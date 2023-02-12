الأحد, فبراير 12, 2023
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حمد المزروعي يسخر من هزيمة الهلال أمام ريال مدريد.. كيف رد السعوديون؟

فاز ريال مدريد الإسباني ببطولة كأس العالم للأندية للمرة الخامسة فى تاريخه بعد فوزه على نظيره الهلال السعودي بنتيجة 5 - 3

كتب خالد السعدي
هزيمة الهلال أمام ريال مدريد watanserb.com
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وطن – سخر المغرد الإماراتي المثير للجدل حمد المزروعي المقرّب من محمد بن زايد، من خسارة نادي الهلال السعودي أمام ريال مدريد الإسباني في نهائي بطولة مونديال الأندية.

وقال حمد المزروعي في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر“، عقب المباراة: “هاردلك الهلال هذا ريال مدريد لايستطيع ايقافه لا زعيم ولا شويش ولا بواب”.

وفي تغريدة أخرى، كتب المزروعي في وقت لاحق: “صباح الخير والمحبة خمس مرات”، في إشارة إلى خسارة الهلال بخماسية.

سخرية المزروعي من خسارة الهلال أمام ريال مدريد في نهائي مونديال الأندية لم تمر مرور الكرام، لكن السعوديين ردوا على المغرد الإماراتي الذي اعتاد أن يثير الجدل.

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فقال نجد الفراج: “على فكرة اكبر نتيجة كانت ضد الجزيرة الإماراتي وبلعها من الهلال”، في إشارة إلى خسارة الفريق الإماراتي من الزعيم السعودي 1 / 6 في مونديال الأندية العام الماضي.

وكتب ناشط سعودي: “أنا ثاني العالم كبطل ما هو مستضيف للبطولة إنت مين”.

وغرد نايف: “لا وصلتو مستوى الهلال هذاك الوقت تكلم”.

وردّ خلف بنشر فيديو لأهداف مباراة الجزيرة والهلال، وقال: “تأثير أقوى هزيمة في كأس العالم مأثرة عليك”.

كما ذكّر ناشط سعودي، المرزرعي بتلك المباراة، قائلا: “الهلال السعودي يحصد المركز الثاني بينما نادي نعرفه لقم ٦ من الهلالط.

فوز ريال مدريد بمونديال الأندية

وفاز ريال مدريد الإسباني، ببطولة كأس العالم للأندية للمرة الخامسة فى تاريخه، بعد فوزه على نظيره الهلال السعودي، بنتيجة 5 – 3، فى المباراة النهائية التى جمعتهما مساء السبت، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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