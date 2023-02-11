السبت, فبراير 11, 2023
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رياضة

فلامينغو يحصد الميدالية البرونزية بعد هزيمة الأهلي المصري بالرباعية

الأهلي يفشل في حصد البرونزية للمرة ال4 في تاريخه بعد الخسارة أمام فلامينغو البرازيلي

كتب فارس أبو شيحة
فلامينغو يهزم الأهلي ويحصد الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية watanserb.com
فلامينغو يهزم الأهلي ويحصد الميدالية البرونزية
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وطن- حصد فريق فلامينغو البرازيلي، الميدالية البرونزية بعد هزيمة الأهلي المصري، برباعية ثمينة مقابل هدفين، على مباراة تحديد المركز الثالث في نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وسجل فريق فلامينغو البرازيلي أولى أهداف المباراة داخل شباك الأهلي المصري، عن طريق اللاعب غابرييل باربوسا في الدقيقة ال11 من ركلة جزاء.

مباراة الأهلي ضد فلامينغو في كأس العالم للأندية 2023

كما وأدرك الأهلي المصري (المارد الأحمر)، هدف التعادل عند الدقيقة ال37، برأسية كروية من أحمد عبد القادر اصطدم في أحد مدافعي الفريق المنافس فلامينغو، لتسكن في نهاية المطاف داخل شباك مرمى الفريق البرازيلي.

وأحرز المتألق عبد القادر ليسجل هدف التقدم الثاني في النتيجة بهدف ثاني، في الدقيقة ال60، سددها اللاعب في الزاوية اليسرى داخل شباك حارس مرمى فلامينغو البرازيلي.

كما وعاد فريق فلامينغو البرازيلي ليسجل هدف التعادل الثاني، في الدقيقة ال77، عن طريق اللاعب بيدرو، من خطأ ارتكبه حارس الأهلي محمد الشناوي في التصدي للكرة.

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وعزز فريق فلامينغو البرازيلي التقدم في نتيجة المباراة بهدف ثالث من ركلة جزاء، في الدقيقة ال84. من مسجل الهدف الأول غابرييل باربوسا.

وفي الدقيقة ال91 من الوقت البديل، سجل اللاعب بيدرو الهدف الرابع لصالح فريق فلامينغو.

ركلتي جزاء لصالح فلامينغو البرازيلي

وشهدت المباراة إهدار النجم التونسي علي معلول ركلة جزاء، بعد التصدي لها من قبل حارس فلامينغو البرازيلي أدربار نيتو.

كما وألغى حكم المباراة الجزائري مصطفى غربال، ركلة جزاء لصالح الفريق المنافس فلامنيغو البرازيلي. بعد مراجعة تقنية الفيديو (VAR)، لكنه في ذات الوقت أشهر البطاقة الحمراء في وجه لاعب الأهلي المصري خالد عبد الفتاح في الدقيقة ال69.

الأهلي المصري وفلامينغو
الأهلي المصري وفلامينغو

تشكيلة الأهلي ضد فلامينغو

ولعب المدرب السويسري مارسيل كولر، المباراة القوية أمام نظيره فلامينغو البرازيلي، في بطولة كأس العالم للأندية 2023، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

دفاع الأهلي (المارد الأحمر): علي معلول، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، خالد عبد الفتاح.

خط الوسط: أحمد عبد القادر، حمدي فتحي، مروان عطية، طاهر محمد.

مركز الهجوم: بيرسي تاو، محمد شريف.

الأهلي المصري
الأهلي المصري

تشكيلة فلامينغو ضد الأهلي

ودخل المدرب البرتغالي فيتور بيريرا، المباراة بتشكيلة أساسية أمام الأهلي المصري، كما يلي:

حراسة المرمى: أدربار نيتو.

دفاع فلامينغو: فاريلا، فابريسيو برونو، دافيد لويز، لوكاس.

مباراة الأهلي وفلامينغو
مباراة الأهلي وفلامينغو

خط الوسط: تياجو مايا، فيدال، ريبيرو، أراسكايتا.

مركز الهجوم: غابرييل باربوسا، بيدرو.

هدف غابرييل لاعب فلامينغو
هدف غابرييل لاعب فلامينغو
المصدروطن + فلامينغو + الأهلي المصري + كأس العالم للأندية
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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