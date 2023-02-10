الجمعة, فبراير 10, 2023
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رياضة

تشكيلة الأهلي أمام فلامينغو والتوقيت في كأس العالم للأندية

الأهلي المصري أمام فلامينغو للمنافسة على الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية 2023

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة الأهلي أمام فلامينغو watanserb.com
تشكيلة الأهلي أمام فلامينغو
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وطن- يخوض فريق الأهلي المصري، السبت، مباراة حاسمة وقوية أمام نظيره فلامينغو البرازيلي، للمنافسه على الميدالية البرونزية في نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة في دولة المغرب بنسختها ال17.

وستقام مباراة الأهلي أمام فلامينغو، على ميدان ملعب (طنجة)، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مصر (القاهرة) وفلسطين.

موعد مباراة الأهلي أمام فلامينغو في كأس العالم للأندية

وستكون مباراة المنافسة على المركز الثالث (الميدالية البرونزية)، بين الأهلي وفلامينغو، عند الساعة السادسة والنصف. بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي.

كما وستكون بتوقيت دول المغرب وتونس والجزائر، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً، أما بتوقيت عمان والإمارات عند الساعة السابعة والنصف مساءً.

معلق مباراة الأهلي وفلامينغو البرازيلي

ومن المتوقع أن يعلق على مباراة الأهلي المصري أمام فلامينغو، على قنوات (SSC) الرياضية السعودية، المعلق السعودي عيسى الحربين أو حماد العنزي.

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كما وستنقل المباراة على قناة (SSC1 HD 2023)، على القمر الصناعي (النايل سات)، بتردد 12523. وباستقطاب عامودي (رأسي)، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6. وستكون المباراة بالمجان.

وستنقل مباراة الأهلي وفلامينغو كذلك على قناة المغربية الرياضية المفتوحة للجميع على القمر الصناعي (النايل سات).

تدريبات الأهلي المصري
تدريبات الأهلي المصري

تشكيلة الأهلي أمام فلامينغو في كأس العالم للأندية

وسيدخل المدرب السويسري مارسيل كولر، المباراة القوية أمام فلامينغو البرازيلي، بتشكيلة أساسية متوقعة، للمنافسة على الميدالية البرونزية في نهائي كأس العالم للأندية 2023، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

دفاع المارد الأحمر الأهلاوي: علي معلول، محمد عبد المنعم، محمود متولي، محمد هاني.

وسط التشكيلة: أحمد عبد القادر، أليو ديينغ، عمرو السولية، حسين الشحات، محمد مجدي قفشة.

مركز الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا (محمد شريف).

وكان فريق الأهلي المصري (المارد الأحمر)، لم ينجح في الوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية 2023، بعد الخسارة أمام ريال مدريد برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد في دور النصف النهائي.

تدريبات فلامينغو البرازيلي
تدريبات فلامينغو البرازيلي
المصدروطن + الأهلي المصري + فلامينغو + كأس العالم للأندية
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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