السبت, فبراير 11, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدأكاديمي مصري يهاجم دول الخليج: أغنياء لكنهم لا يعرفون الإنسانية
الهدهد

أكاديمي مصري يهاجم دول الخليج: أغنياء لكنهم لا يعرفون الإنسانية

انتقد تأخر الإغاثات العربية وتحديدا الخليجية للمتضررين من زلزال تركيا وسوريا

كتب خالد السعدي
أكاديمي مصري يهاجم الخليج watanserb.com
الأكاديمي المصري حسن نافعة
- Advertisement -

وطن– شن الأكاديمي المصري البارز حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية، هجوما ضاريا على الدول العربية، وتحديدا الخليجية، بسبب عدم إغاثتها لسوريا وتركيا في أعقاب الزلزال المدمر بالشكل المطلوب.

وقال نافعة في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”: “كنت أتصور أن حجم الكارثة الإنسانية في سوريا سيدفع بالدول العربية، خاصة الخليجية، لإقامة جسر جوي لإنقاذ الشعب العربي المنكوب وأيضا لإنقاذ شعب تركيا المسلم، بصرف النظر عن أي خلافات سياسية”.

وأضاف: “خاب ظني، فأغنياء العرب ليسوا بالضرورة اكثرهم انسانية. تبا لكم اذا لم تتحرك مشاعركم الآن”.

جدل بعد تغريدة حسن نافعة

تغريدة نافعة أثارت حالة من الجدل، بين منتقد رأى أن الدول العربية تتحرك بما يكفي، وآخر يوافقه في موقفه.

الإعلامية والممثلة ندى فاضل سرعان ما ردت على نافعة، وقالت: “شكلك ما بتشوف أخبار كل الدول هبت لمساعدة الدول المنكوبة شو المطلوب أكثر ؟؟ الجزائر، تونس، السعودية، الإمارات، العراق، سلطنه عمان، الأردن، الكويت، مصر، لبنان.. كلهم موجودين”.

- Advertisement -

كما ردت سندس: “لا ترون ما لا تريدون و تنشرون ما تريدون جميع الدول العربية ساهمت و هذه عينه”.

كما نشر فيصل، صورا من مشاركة سلاح الجو السلطاني العماني في إغاثة المنكوبين.

وكتب “أشرف”: “الجمعيات الأهلية في الكويت قدمت الكثير”.

بينما تفاعل “حسن”: “لا تتطلب الإحساس من عديم الإحساس .. كلمة للكل”.

وقال أسعد: “تحركوا بسرعة كبيرة وهمة عظيمة عند إنهيار برجى التجارة العالمية في نيويورك وكذلك في حريق الكنيسة التاريخية الفرنسية”.

زلزال مدمر يضرب سوريا وتركيا

وضرب زلزال مدمر تركيا وسوريا يوم الاثنين الماضي، وخلّف حتى الآن مقتل 20213 شخصا في تركيا، و3553 شخصا في سوريا، علما بأن هذه الأرقام غير نهائية وترتفع باستمرار.

ورغم مرور أكثر من أربعة أيام على وقوع الزلزال، إلا أنه لا يزال عمّال الإنقاذ يعثرون على أحياء تحت الأنقاض.

تحركات عربية لدعم سوريا وتركيا

وبعد الكارثة، تحركت العديد من الدول العربية لتقديم الإغاثة للشعبين التركي والسوري نظرا لحجم الأضرار التي لحقت بهما من جراء الكارثة.

فقد أعلنت الإمارات تقديم 100 مليون دولار لإغاثة المتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا، وإنشاء مستشفى ميداني وإرسال فريقي بحث وإنقاذ إضافة إلى إمدادات إغاثية عاجلة إلى المتأثرين من الزلزال في تركيا وسوريا، لتستفيد منها الأسر في المناطق الأكثر تأثراً بتداعيات الزلزال.

بالتزامن، أعلنت “قيادة العمليات المشتركة” في وزارة الدفاع الإماراتية بدء عملية “الفارس الشهم 2″ لدعم تركيا وسوريا بمشاركة القوات المسلحة ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي و”مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية” و”مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية” والهلال الأحمر الإماراتي.

ودفعت السعودية بجسر جوي وتقديم مساعدات وتنظيم حملة شعبية عبر منصة “ساهم” لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا.

كما بدأت قطر تسيير رحلات جوية إلى تركيا لنقل فرق البحث والإنقاذ إلى المناطق المتضررة، بالإضافة إلى مركبات ومستشفى ميداني وخيام ومؤن أخرى.

فيما أرسلت الكويت طائرتين عسكريتين إلى تركيا، تمثلان أولى طلائع الجسر الجوي الإغاثي لضحايا الزلزال، وحملت الطائرتان على متنهما فريق إنقاذ متخصص بكامل تجهيزاته، ومساعدات طبية طارئة ومواد غذائية قدرت بنحو 8 أطنان.

في الوقت نفسه، سيّرت سلطنة عُمان جسرًا جويًا لنقل المواد الإغاثية للمناطق المتضررة من الزلزال في سوريا وتركيا.

وتحركات البحرين، عبر تقديم مساعدات إنسانية إغاثية عاجلة إلى المتضررين من الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، فيما أرسل الأردن فريق بحث وإنقاذ الأردني وباشر عمله في المناطق المنكوبة.

بدورها، أرسلت مصر خمس طائرات عسكرية محملة بمساعدات طبية عاجلة لسوريا وتركيا، كما أرسلت ليبيا فريق بحث وإنقاذ مكون من 55 منقذًا تابعين للحماية المدنية والهندسة العسكرية وخمسة كلاب.

وانطلقت من تونس ثلاث طائرات عسكرية باتجاه مطار حلب بسوريا ومطار أضنا في تركيا حاملة مساعدات إنسانية عاجلة وفرق نجدة وإنقاذ وفرق طبية مختصة.

وأرسلت الجزائر فرقا من الحماية المدنية الجزائرية إلى تركيا وسوريا للمشاركة في عمليات الانقاذ والإغاثة، بالإضافة إلى مساعدات غذائية وطبية، وكذا أرسل المغرب مساعدات طبية ولوجستية عاجلة إلى تركيا.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

لحظة إنقاذ ضابط تركي من تحت الأنقاض بأعجوبة وهو يردد أواخر سورة البقرة (شاهد)

حياتنا

أحلام تسخر من تبرع نجوى كرم بمبلغ 2 مليون دولار لضحايا زلزال سوريا وتصفه بالنفاق!

حياتنا

حقيقة تبرع ميسي بملايين الدولارات لمساعدة المنكوبين من زلزال تركيا وسوريا

الهدهد

ثواني الرعب الأعظم.. سوري وثق لحظة حدوث الزلزال بكاميرا هاتفه (فيديو)

الهدهد

جابر الحرمي يكشف مصير المساعدات المقدمة للسوريين بعد الزلزال (رسالة نارية)

الهدهد

فيديو مؤلم لسوريين يفترشون الأرصفة بعد الزلزال المدمر

الهدهد

شارلي إيبدو تسخر من ضحايا زلزال تركيا وتعيد للأذهان واقعة إيطاليا (كاريكاتير)

الهدهد

تعليق مؤثر من حنان ترك على زلزال تركيا وسوريا (شاهد)

الهدهد

زلزال جديد يضرب تركيا بعد يوم من هزة الاثنين المدمرة وتضارب حول قوته

الهدهد

حسن نافعة يثير الجدل بتغريدة عن تدمير سد النهضة .. ماذا قال فيها؟!

الهدهد

حسن نافعة عن الضربة الأمريكية بسوريا: “مسرحية” نفذها “ترامب” لحفظ ماء وجهه

الهدهد

لماذا يكرر “السيسي” كثيرا القسم بالله في خطاباته؟.. سؤال لن يجيب عليه إلا الأطباء النفسيين!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

بيع قميص كوبي براينت أسطورة كرة السلة بسعر خيالي (صور)

لقطات جديدة توثق مطاردة شاب يمني قتله الحوثيون بطريقة بشعة

ابنة عمرو دياب تصدم متابعيها بصورة إباحية على قالب حلوى عيد الميلاد (شاهد)

إيقاف لاعب تنس مغربي مدي الحياة والسبب صادم!

فيما يلي سبب عدم إضافة حليب البقر في قهوتك.. وفقًا لخبراء في التغذية

اشتباكات عنيفة بين لاعبي “الكويت” و”كاظمة” بدوري اليد والمعلق: اللي يحب النبي يضرب (شاهد)

الأمن الروسي ينصب فخاً لرجل أعمال مصري استأجر قاتلاً محترفاً لقتل زوجته الروسية (شاهد)

شبيهة “جورجينا” السعودية ريما العنزي ترقص لأنها “وجه الخير” على “رونالدو”! (فيديو)

بكاء أحد رجال الحماية الجزائريين بعد إنقاذه طفلا تركيا من تحت الأنقاض (فيديو)

رشق أعضاء مجلس مرتضى منصور بالأحذية وزجاجات البول بعد خسارة جديدة للزمالك (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC