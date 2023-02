العالم الهولندي الذي تنبأ بزلزال تركيا يتوقع زلزالا جديدا بدولتين عربيتين

- Advertisement -

وطن- تسبب العالم الهولندي الشهير “Frank Hoogerbeets فرانك هوجربتس” والذي كان تنبأ بزلزال تركيا وسوريا الذي وقع، الاثنين، قبل 3 أيام من حدوثه كما توقع درجة شدته أيضا، بموجة جدل كبيرة بعد توقعات جديدة له بحدوث هزة أرضية وزلزال جديد في بعض الدول.

وجاءت توقعات “فرانك هوجربتس” العالم والباحث الهولندي الذي ينتمي لمعهد أبحاث مختص في ربط الظواهر الشمسية بالنشاط الزلزالي، الجديدة عبر قناته على يوتيوب وفق حلقة نشرها أمس، الجمعة.

وحذر “هوجربتس” (55 عاما) من هزات ارتدادية محتملة تظهر في خريطة المنطقة التي وقع فيها زلزال سوريا وتركيا، كما تحدث عن زلزال محتمل في مصر ولبنان.

وقال موضحا إن ذروة القمر “البدر” في 9-10 فبراير ستؤدي إلى هزة قوية، قد تصل إلى 6 درجات بين 10 و12 فبراير الجاري.

ويظهر في الخريطة أيضا بحسب ما عرض العالم الهولندي، نشاط زلزالي بالجنوب والجنوب الشرقي، حيث يقع لبنان، وعلى الجانب الآخر العراق وإيران.

وتوقع “Frank Hoogerbeets” كذلك حدوث هزة قوية بكل من مصر ولبنان لأن هذه المنطقة بحسبه عرضة للنشاط الزلزالي.

لكنه كشف في الوقت ذاته أنه لا يمكن الجزم، بالاستناد إلى النشاط الزلزالي ما إذا كانت ستحدث هذه الهزة الأسبوع المقبل أو في الخمس أو العشر سنوات المقبلة.

مؤكدا أن التنبؤ بتاريخ حدوث هزة أمر مستحيل، لذلك فإننا نستعين بموقع القمر والتقلبات المناخية المحتملة، حسب قوله في المقطع الذي نشره على قناته بيوتيوب وطالعته (وطن).

واستطرد “هوجربتس” الذي يستخدم في تحليلاته ربط الظواهر الشمسية بالنشاط الزلزالي في الشرح لسبب توقعاته بأن “ذروة القمر (البدر) في 9-10 فبراير، ستكون ذات أهمية في الأيام المقبلة.”

وتابع أنه “يمكننا أن نلاحظ ارتفاعا بنشاط زلزالي قد تكون قوته بين 6.4 إلى 6.7 درجات، بسبب اقتران القمر مع المشتري، وهذه الحالة قد تكون شديدة الأهمية.”

كما لفت العالم الهولندي الذي تنبأ بزلزال تركيا وسوريا أنه “في أسوأ الأحوال، قد نشهد نشاطا زلزاليا خصوصا في 11 و12 فبراير، ولكن بحسب تقديراتي، فإن قوة الزلزال هذه قد تكون 6 درجات، تحديدا بين 6.4 إلى 6.7 درجات”.

وكان الخبير الهولندي قد دافع عن توقعه في وجه الانتقادات التي طالته في أعقاب تحقق ما توقعه بالفعل تماما.

وساد جدل واسع مواقع التواصل طيلة الأيام الماضية، بعد تداول تغريدة لفرانك هوجربتس كان قد ذكر فيها أن هناك زلزال قادم في هذه المنطقة وسيضرب عدة دول، وهو ما حدث وتأثرت به تركيا وسوريا.

