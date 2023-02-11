فلامينغو يحصد الميدالية البرونزية بعد هزيمة الأهلي المصري بالرباعية

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وطن- حصد فريق فلامينغو البرازيلي، الميدالية البرونزية بعد هزيمة الأهلي المصري، برباعية ثمينة مقابل هدفين، على مباراة تحديد المركز الثالث في نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وسجل فريق فلامينغو البرازيلي أولى أهداف المباراة داخل شباك الأهلي المصري، عن طريق اللاعب غابرييل باربوسا في الدقيقة ال11 من ركلة جزاء.

مباراة الأهلي ضد فلامينغو في كأس العالم للأندية 2023

كما وأدرك الأهلي المصري (المارد الأحمر)، هدف التعادل عند الدقيقة ال37، برأسية كروية من أحمد عبد القادر اصطدم في أحد مدافعي الفريق المنافس فلامينغو، لتسكن في نهاية المطاف داخل شباك مرمى الفريق البرازيلي.

وأحرز المتألق عبد القادر ليسجل هدف التقدم الثاني في النتيجة بهدف ثاني، في الدقيقة ال60، سددها اللاعب في الزاوية اليسرى داخل شباك حارس مرمى فلامينغو البرازيلي.

🚨 مشوار الأهلي المصري في كأس العالم للأندية 2022🏆 • فوز على أوكلاند (3-0) ✅

• فوز على سياتل (1-0) ✅

• خسارة من ريال مدريد (4-1) ❌

• خسارة من فلامينغو (4-2) ❌ — المركز الرابع في البطولة pic.twitter.com/uJJEtMqo0K — عز (@1Mmnb) February 11, 2023

كما وعاد فريق فلامينغو البرازيلي ليسجل هدف التعادل الثاني، في الدقيقة ال77، عن طريق اللاعب بيدرو، من خطأ ارتكبه حارس الأهلي محمد الشناوي في التصدي للكرة.

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وعزز فريق فلامينغو البرازيلي التقدم في نتيجة المباراة بهدف ثالث من ركلة جزاء، في الدقيقة ال84. من مسجل الهدف الأول غابرييل باربوسا.

فلامنجو يحقق برونزية كأس العالم للأندية FIFA على حساب الأهلي 🥉@Flamengo — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) February 11, 2023

وفي الدقيقة ال91 من الوقت البديل، سجل اللاعب بيدرو الهدف الرابع لصالح فريق فلامينغو.

ركلتي جزاء لصالح فلامينغو البرازيلي

وشهدت المباراة إهدار النجم التونسي علي معلول ركلة جزاء، بعد التصدي لها من قبل حارس فلامينغو البرازيلي أدربار نيتو.

كما وألغى حكم المباراة الجزائري مصطفى غربال، ركلة جزاء لصالح الفريق المنافس فلامنيغو البرازيلي. بعد مراجعة تقنية الفيديو (VAR)، لكنه في ذات الوقت أشهر البطاقة الحمراء في وجه لاعب الأهلي المصري خالد عبد الفتاح في الدقيقة ال69.

تشكيلة الأهلي ضد فلامينغو

ولعب المدرب السويسري مارسيل كولر، المباراة القوية أمام نظيره فلامينغو البرازيلي، في بطولة كأس العالم للأندية 2023، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

دفاع الأهلي (المارد الأحمر): علي معلول، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، خالد عبد الفتاح.

خط الوسط: أحمد عبد القادر، حمدي فتحي، مروان عطية، طاهر محمد.

مركز الهجوم: بيرسي تاو، محمد شريف.

تشكيلة فلامينغو ضد الأهلي

ودخل المدرب البرتغالي فيتور بيريرا، المباراة بتشكيلة أساسية أمام الأهلي المصري، كما يلي:

حراسة المرمى: أدربار نيتو.

دفاع فلامينغو: فاريلا، فابريسيو برونو، دافيد لويز، لوكاس.

خط الوسط: تياجو مايا، فيدال، ريبيرو، أراسكايتا.

مركز الهجوم: غابرييل باربوسا، بيدرو.