظف آخر.

يقوم مضيفو الرحلة باستقصائك بمجرد صعودك على متن الطائرة:

هناك سبب لوقوف المضيفات في المقدمة في أثناء صعودك إلى الطائرة والسير في الممرات قبل الإقلاع.

لا يقتصر الأمر على الترحيب بك فقط.

بصفتها مضيفة طيران سابقة لشركة “دلتا”، كشفت “كمالاني” عن أنهم ينظرون إلى المسافرين خلال صعودهم الطائرة من أعلى لأسفل لمعرفة الأشخاص الأصحاء وبقدرة جسدية ممتازة، بحيث يمكن أن يلجأوا إليهم للمساعدة في حال حدوث أمر طارئ.

وأوضحت: “قد يكونون عسكريين ورجال إطفاء وممرضات وأطباء. لذلك في حالة الطوارئ -مثل حالة طبية طارئة أو إذا سنهبط بالطائرة أو كان هناك خرق أمني- فنحن نعرف من على طائرتنا ومن يمكنه مساعدتنا”.