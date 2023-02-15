تحقيق لـ”الغارديان” يكشف قيام فريق إسرائيلي بالتلاعب بأكثر من 30 انتخابات حول العالم

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وطن- قالت صحيفة “الغارديان” إن تحقيقا جديدا أجراه اتحاد الصحفيين الدوليين، كشف عن فريق من المقاولين الإسرائيليين الذين يزعمون أنهم تلاعبوا بأكثر من 30 انتخابات حول العالم باستخدام القرصنة والتخريب والمعلومات المضللة الآلية على وسائل التواصل الاجتماعي .

وبحسب التحقيق يدير الوحدة تل حنان ، وهو عنصر سابق في القوات الخاصة الإسرائيلية يبلغ من العمر 50 عامًا ويعمل الآن بشكل خاص باستخدام الاسم المستعار “خورخي” ، ويبدو أنه كان يعمل تحت الرادار في الانتخابات في بلدان مختلفة لأكثر من عقدين من الزمن.

ويكشف التحقيق عن تفاصيل غير عادية حول كيفية تسليح المعلومات المضللة من قبل فريق Team Jorge ، الذي يدير خدمة خاصة تقدم للتدخل سراً في الانتخابات دون أي أثر. تعمل المجموعة أيضًا مع عملاء من الشركات.

العمليات السوداء

وأخبر تل حنان المراسلين السريين أن خدماته ، التي يصفها آخرون بـ “العمليات السوداء” ، كانت متاحة لوكالات المخابرات والحملات السياسية والشركات الخاصة التي أرادت التلاعب بالرأي العام سراً. قال إنهم استخدموا في جميع أنحاء إفريقيا وأمريكا الجنوبية والوسطى والولايات المتحدة وأوروبا.

إحدى خدمات Team Jorge الرئيسية هي حزمة برامج متطورة أو Advanced Impact Media Solutions أو Aims. يتحكم في جيش ضخم من آلاف الملفات الشخصية المزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي على Twitter و LinkedIn و Facebook و Telegram و Gmail و Instagram و YouTube. حتى أن بعض الصور الرمزية لديها حسابات أمازون مع بطاقات ائتمان ومحافظ بيتكوين وحسابات Airbnb .

30 مراسلا لصحف عالمية شاركوا في التحقيق

وكشفت صحيفة “الغارديان” أن التحقيق أجراه 30 مراسلا من عدة صحف عالمية وهو جزء من تحقيق أوسع في صناعة المعلومات المضللة ، من قبل Forbidden Stories ، وهي منظمة فرنسية غير ربحية تتمثل مهمتها في متابعة عمل المراسلين الذين تعرضوا للاغتيال أو التهديد أو السجن.

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وتم تصوير اللقطات السرية من قبل ثلاثة مراسلين اقتربوا من فريق خورخي متظاهرين بأنهم عملاء محتملين.

في أكثر من ست ساعات من الاجتماعات المسجلة سرًا ، تحدث تل حنان وفريقه عن كيفية جمع المعلومات الاستخبارية عن المنافسين ، بما في ذلك استخدام تقنيات القرصنة للوصول إلى حسابات Gmail و Telegram. ، موضحة الصحيفة كيف تفاخروا بزرع المواد في المنافذ الإخبارية الشرعية ، والتي يتم تضخيمها بعد ذلك بواسطة برنامج Aims لإدارة الروبوتات.

وبحسب الصحيفة، يبدو أن الكثير من استراتيجيتهم تدور حول تعطيل أو تخريب الحملات المنافسة: حتى أن الفريق ادعى أنه أرسل لعبة جنسية تم تسليمها عبر أمازون إلى منزل أحد السياسيين ، بهدف إعطاء زوجته الانطباع الخاطئ بأنه كان على علاقة غرامية.

ولفتت الصحيفة إلى أن الأساليب والتقنيات التي وصفها Team Jorge تثير تحديات جديدة لمنصات التكنولوجيا الكبيرة ، التي كافحت لسنوات لمنع الجهات الشائنة من نشر الأكاذيب أو خرق الأمن على منصاتها، مشيرة إلى أن الدليل على وجود سوق خاص عالمي في المعلومات المضللة التي تستهدف الانتخابات سيقرع أيضًا أجراس الإنذار للديمقراطيات في جميع أنحاء العالم.

إحراج لإسرائيل

وقالت الصحيفة إن اكتشاف فريق خورخي قد يتسبب في إحراج إسرائيل ، التي تعرضت لضغوط دبلوماسية متزايدة في السنوات الأخيرة بسبب تصديرها للأسلحة السيبرانية التي تقوض الديمقراطية وحقوق الإنسان.

ونوهت إلى أن تل حنانـ يبدو أنه أجرى بعض عمليات التضليل على الأقل من خلال شركة إسرائيلية ، Demoman International ، المسجلة على موقع إلكتروني تديره وزارة الدفاع الإسرائيلية لتعزيز الصادرات الدفاعية. ولم ترد وزارة الدفاع الإسرائيلية على طلبات التعليق.

اللقطات السرية

وفقا للتحقيق، فإنه بالنظر إلى خبرتهم في الحيلة ، ربما يكون من المدهش أن تل حنان وزملائه سمحوا لأنفسهم بالكشف عن طريق المراسلين السريين، حيث كافح الصحفيون الذين يستخدمون الأساليب التقليدية لإلقاء الضوء على صناعة المعلومات المضللة ، التي تجد صعوبة في تجنب اكتشافها.

وبالتالي ، فإن الاجتماعات التي تم تصويرها سراً ، والتي عُقدت بين شهري يوليو وديسمبر 2022 ، توفر نافذة نادرة في آليات التضليل للتأجير.

وفي تفاصيل عملية الكشف عن الفضيحة، اقترب ثلاثة صحفيين – من راديو فرنسا وهآرتس وذا ماركر – من فريق خورخي متظاهرين بأنهم مستشارون يعملون لصالح دولة أفريقية غير مستقرة سياسياً أرادت المساعدة في تأخير الانتخابات.

وتمت المواجهات مع تل حنان وزملائه عبر مكالمات فيديو واجتماع شخصي في قاعدة فريق خورخي ، وهو مكتب غير مميز في منطقة صناعية في موديعين ، على بعد 20 ميلاً خارج تل أبيب.

ووصف تل حنان فريقه بأنهم “خريجو الجهات الحكومية” ، من ذوي الخبرة في التمويل ووسائل التواصل الاجتماعي والحملات ، فضلاً عن “الحرب النفسية” ، ويعملون من ستة مكاتب حول العالم. وحضر الاجتماعات أربعة من زملاء حنان ، من بينهم شقيقه زوهار حنان الذي وصف بأنه الرئيس التنفيذي للمجموعة.

الوحدة لديها فريق في الإمارات

ونشرت الغارديان تفاصيل العرض الأولي للعملاء المحتملين ، حيث قال حنان: “نحن الآن منخرطون في انتخابات واحدة في إفريقيا … لدينا فريق في اليونان وفريق في [الإمارات] … أنت تتبع التقدم. [لقد أكملنا] 33 حملة على المستوى الرئاسي ، 27 منها كانت ناجحة “. في وقت لاحق ، قال إنه شارك في “مشروعين رئيسيين” في الولايات المتحدة ، لكنه ادعى عدم الانخراط مباشرة في السياسة الأمريكية.

ووفقا للصحيفة، لم يكن من الممكن التحقق من جميع ادعاءات Team Jorge في الاجتماعات السرية ، وربما كان تل حنان يقوم بتجميلها من أجل تأمين صفقة مربحة مع العملاء المحتملين. على سبيل المثال ، يبدو أنه ربما يكون قد بالغ في أتعابه عند مناقشة تكلفة خدماته.

المبالغ التي يتقاضاها الفريق على عملياته القذرة

ولفتت الصحيفة إلى ان Team Jorge أخبر المراسلين أنهم سيقبلون المدفوعات بمجموعة متنوعة من العملات ، بما في ذلك العملات المشفرة مثل البيتكوين أو النقد. قال إنه سيتقاضى ما بين 6 و 15 مليون يورو للتدخل في الانتخابات.

ومع ذلك ، تظهر رسائل البريد الإلكتروني المسربة إلى الغارديان أن تل حنان طلب رسومًا أكثر تواضعًا، حيث يشير أحدهم إلى أنه طلب في عام 2015 مبلغ 160 ألف دولار من شركة الاستشارات البريطانية كامبريدج أناليتيكا التي انتهت صلاحيتها الآن للمشاركة في حملة استمرت ثمانية أسابيع في إحدى دول أمريكا اللاتينية.

وفي عام 2017 ، تقدمت حنان مرة أخرى للعمل في Cambridge Analytica ، هذه المرة في كينيا ، لكن الشركة الاستشارية رفضت ذلك ، حيث قالت إن “400.000 – 600.000 دولار شهريًا ، وأكثر بكثير للاستجابة للأزمات” كان أكثر مما يدفعه عملاؤها.

وتتبعت “الغارديان” وشركاؤها في إعداد التقارير نشاط الروبوت المرتبط بالأهداف عبر الإنترنت. كانت وراء حملات وسائط التواصل الاجتماعي المزيفة ، التي تنطوي في الغالب على نزاعات تجارية ، في حوالي 20 دولة بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا وألمانيا وسويسرا والمكسيك والسنغال والهند والإمارات العربية المتحدة.

ولفتت الصحيفة إلى أنه هذا الأسبوع ، قام Meta ، مالك Facebook ، بإزالة الروبوتات المرتبطة بـ Aims على منصتها بعد أن شارك الصحفيون عينة من الحسابات المزيفة مع الشركة. يوم الثلاثاء ، قام متحدث باسم Meta بربط روبوتات Aims بآخرين تم ربطهم في عام 2019 بشركة إسرائيلية أخرى ، لم تعد موجودة الآن ، تم حظرها من المنصة.

وقال المتحدث: “هذا النشاط الأخير هو محاولة من قبل بعض الأشخاص أنفسهم للعودة وقمنا بإزالتهم لانتهاكهم سياساتنا”. “يبدو أن نشاط المجموعة الأخير قد تمحور حول تقديم عرائض مزيفة على الإنترنت أو نشر قصص ملفقة في وسائل الإعلام الرئيسية”.

وبالإضافة إلى Aims ، أخبر تل حنان المراسلين عن “آلة المدون” الخاصة به – وهي نظام آلي لإنشاء مواقع الويب التي يمكن أن تستخدمها ملفات تعريف الوسائط الاجتماعية التي تسيطر عليها Aims لنشر الأخبار المزيفة عبر الإنترنت. ”

استغلال ضعف نظام الاتصالات SS7

ونوهت الصحيفة إلى أن تل حنان اقترح للمراسلين السريين أن بعض أساليب القرصنة التي استخدمها استغلت نقاط الضعف في نظام اتصالات الإشارات العالمي ، SS7 ، والذي اعتبره الخبراء لعقود من الزمن نقطة ضعف في شبكة الاتصالات.

وبحسب الصحيفة، لم يرد تل حنان على طلبات مفصلة للتعليق ، زاعمًا أنه يحتاج إلى “موافقة” من سلطة غير محددة قبل القيام بذلك. لكنه أضاف: “لكي أكون واضحا ، أنفي ارتكاب أي مخالفة”.

وأضاف زوهار حنان شقيقه وشريكه في العمل: “كنت أعمل طوال حياتي وفق القانون!”