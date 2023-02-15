لا تخطر على بالك.. ما هي اللغات الأكثر استخداما في العالم؟

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وطن– بينما لا توجد بيانات دقيقة عن عدد اللغات المستخدمة في العالم، يتفق المتخصصون على أن هناك قرابة 7000 لغة تقريبًا. ولكن ما هي اللغة الأكثر استخدامًا في العالم؟

بحسب تقرير لمجلة “سامانتيريس” الفرنسية، فإنه من المهم تحديد أن هذا التصنيف يعتمد على عدد المتحدثين وليس على عدد الأشخاص الذين يتكلمون اللغة الأم. وبناءً على هذه الملاحظة، من الواضح أن اللغة الأكثر استخدامًا في العالم لا تزال بلا شك، اللغة الإنجليزية. ومع وجود ما يقارب من 1.4 مليار شخص يتحدثون بها، من مجموع 8 مليارات شخص على وجه الأرض، تعتبر اللغة الإنجليزية اللغة الدولية بامتياز إلى درجة أنه يتم التحدث بها في جميع القارات وفي أكثر من 165 دولة، ولا سيما كلغة رسمية في 50 دولة.

وفي الواقع، بالإضافة إلى المملكة المتحدة وأستراليا والولايات المتحدة وجزء من كندا التي جعلت منها لغة الدولة الرسمية، فإن دولاً أخرى مثل: جنوب إفريقيا أو الهند أو كينيا، جعلت منها إحدى لغاتها الرسمية أيضًا.

لغة الماندراين الصينية: ثاني أكثر اللغات تحدثًا في العالم

مع وجود أكثر من 1.1 مليار شخص يتحدثونها يوميًا، تعد لغة الماندراين الصينية ثاني أكثر اللغات تحدثًا في العالم. وتُعرف هذه اللغة أيضًا باسم “بوتونغهوا”، وهي إحدى اللغات الرسمية الستة للأمم المتحدة إلى جانب الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والعربية والروسية.

ووفق ترجمة “وطن“، فإن لغة الماندراين تنتشر على نطاق واسع في الصين، وخاصة في الجزء الشمالي الشرقي من البلاد، كما يتم التحدث بها على نطاق واسع في مناطق مثل: سنغافورة وتايوان وإندونيسيا وحتى في المملكة المتحدة. فضلاً عن أن الصين تعدّ البلد الأكثر اكتظاظًا بالسكان، قبل الهند. وبالتالي، من الواضح أن لغة الماندرين الصينية تحتل مكانة مهمة ضمن هذا التصنيف. وبخلاف لغة الماندريان، فإن الصين يوجد فيها عدد كبير من اللهجات الأخرى.

الهندية: ثالث أكثر لغة منطوقة في العالم

لا جرمَ أن اللغة الهندية مهمة للغاية، لا سيما وأن عدد سكان الهند يبلغ 1.4 مليار نسمة، كما تعدّ اللغة الهندية ثالث أكثر اللغات استخدامًا في العالم. ومع ذلك، فهي ليست، بالمعنى الدقيق للكلمة، لغة وطنية رسيمة.

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وعلى هذا النحو وكما ذكر أعلاه، تظل اللغة الإنجليزية هي اللغة الرسمية في الهند. ومع ذلك، يتم التحدث باللغة الهندية بشكل يومي من قبل ما يقرب من نصف السكان الهنود، ومعظمهم يعيشون في شمال البلاد. تمامًا كما يتم استخدامه في دول أخرى مثل باكستان أو موريشيوس.

ولاحظ أن كلمات مثل الشامبو أو البنغلاو أو جينغل أو حتى البيجامات مأخوذة من الهند! أخيرًا، كما هو الحال في الولايات الأخرى، هناك أكثر من 23 لهجة يتم التحدث بها في الأراضي الهندية.

ما أكثر 8 لغات تحدثًا في العالم من حيث عدد السكان؟

تُستخدم اللغات الأكثر تحدثًا في العالم بشكل عام بالنظر لاستعمار الأراضي. لكن ليس كلها بالتأكيد، فبعضهم الآخر يتحدثها كلغة أم. وفيما يلي اللغات الثمانية الأكثر استخدامًا في العالم: