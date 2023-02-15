شتمه بألفاظٍ نابية .. تفاصيل مشاجرة لوكاكو مع زميله في إنتر ميلان (فيديو)

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وطن- كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن تفاصيل مشاجرة روميلو لوكاكو مع زميله في فريق إنتر ميلان، خلال تواجدهما داخل أرضية ملعب المباراة وصولاً إلى خارجه.

وأفاد موقع (كالتشيو ميركاتو) الإيطالي، عن التصرف المسيئ من قبل النجم البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب إنتر ميلان، تجاه زميله الإيطالي نيكولو باريلا، خلال المباراة الماضية للفريق، أمام سامبدوريا، في منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإيطالي الممتاز (الكالتشيو).

مشاجرة لوكاكو مع زميله نيكولو باريلا

والتقطت عدسات الكاميرا عند الدقيقة الـ38 من مجريات الشوط الأول، قيام البلجيكي لوكاكو بالصراخ في وجه زميله نيكولو باريلا، بسبب فشل الأخير في الحفاظ على الكرة داخل أرضية الملعب، أمام منافسه سامبدوريا.

كما وبحسب الموقع، البلجيكي لوكاكو شتم زميله باريلا، قائلاً له: “كفى الآن، اخرس ولا تسمح لنفسك بذلك بعد الآن، اذهب إلى المشجعين يا ابن …”.

اللقطة كاملة اللي سببت مشكلة لوكاكو و باريلا pic.twitter.com/jXaXbueiFE — Bn Omar (@AbdullahFCI) February 14, 2023

لكن الأمر لم يقتصر على المشاجرة بين لوكاكو وزميله باريلا داخل أرضية ملعب المباراة؛ بل ذهب الأمر خارج أرضية الملعب، قبل أن يدخل اللاعبين في فريق نادي إنتر ميلان لحل المشكلة والمصافحة بينهما.

تعليق مدرب إنتر ميلان إنزاغي على الحادثة

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من جهته، علق مدرب إنتر ميلان إنزاغي على حادثة مشاجرة لوكاكو وزميله باريلا داخل أرضية ملعب المباراة، “هذه الأمور تحدث فوق أرضبة الملعب. ولكن لا ينبغي لها أن تحدث، ولا أحب رؤيتها”.

وأضاف المدرب إنزاغي: “لوكاكو وباريلا جلسا مع بعضهما البعض خلال الاستراحة بين الشوطين، وهما صديقان مقربان”.

كما ختم مدرب إنتر ميلان حديثه: “بالطبع هذه الأمور أو المواقف لا أريد رؤيتها في الفريق”.

الدوري الإيطالي الممتاز

وتعثر فريق إنتر ميلان بالتعادل السلبي بدون أهداف أمام منافسه سامبدوريا، في منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإيطالي الممتاز.

ويحتل فريق إنتر ميلان وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي (الكالتشيو)، برصيد 44 نقطة، وبفارق كبير عن المتربع على عرش الصدارة نابولي برصيد 59 نقطة للموسم الجاري.