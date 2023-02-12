حمد المزروعي يسخر من هزيمة الهلال أمام ريال مدريد.. كيف رد السعوديون؟

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وطن – سخر المغرد الإماراتي المثير للجدل حمد المزروعي المقرّب من محمد بن زايد، من خسارة نادي الهلال السعودي أمام ريال مدريد الإسباني في نهائي بطولة مونديال الأندية.

وقال حمد المزروعي في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر“، عقب المباراة: “هاردلك الهلال هذا ريال مدريد لايستطيع ايقافه لا زعيم ولا شويش ولا بواب”.

هاردلك الهلال هذا ريال مدريد لايستطيع ايقافه لا زعيم ولا شويش ولا بواب 😂 … — حمد المزروعي (@uae_3G) February 11, 2023

وفي تغريدة أخرى، كتب المزروعي في وقت لاحق: “صباح الخير والمحبة خمس مرات”، في إشارة إلى خسارة الهلال بخماسية.

صباح الخير والمحبة خمس مرات 😂 … — حمد المزروعي (@uae_3G) February 12, 2023

سخرية المزروعي من خسارة الهلال أمام ريال مدريد في نهائي مونديال الأندية لم تمر مرور الكرام، لكن السعوديين ردوا على المغرد الإماراتي الذي اعتاد أن يثير الجدل.

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فقال نجد الفراج: “على فكرة اكبر نتيجة كانت ضد الجزيرة الإماراتي وبلعها من الهلال”، في إشارة إلى خسارة الفريق الإماراتي من الزعيم السعودي 1 / 6 في مونديال الأندية العام الماضي.

على فكرة اكبر نتيجة كانت ضد الجزيرة الاماراتي وبلعها من الهلال😂😂😂 — نجد الفراج 🇸🇦 (@iNJD_KSA) February 11, 2023

وكتب ناشط سعودي: “أنا ثاني العالم كبطل ما هو مستضيف للبطولة إنت مين”.

انا ثاني العالم كبطل ماهو مستضيف للبطوله انت مين 😂 — البرنـــس (@26D1DBCB) February 11, 2023

وغرد نايف: “لا وصلتو مستوى الهلال هذاك الوقت تكلم”.

لا وصلتو مستوى الهلال هذاك الوقت تكلم 🤣😂 — نايف 🇸🇦❤️ (@NMR2291) February 11, 2023

وردّ خلف بنشر فيديو لأهداف مباراة الجزيرة والهلال، وقال: “تأثير أقوى هزيمة في كأس العالم مأثرة عليك”.

تأثير أقوى هزيمة في كأس العالم مأثرة عليك 😅😅https://t.co/paLZAWxakS — المحامي خلف ال مغيرة ⚖️ 📍 (@Kalf_almogirah1) February 11, 2023

كما ذكّر ناشط سعودي، المرزرعي بتلك المباراة، قائلا: “الهلال السعودي يحصد المركز الثاني بينما نادي نعرفه لقم ٦ من الهلالط.

الهلال السعودي يحصد المركز الثاني بينما نادي نعرفه لقم ٦ من الهلال — برق السماء (@nwn_kaf) February 11, 2023

فوز ريال مدريد بمونديال الأندية

وفاز ريال مدريد الإسباني، ببطولة كأس العالم للأندية للمرة الخامسة فى تاريخه، بعد فوزه على نظيره الهلال السعودي، بنتيجة 5 – 3، فى المباراة النهائية التى جمعتهما مساء السبت، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله.