مدينة فرنسية تُهدد نيمار باللجوء إلى القضاء بسبب هذا التصرف

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وطن- أفادت تقارير صحفية فرنسية، بأن النجم البرازيلي نيمار، لاعب باريس سان جيرمان، مهددٌ بالتوجه إلى القضاء من قبل سكان الحيّ الذي يعيش فيه في فرنسا.

وذكرت صحيفة ” لوباريزيان” الفرنسية، بأن البرازيلي نيمار جونيور، تسبب في إزعاج سكان الحيّ الذي يسكن فيه في مدينة “بوجيفال” الفرنسية، بسبب الحفلات المستمرة التي يقيمها اللاعب داخل منزله.

مدينة فرنسية تهدد نيمار باللجوء إلى القضاء

وأضافت الصحيفة، ” اللاعب نيمار يقوم هذه الحفلات منذ عدة شهور، وهو ما تسبب في تفكير سكان المدينة “بوجيفال” في اللجوء إلى القضاء. نتيجة التسبب في الضوضاء”.

وفي سياق ذاته، وصف عمدة الحي ” لوك واتيل” الذي يسكن فيه البرازيلي نيمار، بأن شخص غير محترم، مهدداً اللاعب باتخاذ الإجراءات القانونية خلال الأيام القادمة ضده.

نيمار لا يهتم بدفع الغرامة المالية عليه

وتابع عمدة المدينة واتيل حديثه، ” يمكننا الحديث كثيراً عن اللاعب، ولكن ماذا تفعل في مواجهة شخص لا يهتم بدفع الغرامة المالية عليه والتي تقدر. ب135 يورو مقابل ما ينتفع منه (خدمات)”.

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وكان فريق باريس سان جيرمان بحضور نيمار وغياب الثنائي ميسي ومبابي، تلقى الخسارة القاسية. أمام موناكو، الأحد. بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد، في منافسات الجولة ال23 من الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم.

باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

وسيلتقي فريق باريس سان جيرمان على ميدانه، الثلاثاء. أمام نظيره بايرن ميونخ، في ذهاب دور ال16 دوري أبطال أوروبا 2022-2023، على ملعب (بارك دي برينس).

وما زال حامل اللقب باريس سان جيرمان يحافظ على صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي. برصيد 54 نقطة، كما وبفارق 5 نقاط عن صاحب المركز الثاني أولمبيك مارسيليا برصيد 49 نقطة لهذا الموسم.