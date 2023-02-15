الجمعة, فبراير 17, 2023
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رياضة

شتمه بألفاظٍ نابية .. تفاصيل مشاجرة لوكاكو مع زميله في إنتر ميلان (فيديو)

مدرب إنتر ميلان إنزاغي يصالح لوكاكو مع زميله باريلا بعد شجارهما داخل الملعب

كتب فارس أبو شيحة
لوكاكو وباريلا watanserb.com
مشاجرة لوكاكو وباريلا
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وطن- كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن تفاصيل مشاجرة روميلو لوكاكو مع زميله في فريق إنتر ميلان، خلال تواجدهما داخل أرضية ملعب المباراة وصولاً إلى خارجه.

وأفاد موقع (كالتشيو ميركاتو) الإيطالي، عن التصرف المسيئ من قبل النجم البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب إنتر ميلان، تجاه زميله الإيطالي نيكولو باريلا، خلال المباراة الماضية للفريق، أمام سامبدوريا، في منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإيطالي الممتاز (الكالتشيو).

مشاجرة لوكاكو مع زميله نيكولو باريلا

والتقطت عدسات الكاميرا عند الدقيقة الـ38 من مجريات الشوط الأول، قيام البلجيكي لوكاكو بالصراخ في وجه زميله نيكولو باريلا، بسبب فشل الأخير في الحفاظ على الكرة داخل أرضية الملعب، أمام منافسه سامبدوريا.

كما وبحسب الموقع، البلجيكي لوكاكو شتم زميله باريلا، قائلاً له: “كفى الآن، اخرس ولا تسمح لنفسك بذلك بعد الآن، اذهب إلى المشجعين يا ابن …”.

لكن الأمر لم يقتصر على المشاجرة بين لوكاكو وزميله باريلا داخل أرضية ملعب المباراة؛ بل ذهب الأمر خارج أرضية الملعب، قبل أن يدخل اللاعبين في فريق نادي إنتر ميلان لحل المشكلة والمصافحة بينهما.

مشاجرة لوكاكو وباريلا
مشاجرة لوكاكو وباريلا

تعليق مدرب إنتر ميلان إنزاغي على الحادثة

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من جهته، علق مدرب إنتر ميلان إنزاغي على حادثة مشاجرة لوكاكو وزميله باريلا داخل أرضية ملعب المباراة، “هذه الأمور تحدث فوق أرضبة الملعب. ولكن لا ينبغي لها أن تحدث، ولا أحب رؤيتها”.

وأضاف المدرب إنزاغي: “لوكاكو وباريلا جلسا مع بعضهما البعض خلال الاستراحة بين الشوطين، وهما صديقان مقربان”.

كما ختم مدرب إنتر ميلان حديثه: “بالطبع هذه الأمور أو المواقف لا أريد رؤيتها في الفريق”.

الدوري الإيطالي الممتاز

وتعثر فريق إنتر ميلان بالتعادل السلبي بدون أهداف أمام منافسه سامبدوريا، في منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإيطالي الممتاز.

روميلو لوكاكو
روميلو لوكاكو

ويحتل فريق إنتر ميلان وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي (الكالتشيو)، برصيد 44 نقطة، وبفارق كبير عن المتربع على عرش الصدارة نابولي برصيد 59 نقطة للموسم الجاري.

المصدروطن + كالتشيو ميركاتو + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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