تشكيلة الأهلي أمام فلامينغو والتوقيت في كأس العالم للأندية

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وطن- يخوض فريق الأهلي المصري، السبت، مباراة حاسمة وقوية أمام نظيره فلامينغو البرازيلي، للمنافسه على الميدالية البرونزية في نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة في دولة المغرب بنسختها ال17.

وستقام مباراة الأهلي أمام فلامينغو، على ميدان ملعب (طنجة)، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مصر (القاهرة) وفلسطين.

موعد مباراة الأهلي أمام فلامينغو في كأس العالم للأندية

وستكون مباراة المنافسة على المركز الثالث (الميدالية البرونزية)، بين الأهلي وفلامينغو، عند الساعة السادسة والنصف. بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي.

كما وستكون بتوقيت دول المغرب وتونس والجزائر، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً، أما بتوقيت عمان والإمارات عند الساعة السابعة والنصف مساءً.

معلق مباراة الأهلي وفلامينغو البرازيلي

ومن المتوقع أن يعلق على مباراة الأهلي المصري أمام فلامينغو، على قنوات (SSC) الرياضية السعودية، المعلق السعودي عيسى الحربين أو حماد العنزي.

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كما وستنقل المباراة على قناة (SSC1 HD 2023)، على القمر الصناعي (النايل سات)، بتردد 12523. وباستقطاب عامودي (رأسي)، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6. وستكون المباراة بالمجان.

Confira alguns registros de @gilvandesouza9 da atividade que ocorreu nesta quinta, no Estádio Príncipe Heritier Moulay El Hassan, no Marrocos. #CRF pic.twitter.com/9F0ssCy8j5 — Flamengo (@Flamengo) February 9, 2023

وستنقل مباراة الأهلي وفلامينغو كذلك على قناة المغربية الرياضية المفتوحة للجميع على القمر الصناعي (النايل سات).

تشكيلة الأهلي أمام فلامينغو في كأس العالم للأندية

وسيدخل المدرب السويسري مارسيل كولر، المباراة القوية أمام فلامينغو البرازيلي، بتشكيلة أساسية متوقعة، للمنافسة على الميدالية البرونزية في نهائي كأس العالم للأندية 2023، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

دفاع المارد الأحمر الأهلاوي: علي معلول، محمد عبد المنعم، محمود متولي، محمد هاني.

لا وقت للراحة ❌

الأهلي يخوض مرانه الأول استعدادًا لمواجهة فلامنجو البرازيلي في كأس العالم للأندية ✅#يلا_يا_أهلي #كأس_العالم_للأندية pic.twitter.com/21LmxjvJJd — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) February 9, 2023

وسط التشكيلة: أحمد عبد القادر، أليو ديينغ، عمرو السولية، حسين الشحات، محمد مجدي قفشة.

مركز الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا (محمد شريف).

لا يعرفون الاستسلام فهم لاعبو النادي الأهلي💪🦅@AlAhly pic.twitter.com/qEh1VuzTCL — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) February 8, 2023

وكان فريق الأهلي المصري (المارد الأحمر)، لم ينجح في الوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية 2023، بعد الخسارة أمام ريال مدريد برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد في دور النصف النهائي.