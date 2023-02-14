الثلاثاء, فبراير 14, 2023
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حياتنا

لا تتخلّص من سائل الزبادي الشفاف.. فهكذا ستفسده ويصبح غير صالح للاستهلاك

"كمية السائل فوق الزبادي تعتمد بشكل أساسي على الوقت..."

كتب معالي بن عمر
الزبادي watanserb.com
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وطن-يعتبر الزبادي من أكثر الأطعمة التي يستهلكها الكبار والصغار بشكل كبير، لأنها تحتوي على مجموعة واسعة من الفوائد الصحية. فهي مصدر جيد لفيتامينات أ والمجموعة ب، وكذلك المعادن، بما في ذلك الكالسيوم، فضلاً عن أنه عنصر غذائي أساسي للحفاظ على قوة العظام.

وبحسب ما نشرته صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، فإن تناول الزبادي كل يوم، يحافظ على انتظام حركات الأمعاء لدينا ويحسن فلورا الجسم. كما يقتل البكتيريا الضارة في الأمعاء ويجعل جهازنا الهضمي أكثر صحة.

كما ثبت أن الزبادي فعال في الوقاية من الإمساك ومرض التهاب الأمعاء؛ فهو يساعد في تقوية المناعة الطبيعية ويقلل من مخاطر الاصابة بالسرطان وينظم مستويات السكر في الدم. وعلاوة على ذلك، يقلل الزبادي من ارتفاع ضغط الدم وخطر الإصابة بأمراض القلب، حيث أظهر تناول الزبادي بشكل منتظم أنه يقلل من ضغط الدم وهو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب.

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ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بتناول الزبادي، فهناك خطأ نرتكبه جميعًا تقريبًا؛ وهو التخلص من السائل الشفاف المترسّب فوق الزبادي.

فماهو سائل الزبادي الشفاف؟ وما أهمية وجوده؟

سائل الزبادي الشفاف

هذا السؤال بالتحديد طرحه أحد قراء النيويورك تايمز منذ ما يقارب من ثلاثة عقود، وأوضح من خلاله ميشيل سانتان الباحث في شركة دانون ما يلي: “هذا السائل الشفاف هو مصل اللبن، وهو الجزء المائي من اللبن الذي ينفصل عن اللبن الرائب، وهو الجزء الأبيض والأكثر كثافة”.

يحتوي الزيادي على الكالسيوم والكثير من المنافع
يحتوي الزيادي على الكالسيوم والكثير من المنافع
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ووفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن  كمية السائل فوق الزبادي تعتمد بشكل أساسي على الوقت: فكلما طالت مدة التخمير، زاد عدد مصل اللبن الذي يرتفع إلى السطح. وتشمل أيضًا جوانب أخرى، مثل الحركات التي تمر بها علبة الزبادي أثناء النقل.

الشيء الأكثر إثارة للاهتمام هو أن مصل اللبن، المكون في الغالب من الماء، هو أحد أهم مجموعتين من بروتينات الحليب.حيث يحتوي سائل الزبادي على سلسلة من العناصر الغذائية الضرورية ليعمل الجسم بشكل سليم، لذا فإن التخلص من سائل الزبادي يعد خطأً كبيرًا.

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فمن ناحية، يوفر البوتاسيوم، وهو معدن رئيسي للجهاز العصبي ويؤدي وظائف مختلفة: فهو يساعد على التغلّب على انقباض العضلات، ويثبّت معدل ضربات القلب ثابتًا، ويطرد النفايات من الخلايا وتصل العناصر الغذائية بشكل صحيح إلى نفس الشيء.

ومن ناحية أخرى، يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم، ما يساعد في الحفاظ على صحة العظام وقوتها. كما أنه يشارك في تخثر الدم، وفي استقبال الإشارات العصبية وفي استرخاء العضلات وانقباضها.

لا تتخلص من السائل الشفاف في الزبادي
لا تتخلص من السائل الشفاف في الزبادي

وبالإضافة إلى كل هذا يجب أن نضيف أن هناك دراستين، إحداهما من مركز مينيسوتا للأبحاث التطبيقية (الولايات المتحدة) والأخرى من جامعة كيرتن (أستراليا)، يعتقدان أن بروتينات مصل اللبن يمكن أن يعزز فقدان الوزن وتقليل مستويات الكوليسترول ومحاربة السمنة.

وباختصار شديد، بمعرفة ماهيته ومعرفة فوائده، في المرة القادمة التي نصنع فيها الزبادي، سنفكر مرتين قبل التخلص من السائل الشفاف. ومن الأفضل تقليبه حتى يختلط بالجزء الكثيف من الزبادي.

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المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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