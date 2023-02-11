السبت, فبراير 11, 2023
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العالم الهولندي الذي تنبأ بزلزال تركيا يتوقع زلزالا جديدا بدولتين عربيتين

العالم الهولندي الشهير "Frank Hoogerbeets فرانك هوجربتس" توقع حدوث هزات أرضية جديدة عبر قناته بيوتيوب

كتب باسل النجار
العالم الهولندي فرانك هوجربتس watanserb.com
العالم الهولندي فرانك هوجربتس
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وطن- تسبب العالم الهولندي الشهير “Frank Hoogerbeets فرانك هوجربتس” والذي كان تنبأ بزلزال تركيا وسوريا الذي وقع، الاثنين، قبل 3 أيام من حدوثه كما توقع درجة شدته أيضا، بموجة جدل كبيرة بعد توقعات جديدة له بحدوث هزة أرضية وزلزال جديد في بعض الدول.

العالم الهولندي فرانك هوجربتس يتحدث عن هزات جديدة

وجاءت توقعات “فرانك هوجربتس” العالم والباحث الهولندي الذي ينتمي لمعهد أبحاث مختص في ربط الظواهر الشمسية بالنشاط الزلزالي، الجديدة عبر قناته على يوتيوب وفق حلقة نشرها أمس، الجمعة.

وحذر “هوجربتس” (55 عاما) من هزات ارتدادية محتملة تظهر في خريطة المنطقة التي وقع فيها زلزال سوريا وتركيا، كما تحدث عن زلزال محتمل في مصر ولبنان.

وقال موضحا إن ذروة القمر “البدر” في 9-10 فبراير ستؤدي إلى هزة قوية، قد تصل إلى 6 درجات بين 10 و12 فبراير الجاري.

ويظهر في الخريطة أيضا بحسب ما عرض العالم الهولندي، نشاط زلزالي بالجنوب والجنوب الشرقي، حيث يقع لبنان، وعلى الجانب الآخر العراق وإيران.

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وتوقع “Frank Hoogerbeets” كذلك حدوث هزة قوية بكل من مصر ولبنان لأن هذه المنطقة بحسبه عرضة للنشاط الزلزالي.

لكنه كشف في الوقت ذاته أنه لا يمكن الجزم، بالاستناد إلى النشاط الزلزالي ما إذا كانت ستحدث هذه الهزة الأسبوع المقبل أو في الخمس أو العشر سنوات المقبلة.

مؤكدا أن التنبؤ بتاريخ حدوث هزة أمر مستحيل، لذلك فإننا نستعين بموقع القمر والتقلبات المناخية المحتملة، حسب قوله في المقطع الذي نشره على قناته بيوتيوب وطالعته (وطن).

واستطرد “هوجربتس” الذي يستخدم في تحليلاته ربط الظواهر الشمسية بالنشاط الزلزالي في الشرح لسبب توقعاته بأن “ذروة القمر (البدر) في 9-10 فبراير، ستكون ذات أهمية في الأيام المقبلة.”

وتابع أنه “يمكننا أن نلاحظ ارتفاعا بنشاط زلزالي قد تكون قوته بين 6.4 إلى 6.7 درجات، بسبب اقتران القمر مع المشتري، وهذه الحالة قد تكون شديدة الأهمية.”

كما لفت العالم الهولندي الذي تنبأ بزلزال تركيا وسوريا أنه “في أسوأ الأحوال، قد نشهد نشاطا زلزاليا خصوصا في 11 و12 فبراير، ولكن بحسب تقديراتي، فإن قوة الزلزال هذه قد تكون 6 درجات، تحديدا بين 6.4 إلى 6.7 درجات”.

عالم هولندي تنبأ بزلزال تركيا
عالم هولندي تنبأ بزلزال تركيا

العالم الهولندي يرد على الانتقادات

وكان الخبير الهولندي قد دافع عن توقعه في وجه الانتقادات التي طالته في أعقاب تحقق ما توقعه بالفعل تماما.

وساد جدل واسع مواقع التواصل طيلة الأيام الماضية، بعد تداول تغريدة لفرانك هوجربتس كان قد ذكر فيها أن هناك زلزال قادم في هذه المنطقة وسيضرب عدة دول، وهو ما حدث وتأثرت به تركيا وسوريا.

وكتب عبر حسابه بتويتر مدافعا عن توقعه والانتقادات التي طالته، أن هناك مقاومة كبيرة وسط المجال العلمي للتأثير الذي يمكن لحركة الكواكب لعبه في مجال توقع الزلازل، ونفى وجود دراسة علمية تناقض هذا التأثير.

وقال إن توقعه كان مبنيا على أن الهزات الأرضية تسبقها دائما هندسة كوكبية كبيرة (شرح سابقا أن ذلك يعني دخول كواكب إلى مواقع محددة في النظام الشمسي)، كما جرى يومي الرابع والخامس من شهر فبراير الحالي، متحدثا عن أن الأمر ذاته جرى في هزات أرضية سابقة.

لكن المعهد الذي يعمل فيه العالم الهولندي واسمه SSGEOS، تنبأ بوقوع العديد من الزلازل في السنوات الماضية، عدد منها حدث لكن بشكل طفيف، وزلازل أخرى لم تحدث.

وتكذب المراكز الجيولوجية أيّ إمكانية لتنبؤ مواعد الهزات الأرضية، وأقصى ما يمكن هو توقع لمدة لا تزيد عن دقيقة أو دقيقة ونصف، وهي تكنولوجيا باهظة الثمن، تُستخدم في اليابان.

ويشار إلى أن زلزالا مدمرا ضرب تركيا وسوريا، الاثنين الماضي، وتسبب بوقوع خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

حيث تخطى عدد القتلى أكثر من 26 ألف شخص،فضلا عن عشرات الآلاف من المصابين.

المصدريوتيوب، تويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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