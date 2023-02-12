وسام بن يدر في الصدارة .. جدول هدافين الدوري الفرنسي 2023

- Advertisement -

وطن- اعتلى النجم الفرنسي ذو الأصول التونسية وسام بن يدر، لاعب فريق موناكو، صدارة جدول هدافين الدوري الفرنسي 2022-2023، متفوقاً بذلك على مواطنه كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.

كما وقاد الفرنسي وسام بن يدر فريقه موناكو بالفوز الثمين على نظيره باريس سان جيرمان، في منافسات الجولة ال23 من الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم. بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد، على ملعب ( لويس الثاني).

وسام بن يدر يتفوق على مبابي في الدوري الفرنسي

وسجل لاعب موناكو بن يدر هدفي اعتدلاء صدارة جدول الهدافين في منافسات الدوري الفرنسي الممتاز لهذا الموسم، في الدقيقة ال18 وال47، داخل شباك حامل اللقب باريس سان جيرمان.

⏱️ 72' دقيقة لعب

👌 33 لمس الكرة

⚽️ 2 هدفان

🎯 3 تسديدات/2 على المرمى

🅰️ تمريرة حاسمة

🎁 2 صناعة فرص خطيرة

💨 3/4 نسبة نجاح المراوغات بكل بساطة إنه القنــــــــ🎯ـــــــاص، @WissBenYedder أمام @PSG_arab اليوم! 👏🌟#الدوري_الفرنسي | #موناكو_باريس | @AS_Monaco_AR pic.twitter.com/HRomltIpDa — الدوري الفرنسي (@Ligue1_Arab) February 11, 2023

كما وتفوق وسام بن يدر على مواطنه مبابي، بفارق هدف وحيد. بعد تصدره جدول ترتيب هدافين الدوري الفرنسي 2022-2023، بعد إصابة الأخير وغيابه عن المشاركة مع باريس سان جيرمان ل3 أسابيع على الأقل.

وسيلتقي فريق موناكو أمام منافسه ليفركوزن، الخميس، في منافسات بطولة الدوري الأوروبي 2022-2023، على ملعب ( باي أرينا).

جدول ترتيب هدافين الدوري الفرنسي 2023

- Advertisement -

كما ونرفق لكم متابعو (وطن) في كل مكان، جدول ترتيب هدافين الدوري الفرنسي 2022-2023، مع قرب ختام الجولة ال23، على النحو الآتي:

(1) وسام بن يدر (موناكو) 14 هدفاً.

(2) فولارين بالوغون (ستاد ريمس) 14 هدفاً.

(3) الكسندر لاكازيتي (أولمبيك ليون) 13 هدفاً.

(4) كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) 13 هدفاً.

(5) بريل إيمبولو (ليل)، نيمار دا سيلفا (باريس سان جيرمان) 12 هدفاً.

كما وستنطلق منافسات الأسبوع ال24 من الدوري الفرنسي الممتاز، الجمعة. في ال17 من شهر فبراير الجاري، على أن تختتم منافسات الجولة، الأحد، في ال19 من الشهر ذاته.