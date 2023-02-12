الإثنين, فبراير 13, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةرياضةمدينة فرنسية تُهدد نيمار باللجوء إلى القضاء بسبب هذا التصرف
رياضة

مدينة فرنسية تُهدد نيمار باللجوء إلى القضاء بسبب هذا التصرف

البرازيلي نيمار يتسبب في توجه سكان مدينة فرنسية إلى القضاء بسبب الضوضاء

كتب فارس أبو شيحة
مدينة فرنسية تهدد نيمار باللجوء إلى القضاء watanserb.com
مدينة فرنسية تهدد نيمار باللجوء إلى القضاء بسبب الإزعاج
- Advertisement -

وطن- أفادت تقارير صحفية فرنسية، بأن النجم البرازيلي نيمار، لاعب باريس سان جيرمان، مهددٌ بالتوجه إلى القضاء من قبل سكان الحيّ الذي يعيش فيه في فرنسا.

وذكرت صحيفة ” لوباريزيان” الفرنسية، بأن البرازيلي نيمار جونيور، تسبب في إزعاج سكان الحيّ الذي يسكن فيه في مدينة “بوجيفال” الفرنسية، بسبب الحفلات المستمرة التي يقيمها اللاعب داخل منزله.

مدينة فرنسية تهدد نيمار باللجوء إلى القضاء

وأضافت الصحيفة، ” اللاعب نيمار يقوم هذه الحفلات منذ عدة شهور، وهو ما تسبب في تفكير سكان المدينة “بوجيفال” في اللجوء إلى القضاء. نتيجة التسبب في الضوضاء”.

وفي سياق ذاته، وصف عمدة الحي ” لوك واتيل” الذي يسكن فيه البرازيلي نيمار، بأن شخص غير محترم، مهدداً اللاعب باتخاذ الإجراءات القانونية خلال الأيام القادمة ضده.

نيمار لا يهتم بدفع الغرامة المالية عليه

وتابع عمدة المدينة واتيل حديثه، ” يمكننا الحديث كثيراً عن اللاعب، ولكن ماذا تفعل في مواجهة شخص لا يهتم بدفع الغرامة المالية عليه والتي تقدر. ب135 يورو مقابل ما ينتفع منه (خدمات)”.

البرازيلي نيمار
البرازيلي نيمار
- Advertisement -

وكان فريق باريس سان جيرمان بحضور نيمار وغياب الثنائي ميسي ومبابي، تلقى الخسارة القاسية. أمام موناكو، الأحد. بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد، في منافسات الجولة ال23 من الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم.

باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

وسيلتقي فريق باريس سان جيرمان على ميدانه، الثلاثاء. أمام نظيره بايرن ميونخ، في ذهاب دور ال16 دوري أبطال أوروبا 2022-2023، على ملعب (بارك دي برينس).

نيمار في تدريبات باريس سان جيرمان
نيمار في تدريبات باريس سان جيرمان

وما زال حامل اللقب باريس سان جيرمان يحافظ على صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي. برصيد 54 نقطة، كما وبفارق 5 نقاط عن صاحب المركز الثاني أولمبيك مارسيليا برصيد 49 نقطة لهذا الموسم.

المصدروطن + لوباريزيان
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

باريس سان جيرمان يسقط أمام موناكو بالثلاثة قبيل مواجهة بايرن ميونخ (فيديو)

رياضة

جدول مباريات ذهاب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا 2023

رياضة

مارسيليا يُقصي باريس سان جيرمان من كأس فرنسا 2023 (فيديو)

رياضة

تشكيلة باريس سان جيرمان ضد مارسيليا في كأس فرنسا 2023

رياضة

خبر حزين لجماهير البافاري بشأن إصابة ساديو ماني

رياضة

باريس سان جيرمان يكشف تفاصيل إصابة مبابي ومدة غيابه

رياضة

ترتيب الدوري الفرنسي 2023 مع ختام الجولة ال21

رياضة

مبابي وراموس خارج الخدمة قبيل مواجهة بايرن ميونخ بدوري الأبطال

رياضة

سبب فشل انتقال حكيم زياش إلى باريس سان جيرمان

رياضة

حكيم زياش قريب من التوقيع مع باريس سان جيرمان

رياضة

جدول ترتيب الدوري الفرنسي 2023 مع نهاية الجولة الـ20

حياتنا

شقيقة نيمار تسرق الأضواء منه بصورة صدرها العاري وتثير جنون متابعيها (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

تقارير جزائرية تتحدث عن فضيحة هزت المغرب في نهائي مونديال الأندية

صادم..ضابط شرطة تركي يجلد 3 رجال عراة مشتبه بهم بسرقة البيوت المدمرة بفعل الزلزال (شاهد)

قصة السفينة التي أغرقتها البحرية العمانية بأمر السلطان قابوس قبل 20 عاما

إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف.. صور اقتياده ببدلة الإعدام لحبل المشنقة تثير الجدل! (شاهد)

ترتيب الدوري الإنجليزي والهدافين مع نهاية الجولة ال22

رقص فتيات بملابس مثيرة في “بوليفارد وورلد” بموسم الرياض (فيديو)

مفاجأة سارة بشأن الطفلة الملاك “شغف” الناجية من الزلزال (شاهد)

خفر السواحل الكويتي يهاجم صيادين عراقيين بالرصاص الحي.. فيديو صادم

الجزائر تتهم المغرب وإسرائيل بمحاولة اختراق وكالة الأنباء الجزائرية

هكذا استقبل محمد بن زايد السيسي تزامنا مع الأزمة المكتومة بين مصر والسعودية (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC