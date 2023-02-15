الجمعة, فبراير 17, 2023
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لا تخطر على بالك.. ما هي اللغات الأكثر استخداما في العالم؟

"هناك أكثر من 23 لهجة يتم التحدث بها في الأراضي الهندية..."

كتب معالي بن عمر
أكثر لغات العالم استخدامًا watanserb.com
أكثر لغات العالم استخدامًا
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وطن– بينما لا توجد بيانات دقيقة عن عدد اللغات المستخدمة في العالم، يتفق المتخصصون على أن هناك قرابة 7000 لغة تقريبًا. ولكن ما هي اللغة الأكثر استخدامًا في العالم؟

بحسب تقرير لمجلة “سامانتيريس” الفرنسية، فإنه من المهم تحديد أن هذا التصنيف يعتمد على عدد المتحدثين وليس على عدد الأشخاص الذين يتكلمون اللغة الأم. وبناءً على هذه الملاحظة، من الواضح أن اللغة الأكثر استخدامًا في العالم لا تزال بلا شك، اللغة الإنجليزية. ومع وجود ما يقارب من 1.4 مليار شخص يتحدثون بها، من مجموع 8 مليارات شخص على وجه الأرض، تعتبر اللغة الإنجليزية اللغة الدولية بامتياز إلى درجة أنه يتم التحدث بها في جميع القارات وفي أكثر من 165 دولة، ولا سيما كلغة رسمية في 50 دولة.

وفي الواقع، بالإضافة إلى المملكة المتحدة وأستراليا والولايات المتحدة وجزء من كندا التي جعلت منها لغة الدولة الرسمية، فإن دولاً أخرى مثل: جنوب إفريقيا أو الهند أو كينيا، جعلت منها إحدى لغاتها الرسمية أيضًا.

لغة الماندراين الصينية: ثاني أكثر اللغات تحدثًا في العالم

مع وجود أكثر من 1.1 مليار شخص يتحدثونها يوميًا، تعد لغة الماندراين الصينية ثاني أكثر اللغات تحدثًا في العالم. وتُعرف هذه اللغة أيضًا باسم “بوتونغهوا”، وهي إحدى اللغات الرسمية الستة للأمم المتحدة إلى جانب الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والعربية والروسية.

تعد لغة الماندرين الصينية ثاني أكثر اللغات تحدثًا في العالم
تعد لغة الماندرين الصينية ثاني أكثر اللغات تحدثًا في العالم

ووفق ترجمة “وطن“، فإن لغة الماندراين تنتشر على نطاق واسع في الصين، وخاصة في الجزء الشمالي الشرقي من البلاد، كما يتم التحدث بها على نطاق واسع في مناطق مثل: سنغافورة وتايوان وإندونيسيا وحتى في المملكة المتحدة. فضلاً عن أن الصين تعدّ البلد الأكثر اكتظاظًا بالسكان، قبل الهند. وبالتالي، من الواضح أن لغة الماندرين الصينية تحتل مكانة مهمة ضمن هذا التصنيف. وبخلاف لغة الماندريان، فإن الصين يوجد فيها عدد كبير من اللهجات الأخرى.

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الهندية: ثالث أكثر لغة منطوقة في العالم

لا جرمَ أن اللغة الهندية مهمة للغاية، لا سيما وأن عدد سكان الهند يبلغ 1.4 مليار نسمة، كما تعدّ اللغة الهندية ثالث أكثر اللغات استخدامًا في العالم. ومع ذلك، فهي ليست، بالمعنى الدقيق للكلمة، لغة وطنية رسيمة.

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وعلى هذا النحو وكما ذكر أعلاه، تظل اللغة الإنجليزية هي اللغة الرسمية في الهند. ومع ذلك، يتم التحدث باللغة الهندية بشكل يومي من قبل ما يقرب من نصف السكان الهنود، ومعظمهم يعيشون في شمال البلاد. تمامًا كما يتم استخدامه في دول أخرى مثل باكستان أو موريشيوس.

ولاحظ أن كلمات مثل الشامبو أو البنغلاو أو جينغل أو حتى البيجامات مأخوذة من الهند! أخيرًا، كما هو الحال في الولايات الأخرى، هناك أكثر من 23 لهجة يتم التحدث بها في الأراضي الهندية.

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ما أكثر 8 لغات تحدثًا في العالم من حيث عدد السكان؟

تُستخدم اللغات الأكثر تحدثًا في العالم بشكل عام بالنظر لاستعمار الأراضي. لكن ليس كلها بالتأكيد، فبعضهم الآخر يتحدثها كلغة أم. وفيما يلي اللغات الثمانية الأكثر استخدامًا في العالم:

  • اللغة الإنجليزية ويبلغ عدد المتكلمين بها في العالم 1.348 مليار نسمة.
  • لغة الماندراين ويبلغ عدد المتكلمين بها 1.120 مليار نسمة.
  • اللغة الهندية ويبلغ عدد المتكلمين بها 600 مليون.
  • اللغة الإسبانية ويبلغ عدد المتكلمين بها 543 مليون إسباني؟
  • اللغة العربية ويبلغ عدد المتكلمين بها 247 مليوناً.
  • اللغة البنغالية ويبلغ عدد المتكلمين بها 268 مليون نسمة.
  • اللغة الفرنسية ويبلغ عدد المتكلمين بها مع أكثر من 267 مليون شخص.
  • اللغة الروسية ويبلغ عدد المتكلمين بها أكثر من 258 مليون شخص.
اللغات الثمانية الأكثر استخدامًا في العالم
اللغات الثمانية الأكثر استخدامًا في العالم
المصدرسامانتيريس-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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