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رياضة

وسام بن يدر في الصدارة .. جدول هدافين الدوري الفرنسي 2023

وسام بن يدر يتفوق على مبابي بفارق هدف في صدارة هدافين الدوري الفرنسي

كتب فارس أبو شيحة
جدول هدافين الدوري الفرنسي 2023 watanserb.com
جدول هدافين الدوري الفرنسي 2023
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وطن- اعتلى النجم الفرنسي ذو الأصول التونسية وسام بن يدر، لاعب فريق موناكو، صدارة جدول هدافين الدوري الفرنسي 2022-2023، متفوقاً بذلك على مواطنه كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.

كما وقاد الفرنسي وسام بن يدر فريقه موناكو بالفوز الثمين على نظيره باريس سان جيرمان، في منافسات الجولة ال23 من الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم. بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد، على ملعب ( لويس الثاني).

وسام بن يدر يتفوق على مبابي في الدوري الفرنسي

وسجل لاعب موناكو بن يدر هدفي اعتدلاء صدارة جدول الهدافين في منافسات الدوري الفرنسي الممتاز لهذا الموسم، في الدقيقة ال18 وال47، داخل شباك حامل اللقب باريس سان جيرمان.

كما وتفوق وسام بن يدر على مواطنه مبابي، بفارق هدف وحيد. بعد تصدره جدول ترتيب هدافين الدوري الفرنسي 2022-2023، بعد إصابة الأخير وغيابه عن المشاركة مع باريس سان جيرمان ل3 أسابيع على الأقل.

وسيلتقي فريق موناكو أمام منافسه ليفركوزن، الخميس، في منافسات بطولة الدوري الأوروبي 2022-2023، على ملعب ( باي أرينا).

موناكو
موناكو

جدول ترتيب هدافين الدوري الفرنسي 2023

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كما ونرفق لكم متابعو (وطن) في كل مكان، جدول ترتيب هدافين الدوري الفرنسي 2022-2023، مع قرب ختام الجولة ال23، على النحو الآتي:

(1) وسام بن يدر (موناكو) 14 هدفاً.

(2) فولارين بالوغون (ستاد ريمس) 14 هدفاً.

(3) الكسندر لاكازيتي (أولمبيك ليون) 13 هدفاً.

موناكو وباريس سان جيرمان
موناكو وباريس سان جيرمان

(4) كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) 13 هدفاً.

(5) بريل إيمبولو (ليل)، نيمار دا سيلفا (باريس سان جيرمان) 12 هدفاً.

كما وستنطلق منافسات الأسبوع ال24 من الدوري الفرنسي الممتاز، الجمعة. في ال17 من شهر فبراير الجاري، على أن تختتم منافسات الجولة، الأحد، في ال19 من الشهر ذاته.

المصدروطن + الدوري الفرنسي + نادي موناكو
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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