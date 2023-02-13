تشكيلة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ والمُعلق في دوري أبطال أوروبا

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وطن- يترقب عشاق ومحبي كرة القدم، مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، الثلاثاء، في منافسات ذهاب دوري أبطال أوروبا 2023 دور ال16.

وستنطلق صافرة بداية مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، على أرض ملعب (بارك دي برينس) في العاصمة الفرنسية (باريس)، عند الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي.

توقيت مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ

كما وستكون المباراة بتوقيت القدس الشريف ومصر، في تمام الساعة العاشرة مساءً، بينما بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب وتونس والجزائر، فستكون عند الساعة التاسعة مساءً.

ولكن بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون المباراة في تمام الساعة الثانية عشرة مساءً.

معلق مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ

وسيعلق على أحداث المباراة المثيرة والقوية بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، في ذهاب دور ال19 من بطولة دوري أبطال أوروبا 2023، على قنوات بين سبورت الرياضية القطرية، المعلق اليمني حسن العيدروس.

تشكيلة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

وسيلعب المدرب الفرنسي كريستوف غالتييه، المباراة القوية أمام بايرن ميونخ، في منافسات دوري أبطال أوروبا 2022-2023، بتشكيلة متوقعة، كما يلي:

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حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

دفاع التشكيلة: سيرخيو راموس، أشرف حكيمي، ماركينيوس، بريسنيل كيمبيمبى (نونو مينديز).

تدريبات في القلعة الباريسية 🎥

pic.twitter.com/0F7G10jv0B — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) February 12, 2023

خط الوسط: فيتور فيريرا، ماركو فيراتى، دانيلو بيريرا (كارلوس سولير).

مركز الهجوم: نيمار جونيور، ليونيل ميسي، هوغو ايكتيكي.

ومن المحتمل أن يغيب عن صفوف تشكيلة باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونخ، في منافسات دوري أبطال أوروبا دور ال16، النجم الفرنسي كيليان مبابي بسبب الإصابة.

تشكيلة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان

وسيدخل المدرب الألماني يويليان ناغلسمان، المباراة القوية أمام صاحب الأرض باريس سان جيرمان، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: يان سومير.

دفاع التشكيلة: دي ليخت، دايوت أوباميكانو، بنجامين بافارد.

خط الوسط: جمال موسيالا، ليروي ساني، جواو كانسيلو، سيرج غنابري.

مركز الهجوم: توماس مولر، إريك ماكسيم تشوبو موتينغ.

وسيغيب عن صفوف البافاري الألماني عن مواجهة باريس سان جيرمان، النجم السنغالي ساديو ماني بسبب الإصابة.

يذكر بأن مباراة الإياب من منافسات دور ال16 من دوري أبطال أوروبا، بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، ستكون في الثامن من شهر آذار/ مارس القادم على ملعب (أليانز أرينا).