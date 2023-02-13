الإثنين, فبراير 13, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةرياضةتشكيلة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ والمُعلق في دوري أبطال أوروبا
رياضة

تشكيلة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ والمُعلق في دوري أبطال أوروبا

مواجهات ذهاب دور ال16 من منافسات دوري أبطال أوروبا 2022-2023

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ watanserb.com
تشكيلة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ
- Advertisement -

وطن- يترقب عشاق ومحبي كرة القدم، مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، الثلاثاء، في منافسات ذهاب دوري أبطال أوروبا 2023 دور ال16.

وستنطلق صافرة بداية مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، على أرض ملعب (بارك دي برينس) في العاصمة الفرنسية (باريس)، عند الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي.

توقيت مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ

كما وستكون المباراة بتوقيت القدس الشريف ومصر، في تمام الساعة العاشرة مساءً، بينما بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب وتونس والجزائر، فستكون عند الساعة التاسعة مساءً.

ولكن بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون المباراة في تمام الساعة الثانية عشرة مساءً.

معلق مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ

وسيعلق على أحداث المباراة المثيرة والقوية بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، في ذهاب دور ال19 من بطولة دوري أبطال أوروبا 2023، على قنوات بين سبورت الرياضية القطرية، المعلق اليمني حسن العيدروس.

تشكيلة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

وسيلعب المدرب الفرنسي كريستوف غالتييه، المباراة القوية أمام بايرن ميونخ، في منافسات دوري أبطال أوروبا 2022-2023، بتشكيلة متوقعة، كما يلي:

- Advertisement -

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

دفاع التشكيلة: سيرخيو راموس، أشرف حكيمي، ماركينيوس، بريسنيل كيمبيمبى (نونو مينديز).

خط الوسط: فيتور فيريرا، ماركو فيراتى، دانيلو بيريرا (كارلوس سولير).

مركز الهجوم: نيمار جونيور، ليونيل ميسي، هوغو ايكتيكي.

تدريبات باريس سان جيرمان
تدريبات باريس سان جيرمان

ومن المحتمل أن يغيب عن صفوف تشكيلة باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونخ، في منافسات دوري أبطال أوروبا دور ال16، النجم الفرنسي كيليان مبابي بسبب الإصابة.

تشكيلة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان

وسيدخل المدرب الألماني يويليان ناغلسمان، المباراة القوية أمام صاحب الأرض باريس سان جيرمان، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: يان سومير.

دفاع التشكيلة: دي ليخت، دايوت أوباميكانو، بنجامين بافارد.

خط الوسط: جمال موسيالا، ليروي ساني، جواو كانسيلو، سيرج غنابري.

مركز الهجوم: توماس مولر، إريك ماكسيم تشوبو موتينغ.

وسيغيب عن صفوف البافاري الألماني عن مواجهة باريس سان جيرمان، النجم السنغالي ساديو ماني بسبب الإصابة.

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

يذكر بأن مباراة الإياب من منافسات دور ال16 من دوري أبطال أوروبا، بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، ستكون في الثامن من شهر آذار/ مارس القادم على ملعب (أليانز أرينا).

المصدروطن + باريس سان جيرمان + بايرن ميونخ
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

مواعيد مباريات ذهاب دوري أبطال أوروبا 2023 دور ال16

رياضة

مدينة فرنسية تُهدد نيمار باللجوء إلى القضاء بسبب هذا التصرف

رياضة

باريس سان جيرمان يسقط أمام موناكو بالثلاثة قبيل مواجهة بايرن ميونخ (فيديو)

رياضة

جدول مباريات ذهاب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا 2023

رياضة

مارسيليا يُقصي باريس سان جيرمان من كأس فرنسا 2023 (فيديو)

رياضة

تشكيلة باريس سان جيرمان ضد مارسيليا في كأس فرنسا 2023

رياضة

خبر حزين لجماهير البافاري بشأن إصابة ساديو ماني

رياضة

باريس سان جيرمان يكشف تفاصيل إصابة مبابي ومدة غيابه

رياضة

ترتيب الدوري الفرنسي 2023 مع ختام الجولة ال21

رياضة

مبابي وراموس خارج الخدمة قبيل مواجهة بايرن ميونخ بدوري الأبطال

رياضة

سبب فشل انتقال حكيم زياش إلى باريس سان جيرمان

رياضة

حكيم زياش قريب من التوقيع مع باريس سان جيرمان

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

بمبلغ ضخم.. UEFA يمنح قطر الضوء الأخضر للاستحواذ على مانشستر يونايتد!

فتاة سورية توثق بهاتفها سرقة معونات منكوبي الزلزال وبيعها بالأسواق ومفاجآت لا تصدق

مرعب.. لحظة انفجار كويكب فوق القنال الإنجليزي قبل ارتطامه بالأرض (شاهد)

تفاوت كبير في ما بينهم..كم يبلغ طول أفراد العائلة المالكة البريطانية؟

ريهانا تكشف مفاجأة خلال “سوبر بول”.. هل كان ذلك سبب انفصالها عن حبيبها السعودي؟

ترقب بيانات التضخم الأمريكية يضرب الاقتصاد.. ماذا حدث للذهب والدولار؟

تبرع سخي جداً من توكل كرمان لضحايا الزلزال في تركيا!

مكوّن منزلي في مطبخك سيغير منزلك بالكامل

“البنات صايعة”.. إعلامية سعودية شهيرة توثق مشاهد الانحلال في المملكة (فيديو)

مواعيد مباريات ذهاب دوري أبطال أوروبا 2023 دور ال16

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC